Nu we richting 2022 gaan met een nieuwe Covid-19 variant boven ons, zien we steeds meer vertragingen voor kantoorwerk, persoonlijke conferenties en startdata van scholen. In feite hebben opmerkelijke bedrijven, waaronder Twitter, PwC en Salesforce, de beslissing genomen om volledig op afstand te gaan werken. Een veilige, betrouwbare oplossing voor ondersteuning en toegang op afstand is simpelweg een noodzaak in de wereld van vandaag, vooral nu de voordelen van een externe of hybride werkplek steeds duidelijker worden.

Bij Splashtop willen we u helpen de trends van vandaag te volgen en plannen te maken voor de toekomst. Uiteraard gaat dat over het bieden van betrouwbare, veilige remote access en supportsoftware, maar we schrijven ook blogs over dit onderwerp, houden we actuele webinars en updaten we onze producten.

Verbeter uw remote supportervaring met Splashtop Enterprise

Op 9 december 2021 organiseerde Splashtop een virtuele lunch and learn met de titel Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise. Tijdens dit virtuele seminar legden Splashtop-productexperts de belangrijkste voordelen van Splashtop Enterprise uit aan 572 IT-professionals (variërend van IT-beheerders tot directeuren, CEO's en CTO's).

Tijdens het gesprek vertelde Nityasha Wadalkar, Splashtop's Director of Product Marketing, over de vier belangrijkste voordelen van Splashtop Enterprise, waarmee we IT-teams helpen de hedendaagse uitdagingen te overwinnen:

Single sign-on integratie om accounts veilig te beheren en verificatie te centraliseren.

Servicedesk-mogelijkheden, waaronder supportwachtrij en technicusbeheer waarmee IT-supportafdelingen de efficiëntie van technici kunnen verhogen en snellere respons- en hogere oplossingspercentages kunnen leveren.

Mogelijkheden voor beheer en monitoring van remote endpoints.

De mogelijkheid om licenties voor remote support en access voor eindgebruikers te mixen en matchen.

Als u het heeft gemist, dan belicht deze blog de belangrijkste punten van het evenement, zoals de trends en uitdagingen in de branche, de voordelen van Splashtop Enterprise en wat we hebben gepland voor het komende jaar.

Trends en uitdagingen in de branche

Een van de belangrijkste conclusies van 2021 is dat flexibel werk niet alleen een trend is, maar een blijvertje. Volgens Gartner, zegt 75% van de remote/hybrid workers dat hun verwachtingen voor flexibel werk zijn toegenomen. Gartner ontdekte ook dat werknemers op afstand tot vier apparaten per persoon zullen gebruiken, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor beveiligingslekken als ze niet goed worden beheerd. IT-teams hebben de juiste hulpmiddelen nodig om zowel het fysieke kantoor als werknemers op afstand te ondersteunen.

Doordat veel bedrijven zich voor hun remote oplossing tot VPN en RDP wendden, leidde dit tot kwetsbaarheden in netwerken en een toename van cyberaanvallen. Alleen al in het begin van 2021 waren er volgens een rapport van Kasperskymeer dan 377,5 miljoen brute-force-aanvallen gericht op RDP. Slimme managers stappen van kwetsbare technologieën zoals VPN's en RDP, over op veiligere next-gen remote access en support.

Willen flexibele teams veiligheid en productiviteit behouden, dan hebben ze betrouwbare, goed geïntegreerde, gemakkelijk te gebruiken software voor toegang op afstand en ondersteuning nodig. Uit een onderzoek van IDG Communications Inc. blijkt dat 65% van de bedrijven actief bezig is met het consolideren van hulpmiddelen voor werken op afstand, met het oog op beheersgemak, gebruiksgemak en schaalbaarheid.

Voordelen van Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise is een alles-in-één oplossing voor remote access en support. Het is een enterprise-class oplossing, waarmee uw medewerkers overal kunnen werken en uw IT-team computers op afstand kan ondersteunen en beheren.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van Splashtop Enterprise zijn:

Beheerde en onbeheerde toegang

Remote access voor eindgebruikers

Supportmogelijkheden voor servicedesks

Functies voor endpointmanagement en monitoring

Integraties met single sign-on en ITSM-systemen

Flexibele licenties

Laten we er nog dieper induiken. Wat zijn de belangrijkste voordelen van Splashtop Enterprise?

Een veilige werkomgeving

Toen ze tijdens de pandemie de overstap maakten naar flexibel werken en werken op afstand, waren veel bedrijven niet goed voorbereid en kregen ze te maken met ransomware-aanvallen.

