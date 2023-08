Redenen om te upgraden van Splashtop Business Access naar Enterprise

Voorbij zijn de dagen dat op afstand werken slechts een incidenteel voorrecht was. Het is een strategische noodzaak geworden, waardoor bedrijven gebruik kunnen maken van een wereldwijde talentenpool, flexibele werkregelingen kunnen aanbieden en de bedrijfscontinuïteit in onvoorspelbare situaties kunnen waarborgen.

Het hebben van een veilige, betrouwbare en efficiënte oplossing voor externe toegang is van cruciaal belang geworden. Splashtop Business Access is voor velen een vertrouwde keuze geweest, waardoor teams en individuen overal gemakkelijk toegang hebben tot werkcomputers.

Naarmate organisaties echter groeien en hun technische vereisten ingewikkelder worden, is er behoefte aan een uitgebreidere oplossing. Splashtop Enterprise biedt een stap verder dan traditionele toegang op afstand, op maat gemaakt om te voldoen aan de unieke eisen van grotere organisaties (inclusief IT-ondersteuning op afstand).

In dit stuk zullen we bekijken waarom upgraden van Splashtop Business Access naar Splashtop Enterprise niet alleen een verstandige beslissing is, maar een cruciale stap voor organisaties die met ambitie en paraatheid naar de toekomst kijken. Of u nu een besluitvormer bent die de verschuiving overweegt of een IT-manager die graag de nuances wil begrijpen, lees verder om de transformerende voordelen van Splashtop Enterprise te ontdekken.

Een korte samenvatting van Splashtop Business Access

Voordat we ingaan op de voordelen die Splashtop Enterprise biedt, is het essentieel om eerst de basis te begrijpen waarop het is gebouwd: Splashtop Business Access. Deze oplossing is de go-to geweest voor talloze professionals en teams, en stroomlijnde het concept van werken op afstand lang voordat het een gangbare werkmodus werd.

Splashtop Business Access zorgt ervoor dat individuen en teams moeiteloos verbinding kunnen maken met hun werkcomputers vanaf vrijwel elk apparaat, of het nu een smartphone, tablet of pc is. Deze naadloze verbinding betekent dat het werk niet hoeft te stoppen, zelfs als u kilometers verwijderd bent van uw kantooromgeving.

Splashtop Business Access gaat verder dan alleen toegang op afstand en biedt gebruikers een scala aan functies tijdens de sessie. Van het overbrengen van bestanden tussen apparaten, printen op afstand en het gemak van weergave op meerdere monitoren tot geavanceerde functies zoals opnieuw opstarten op afstand, bij deze oplossing ging het altijd om het zo efficiënt mogelijk maken van werken op afstand.

Bovendien is Splashtop Business Access toegewijd gebleven aan het waarborgen van het hoogste beveiligingsniveau, zodat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens en werk beschermd blijven.

Met zo'n robuust aanbod zou je je kunnen afvragen: "Waarom is er een upgrade nodig?" Hoewel Splashtop Business Access perfect geschikt is voor veel gebruikers, betekent het dynamische karakter van groeiende bedrijven en hun groeiende behoeften dat er altijd ruimte is voor meer. Dat is waar Splashtop Enterprise om de hoek komt kijken en biedt alles wat Business Access doet en nog veel, veel meer. Laten we dieper duiken.

Splashtop Enterprise: een stap verder

Splashtop Enterprise is een uitgebreide oplossing voor externe toegang en ondersteuning die is ontworpen voor organisaties die meer zoeken dan alleen de basis. Naast het faciliteren van soepele toegang op afstand, beschikt het over een reeks functies die zijn afgestemd op de unieke eisen van diverse teams.

Met Splashtop Enterprise kunnen bedrijven hun IT-ondersteuning en eindpuntbeheermogelijkheden versterken en profiteren van Enterprise's topprestaties, robuuste beveiliging en gestroomlijnde servicedesk-activiteiten. Het platform zorgt voor een probleemloze installatie, waardoor het aanpasbaar en schaalbaar is om te voldoen aan de behoeften van zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen.

Maar Splashtop Enterprise biedt meer dan alleen efficiëntie: het verandert het hele landschap van werken en ondersteuning op afstand. Voor organisaties die op zoek zijn naar een robuuste oplossing op afstand die zowel dagelijkse gebruikers als IT-professionals ten goede komt, komt Splashtop Enterprise naar voren als de ideale keuze.

Diepgaande vergelijking: Business Access versus onderneming

Laten we diep in de vergelijkende analyse duiken:

1. Onbeheerde toegang op afstand

Splashtop Business Access en Splashtop Enterprise bieden naadloze onbeheerde externe toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers. Met Enterprise hebben IT-teams ook op afstand toegang tot tablets en mobiele apparaten om ondersteuning op afstand te bieden.

