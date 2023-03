Oplossingen voor remote access om remote werken mogelijk te maken - Splashtop Enterprise vs Splashtop Business Access Pro

Bedrijven in veel verschillende branches zijn meegegaan in de trend van remote werken en hebben een verhoogde productiviteit gezien doordat ze hun werknemers in staat hebben gesteld veilig, altijd en overal toegang te krijgen tot werkcomputers, software en gevoelige data.

Splashtop, met name Splashtop Business Access Pro, is voor veel van dergelijke organisaties wereldwijd de favoriete oplossing voor remote access om thuiswerken mogelijk te maken. Individuen en teams hebben toegang tot werkcomputers vanaf elke BYOD-computer of elk mobiel apparaat en kunnen de computer op dezelfde manier gebruiken alsof ze erachter zaten. Gebruikers krijgen ook in-sessie-functies zoals bestandsoverdracht, weergave op meerdere monitoren, remote printen, remote opnieuw opstarten en meer om nog efficiënter te werken.

Met het onlangs gelanceerde Splashtop Enterprise tilt Splashtop de mogelijkheden voor remote access naar een hoger niveau. Het is de all-in-one next-gen remote access oplossing voor teams en organisaties met extra mogelijkheden voor creatievelingen, zoals het doorgeven van microfoons en remote USB-apparaten, en voor IT, zoals gedetailleerde machtigingen en groepsgebaseerde toegang. Het biedt de flexibiliteit en controle die IT-afdelingen nodig hebben om remote access voor hun organisatie te beheren. Niet alleen dat, IT kan ook remote support bieden aan computers en mobiele apparaten. U kunt het aantal licenties voor remote access voor eindgebruikers en licenties voor remote support voor technici kiezen dat uw team of organisatie nodig heeft.

Laten we de verschillen tussen Splashtop Enterprise en Splashtop Business Access Pro eens onder de loep nemen:

