Evenwichtige beveiliging en efficiëntie voor servicedeskondersteuning

Naarmate organisaties steeds meer werken op afstand omarmen en afhankelijk zijn van remote support, staan IT-servicedesktechnici voor de cruciale taak om de beveiliging en de privacy van gegevens te waarborgen om hun organisaties te beschermen tegen de toenemende complexiteit van cyberdreigingen.
In sommige gevallen kan het implementeren van beveiligingsmaatregelen echter van invloed zijn op de efficiëntie. Als u bijvoorbeeld aanvullende stappen of authenticatieprocessen nodig heeft voordat u toegang krijgt tot specifieke bronnen of systemen, kan dit het algehele proces van support vertragen.
Het is echter belangrijk om te weten dat het compromitteren van de beveiliging voor efficiëntie ernstige gevolgen kan hebben, zoals bijvoorbeeld datalekken. Daarom moeten IT-professionals een evenwicht vinden tussen beveiliging en efficiëntie om de veiligheid en privacy van gevoelige informatie te waarborgen en tegelijkertijd eindgebruikers tijdig te blijven ondersteunen.
Deze blog laat best practices zien waarmee IT-servicedesks geholpen kunnen worden om dit lastige evenwicht te vinden. Hier zijn vijf tips voor IT-supportprofessionals om veilige remote support te bieden en tegelijkertijd de efficiëntie te maximaliseren:
1 – Implementeer op risico gebaseerde toegangscontroles
Verleen technici toegang tot resources op basis van het risiconiveau dat is gekoppeld aan hun rol of het apparaat dat ze gebruiken. Deze aanpak zorgt ervoor dat technici minimale toegang hebben om hun taken uit te voeren, volgens het principe van de minste privileges.
Gedetailleerde toestemmingscontroles bieden de flexibiliteit om gebruikerstoegang en machtigingen te beheren volgens de vereisten van uw organisatie. IT-beheerders kunnen bijvoorbeeld op rollen gebaseerde, gebruikersgebaseerde, computergebaseerde of groepsgebaseerde machtigingen instellen en de toegang tot bepaalde functies en acties dienovereenkomstig beperken.
2 – Stroomlijn het authenticatieproces voor supporttools
Twee-factor-authenticatie is een essentiële beveiligingsmaatregel die een extra beschermingslaag toevoegt aan uw account en ervoor zorgt dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot apparaten van eindgebruikers. Het inschakelen van 2FA vereist dat gebruikers een eenmalige verificatiecode opgeven die wordt gegenereerd door een authenticator-app en hun wachtwoord. Dit zorgt ervoor dat zelfs als een aanvaller het wachtwoord van een gebruiker in handen heeft, hij ook nog toegang nodig heeft tot het mobiele apparaat van de gebruiker om toegang te krijgen.
IT-beheerders moeten ook Single Sign-On (SSO) of wachtwoordmanagers implementeren om het authenticatieproces voor gebruikers te vereenvoudigen. Dit verbetert de beveiliging door de kans op zwakke of hergebruikte wachtwoorden te verminderen en bespaart tijd door gebruikers toegang te geven tot meerdere bronnen met een enkele set inloggegevens. Het gebruik van SSO maakt het ook mogelijk om inlogbeleid zoals 2FA uniform toe te passen op alle applicaties. Bovendien kan het een groot deel van het accountbeheer automatiseren dat gepaard gaat met onboarding en offboarding.
3 – Automatiseer routinetaken, consolideer tools en vereenvoudig workflows
Het automatiseren van routinetaken, zoals monitoring, software-updates, het verzamelen van logs en rapportage, kan handmatige fouten minimaliseren en tegelijkertijd tijd vrijmaken voor technici, waardoor ze zich kunnen concentreren op complexere problemen en snellere ondersteuning kunnen bieden.
Verouderde software kan uw organisatie blootstellen aan beveiligingsrisico's. Om een veilige IT-omgeving te behouden, moeten organisaties vertrouwen op toonaangevende software voor remote support en ervoor zorgen dat werkstations en applicaties regelmatig worden bijgewerkt en gepatcht om potentiële bedreigingen te minimaliseren.
Bovendien verbetert het consolideren van meerdere tools en het benutten van een uniform platform voor verschillende behoeften de efficiëntie en vermindert het de beveiligingsrisico's. Door gebruik te maken van eenvoudige en gestroomlijnde supportworkflows die de tijd verkorten om te reageren op verzoeken van eindgebruikers, wordt de ondersteuningservaring een heel stuk beter, niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor de technicus.
4 - Zorg voor naleving van de regelgeving inzake dataprivacy
IT-servicedesks moeten ervoor zorgen dat tools voldoen aan de regelgeving inzake dataprivacy (bijv. SOC 2, GDPR, CCPA), om gevoelige informatie te beschermen, het vertrouwen van klanten te winnen en hoge boetes te voorkomen. Implementeer beleid en procedures om naleving te handhaven en voer regelmatig audits uit.
Logging is een cruciaal aspect van het handhaven van audit en compliance binnen een organisatie. Door gedetailleerde eventlogs bij te houden, kunnen organisaties gemakkelijk verdachte of ongeoorloofde activiteiten opsporen en identificeren. Dit kan potentiële beveiligingsinbreuken of andere schendingen helpen voorkomen en ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan de relevante regelgeving en normen.
5 - Leer remote supportmedewerkers over best practices
Train IT-servicedeskmedewerkers regelmatig in de nieuwste best practices op het gebied van beveiliging en efficiënte probleemoplossingstechnieken om remote IT-helpdesks te ondersteunen. Zo zijn ze goed toegerust om beveiligings- en efficiëntie-uitdagingen aan te pakken.
Volg best practices en gebruik veilige en compliant remote supporttools
Door de bovengenoemde best practices te implementeren, kunnen IT-professionals over een veilige remote supportomgeving beschikken en tegelijkertijd de snelle en efficiënte ondersteuning bieden die gebruikers verwachten. Het bereiken van deze balans verbetert niet alleen de algehele veiligheid van de organisatie, maar draagt ook bij aan een hogere productiviteit en gebruikerstevredenheid. Kies de juiste remote supporttool die voldoet aan de bedrijfs- en beveiligingsbehoeften van uw organisatie.
De toewijding van Splashtop aan online veiligheid en gegevensprivacy blijkt uit de uitgebreide functies die zijn ontworpen om IT-servicedeskmedewerkers te helpen bij het bieden van veilige en efficiënte remote support. Door gebruik te maken van SSO-integratie, tweefactorauthenticatie, gedetailleerde permissiecontrole, vereenvoudigde workflows en andere geavanceerde beveiligings- en productiviteitsfuncties, kun je een hoog beveiligingsniveau handhaven zonder de kwaliteit en efficiëntie van je remote support services te beïnvloeden.
Je kunt bijvoorbeeld Splashtop configureren om automatisch logs in real-time naar de centrale logbeheer server van de klant te sturen (bijv. een SIEM zoals Splunk). Als alternatief kunnen Splashtop API's logs ophalen van Splashtop en ze programmatisch archiveren. Hoe dan ook, je kunt ervoor zorgen dat je team de juiste logs bijhoudt zonder de efficiëntie te beïnvloeden.
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