Veel van die bedrijven wendden zich tot VPN's en Remote Desktop Protocol (RDP) om hun werk op afstand uit te voeren. Helaas leidde dit ertoe dat cybercriminelen misbruik konden maken van zwakke wachtwoordbeveiliging en VPN-kwetsbaarheden en ransomware injecteerden om belangrijke data en persoonlijke informatie te stelen. VPN- en RDP-aanvallen waren in 2021 op een historisch hoogtepunt.

In het licht van deze aanvallen heeft Splashtop gewerkt aan het bieden van nog veiligere remote access en support aan onze klanten. Hoe doen we dit? Met functies zoals:

SSO

Twee-factor-authenticatie (2FA)

Beheer op groepsbasis

Gedetailleerde toegangscontrolefuncties (beperken van functies zoals bestandsoverdracht, kopiëren en plakken, enz.)

Optie om Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, te implementeren en te beheren vanaf de Splashtop-webconsole

Bezoek onze securitypagina voor meer informatie over de veilige remote access-software van Splashtop.

Hoogwaardige externe toegang

Met Splashtop Enterprise heeft uw team vanaf elk apparaat toegang tot werkcomputers zonder de productiviteit te beïnvloeden. HD-kwaliteit, snelle verbindingen in realtime en meerdere gelijktijdige sessies. Met een gebruikersinterface en functies die de productiviteit verhogen en tegelijkertijd een superieure gebruikerservaring bieden, is het een essentiële tool voor flexibel personeel.

Met Splashtop remote access kunt u:

Een USB-apparaat (smartcardreader, security key, stylus/HID-apparaat of printer) op uw lokale computer omleiden naar een externe computer.

Stuur de invoer van uw lokale microfoon naar een externe computer als de microfooningang (alleen Windows).

Bekijk tegelijkertijd meerdere schermen op afstand van systemen met meerdere monitoren, inclusief multi-naar-een en multi-naar-multi. Zelfs multi-monitor voor Mac!

Remote access-sessies opnemen.

Bestanden snel overzetten door ze van de ene naar de andere computer te slepen. U hoeft niet eens een remote sessie te starten!

Tools die IT-teams nodig hebben om een hybride werkplek te ondersteunen

Splashtop is een essentieel instrument voor veel interne IT-afdelingen, managed service providers (MSP's), helpdesk- en servicedeskteams over de hele wereld. We weten dat de behoeften van onze klanten steeds veranderen en verbeteren onze producten voortdurend met feedback van klanten. Om eindgebruikers en supportmedewerkers een betere ervaring te bieden, heeft Splashtop het afgelopen jaar aanzienlijke productverbeteringen doorgevoerd en de workflows voor remote support verbeterd.

Met de nieuwe servicedesk-mogelijkheden van Splashtop krijgt u:

Supportwachtrij

Een verbeterd, sneller verbindingsproces

Beheer van technici, samenwerking, escalatiemogelijkheden

Deze nieuwe functies helpen uw bedrijf met snellere reactie- en oplossingstijden en minimale onderbrekingen.

Toolconsolidatie - Alles-in-één, eenvoudig te beheren en te schalen door IT-technici

IT-managers willen minder geïntegreerde tools gebruiken om hun workflows te vereenvoudigen, activiteiten te stroomlijnen en inkoopstress te verminderen. Dat snappen we helemaal. Consolidatie en vereenvoudiging zijn daarom de belangrijkste drijfveren achter het succes van Splashtop Enterprise.

Met Enterprise heeft u slechts één tool nodig om zowel fysieke als virtuele omgevingen te beheren, waardoor het de perfecte tool is voor hybride werk. Dankzij de remote suportfunctie van Enterprise kan IT-personeel zowel onbeheerde als beheerde support bieden aan elke externe gebruiker die technische assistentie nodig heeft. Naast de eenvoud, stelt de beheerde supportfunctie IT-helpdesks in staat om veilig 'live' support in realtime te bieden aan elk apparaat, zelfs als dat apparaat geen eigendom is van het bedrijf.

Wat kunt u in 2022 van Splashtop verwachten?

Het lunch and learn webinar werd afgerond met een vooruitblik op 2022. Naast de mogelijkheden om Splashtop Connector en SOS AR bèta te testen, kunnen Splashtop-klanten uitkijken naar:

Door de gebruiker geïnitieerde supportverzoeken via bureaubladpictogram

Verbeterde mogelijkheden voor technici - probleemoplossing op de achtergrond, een andere technicus uitnodigen voor de sessie en een sessie op afstand plannen

Beter teambeheer - IP-restricties, statistieken van technici en helpdesk, en enquêtes onder eindgebruikers

Verbeterde integraties met API- en SEIM-logregistratie en chatplatforms (zoals Teams en Slack)

