Freshdesk-Splashtop-integratie stelt gebruikers in staat om een winnende klantervaring te bieden

Customer Experience (CX) wordt de belangrijkste onderscheidende factor voor merken in alle sectoren. We vertrouwen sterk op IT als gevolg van de digitale transformatie die bedrijven de afgelopen tien jaar vorm heeft gegeven. Dat betekent dat er tegenwoordig veel verantwoordelijkheid ligt bij IT-ondersteuning om een goede klantervaring te bieden.
IT-ondersteuningsteams staan echter voor verschillende uitdagingen die het voor hen moeilijk maken om bevredigende klantervaringen te bieden. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zouden bedrijven processen en tools kunnen implementeren waarmee vertegenwoordigers een naadloze klantervaring kunnen bieden.
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Over de Splashtop Remote Support - Freshdesk Integratie
De gecombineerde Splashtop Remote Support- en Freshdesk-oplossing helpt bedrijven een naadloze klantervaring te leveren en altijd responsief te zijn bij de klant. Freshdesk-gebruikers hebben niet alleen alle relevante klantinformatie binnen handbereik, maar kunnen ook een remote supportsessie starten op de computer van hun klant, rechtstreeks vanuit een ticket, en zo problemen meteen oplossen. Lees meer over de integratie tussen Splashtop en Freshdesk.
Meer over Splashtop Remote Support
Hoge prestaties: Splashtop Remote Support gebruikt dezelfde krachtige engine die onze bekroonde consumentenproducten aandrijft en die door miljoenen mensen worden gebruikt. Geniet van HD-kwaliteit en snelle verbindingen.
Solide beveiliging: alle externe sessies worden beschermd door beveiligingsfuncties, waaronder TLS en 256-bits AES-codering, apparaatauthenticatie en tweestapsverificatie. Verbindingen, bestandsoverdrachten en management events worden geregistreerd. Meer informatie over naleving van SOC 2, AVG en HIPAA-normen.
Meeste waar voor uw geld: Splashtop biedt betere functies voor de beste prijs! U kunt tot 90% besparen in vergelijking met andere remote supportoplossingen, zoals TeamViewer, LogMeIn Rescue en BeyondTrust.
Merkaanpassing*: U kunt de Remote Support (SOS) app die uw klanten downloaden aanpassen met uw eigen logo, kleur, instructies en bedrijfsnaam.
Gratis iOS en Android remote access*: bekijk op afstand de iOS- (11 of later) en Android-telefoons en -tablets van uw klanten (5 of later) om problemen snel op te lossen en bedien de meeste Samsung-, LG- en Lenovo Android-apparaten op afstand.
Nieuwe add-ons*
Onbeheerde toegang tot en beheer van IoT/rugged apparaten.
Verificatie via SSO/SAML.
*niet beschikbaar binnen het Freshworks-platform