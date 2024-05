Ontgrendel veilige en betaalbare toegang op afstand met Splashtop

Voordat Mark bij Splashtop kwam, bracht hij 12 jaar door in de Communications as a Service-industrie bij 8x8, Inc., waar hij de verkoopteams liet groeien en opschalen. Hij kwam bij 8x8 werken tijdens een groeiperiode waarin ze jaarlijks $80 miljoen verdienden en was verantwoordelijk voor het opbouwen van goed presterende verkoopteams. In 2023 bedroeg de jaaromzet van 8x8 $ 744 miljoen. Zijn leiderschapservaring ligt bij het leiden van transactionele Account Executive- en Account Management-teams. Hij leerde dat goed presterende verkoopteams zichzelf verantwoordelijk houden en samen naar het teamdoel streven. Mark behaalde zijn bachelordiploma in bedrijfskunde aan de San Francisco State University. Buiten zijn werk brengt Mark de meeste tijd door met zijn gezin. Hij is een fervent sportfan en steunt de 49ers, Warriors, Giants, Sharks en Barracuda's. In zijn vrije tijd houdt Mark van boksen, sporten, MMA inhalen en af en toe een bourbon.