Wat de Enterprise-versie echter echt onderscheidt, is de schaalbaarheid. Naarmate organisaties groeien, wordt de behoefte aan meer externe toegangspunten duidelijk. Splashtop Enterprise schaalt efficiënt om aan deze eisen te voldoen, zodat geen enkele medewerker zonder de benodigde tools komt te zitten, ongeacht de grootte van de organisatie.

2. Functies tijdens de sessie

Beide versies bieden gebruikers tijdens de sessie tools zoals bestandsoverdracht, weergave op meerdere monitoren en afdrukken op afstand. Splashtop Enterprise wordt echter ook geleverd met de krachtige functies van het Splashtop Business Access Performance-pakket, waaronder 4:4:4-kleurenmodus, hifi-audio, omleiding van USB-apparaten, ondersteuning voor externe stylus en meer.

3. Gecentraliseerd IT-beheer en ondersteuning op afstand

De schoonheid van Splashtop Enterprise ligt in de gecentraliseerde console. IT-teams genieten van de kracht en het gemak van het beheren van gebruikers, toegangsrechten, computers en apparaten vanaf één enkele hub. Dit stroomlijnt niet alleen de administratieve processen, maar verkleint ook de foutmarge aanzienlijk, wat een veiligere en efficiëntere werkomgeving op afstand bevordert.

Bovendien stelt Splashtop Enterprise IT-teams in staat om hun beheerde eindpunten op afstand te bewaken en te beheren. Bovendien kan IT on-demand ondersteuning op afstand bieden voor elk apparaat, zodat gebruikers binnen de organisatie hun problemen snel door IT kunnen laten oplossen.

4. Geavanceerde beveiliging en gebruikersbeheer

Beveiliging blijft een van de belangrijkste zorgen in het huidige digitale tijdperk. Splashtop Enterprise pakt deze zorgen frontaal aan met zijn reeks geavanceerde beveiligingsfuncties. Single Sign-On (SSO)-integratie verbetert het gebruikersgemak zonder de beveiliging in gevaar te brengen. De mogelijkheid om groepsgebaseerde toegang toe te wijzen en machtigingen op gedetailleerd niveau af te stemmen, biedt IT-teams ongeëvenaarde controle, waardoor gegevensintegriteit wordt gegarandeerd en potentiële beveiligingsinbreuken worden geminimaliseerd.

5. Flexibele licentieverlening

Dit is waar de echte kracht en schaalbaarheid om de hoek komen kijken. Splashtop Enterprise biedt een flexibel licentiesysteem dat is afgestemd op verschillende organisatorische behoeften. Voor werken op afstand maakt het gebruik van een licentiestructuur per gebruiker. Dit zorgt voor robuuste, krachtige, platformonafhankelijke toegang voor gedistribueerde teams. Aan de andere kant zijn technicuslicenties ontworpen voor geavanceerde ondersteuning op afstand en eindpuntbeheer en worden licenties verleend per gelijktijdige technicus.

Bekijk onze vergelijking van functiesBusiness Access en zakelijke toegang.

Concluderend, terwijl Splashtop Business Access een robuust pakket tools voor externe toegang biedt, komt Splashtop Enterprise naar voren als een uitgebreide oplossing voor grotere organisaties. De schaalbaarheid, verbeterde functies en nadruk op beveiliging maken het de duidelijke keuze voor bedrijven die hun infrastructuur voor werken op afstand naar een hoger niveau willen tillen.

Upgrade vandaag nog naar Splashtop Enterprise

Naarmate de wereld van werk blijft evolueren, neemt ook de vraag naar robuuste en schaalbare oplossingen voor externe toegang toe. Splashtop Business Access heeft bewezen een formidabel hulpmiddel te zijn en biedt een reeks functies die zijn afgestemd op de behoeften van grote en kleine bedrijven.

Voor organisaties die voorop willen lopen op het gebied van technologie voor werken op afstand, biedt de overstap naar Splashtop Enterprise echter een ongeëvenaarde reeks functies die zijn ontworpen om operaties te stroomlijnen, de beveiliging te verbeteren en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Investeren in de toekomst van uw bedrijf betekent oplossingen omarmen die met u meegroeien, zich aanpassen aan uw veranderende behoeften en de flexibiliteit bieden om door de onvoorspelbare wateren van het digitale tijdperk te navigeren. Splashtop Enterprise is meer dan alleen een tool voor externe toegang; het is een uitgebreide oplossing die is ontworpen met de moderne onderneming in gedachten.

U hoeft ons echter niet op ons woord te geloven. Ervaar zelf de kracht en veelzijdigheid van Splashtop Enterprise. Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode en ontdek een wereld van naadloze connectiviteit, verbeterd beheer en ongeëvenaarde beveiliging. De toekomst van uw organisatie op het gebied van werken op afstand begint hier.

