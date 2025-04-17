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iPhone screen displaying the iOS 11 option to share the device screen

Video: hoe u uw iOS 11-apparaatscherm deelt met Splashtop SOS

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Splashtop SOS maakt het op afstand bekijken van iOS 11-schermen (iPhone en iPad) mogelijk voor het bieden van remote support.

Deze video toont de eerste installatie-instructies op het iOS-apparaat (het toevoegen van de Schermopname knop aan het bedieningspaneel) en vervolgens de stappen voor een gebruiker om iOS-schermen te delen met een technicus die Splashtop SOS gebruikt.

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

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Meer informatie over hoe u op afstand toegang krijgt tot iOS-schermen van iPhone en iPad met SOS

Splashtop SOS is ondersteuning op afstand eenvoudig gemaakt - Maak verbinding met de apparaten van uw gebruikers met een eenvoudige sessiecode.

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