Evenwichtige beveiliging en efficiëntie voor servicedeskondersteuning

Naarmate organisaties steeds meer werken op afstand omarmen en afhankelijk zijn van ondersteuning op afstand, staan IT-servicedesktechnici voor de cruciale taak om de beveiliging en gegevensprivacy te waarborgen om hun organisaties te beschermen tegen de toenemende complexiteit van cyberdreigingen.

In sommige gevallen kan het implementeren van beveiligingsmaatregelen echter van invloed zijn op de efficiëntie. Als u bijvoorbeeld aanvullende stappen of authenticatieprocessen nodig hebt voordat u toegang krijgt tot specifieke bronnen of systemen, kan dit het algehele ondersteuningsproces vertragen.

Het is echter belangrijk op te merken dat het compromitteren van de beveiliging voor efficiëntie ernstige gevolgen kan hebben, zoals datalekken. Daarom moeten IT-professionals een evenwicht vinden tussen beveiliging en efficiëntie om de veiligheid en privacy van gevoelige informatie te waarborgen en tegelijkertijd eindgebruikers tijdig te ondersteunen.

Deze blog deelt best practices om IT-servicedesks te helpen dit kritieke evenwicht te bereiken. Hier zijn vijf tips voor IT-ondersteuningsprofessionals om veilige ondersteuning op afstand te bieden en tegelijkertijd de efficiëntie te minimaliseren:

1 – Implementeer op risico gebaseerde toegangscontroles

Verleen technici toegang tot resources op basis van het risiconiveau dat is gekoppeld aan hun rol of het apparaat dat ze gebruiken. Deze aanpak zorgt ervoor dat technici minimale toegang hebben om hun taken uit te voeren, volgens het principe van de minste privileges.

Gedetailleerde toestemmingscontroles bieden de flexibiliteit om gebruikerstoegang en machtigingen te beheren volgens de vereisten van uw organisatie. IT-beheerders kunnen bijvoorbeeld op rollen gebaseerde, gebruikersgebaseerde, computergebaseerde of groepsgebaseerde machtigingen instellen en de toegang tot bepaalde functies en acties dienovereenkomstig beperken.

2 – Stroomlijn het authenticatieproces voor ondersteuningstools

Twee-factor-authenticatie is een essentiële beveiligingsmaatregel die een extra beschermingslaag toevoegt aan uw account en ervoor zorgt dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot apparaten van eindgebruikers. Het inschakelen van 2FA vereist dat gebruikers een eenmalige verificatiecode opgeven die wordt gegenereerd door een authenticator-app en hun wachtwoord. Dit zorgt ervoor dat zelfs als een aanvaller het wachtwoord van een gebruiker verkrijgt, hij nog steeds toegang nodig heeft tot het mobiele apparaat van de gebruiker om toegang te krijgen.

IT-beheerders moeten ook Single Sign-On (SSO) of wachtwoordmanagers implementeren om het authenticatieproces voor gebruikers te vereenvoudigen. Dit verbetert de beveiliging door de kans op zwakke of hergebruikte wachtwoorden te verminderen en bespaart tijd door gebruikers toegang te geven tot meerdere bronnen met een enkele set inloggegevens. Het gebruik van SSO maakt het ook mogelijk om inlogbeleid zoals 2FA uniform toe te passen op alle applicaties. Bovendien kan het een groot deel van het accountbeheer automatiseren dat gepaard gaat met onboarding en offboarding.

3 – Automatiseer routinetaken, consolideer tools en vereenvoudig workflows

Het automatiseren van routinetaken, zoals monitoring, software-updates, het verzamelen van logboeken en rapportage, kan handmatige fouten minimaliseren en tegelijkertijd tijd vrijmaken voor technici, waardoor ze zich kunnen concentreren op complexere problemen en snellere ondersteuning kunnen bieden.

Verouderde software kan uw organisatie blootstellen aan beveiligingsproblemen. Zorg ervoor dat hulpprogramma's, werkstations en toepassingen voor ondersteuning op afstand regelmatig worden bijgewerkt en gepatcht om potentiële bedreigingen te minimaliseren.

Bovendien verbetert het consolideren van meerdere tools en het benutten van een uniform platform voor verschillende behoeften de efficiëntie en vermindert het beveiligingsrisico. Door gebruik te maken van eenvoudige en gestroomlijnde ondersteuningsworkflows die de tijd minimaliseren om te reageren op verzoeken van eindgebruikers en deze op te lossen, wordt de ondersteuningservaring superieur, niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor de technicus.

4 - Zorg voor naleving van de regelgeving inzake gegevensprivacy

IT-servicedesks moeten ervoor zorgen dat tools voldoen aan de regelgeving inzake gegevensprivacy (bijv. SOC 2, GDPR, CCPA) om gevoelige informatie te beschermen, het vertrouwen van klanten op te bouwen en dure boetes te voorkomen. Implementeer beleid en procedures om naleving te handhaven en voer regelmatig audits uit.

Logging is een cruciaal aspect van het handhaven van audit en compliance binnen een organisatie. Door een gedetailleerd logboek van gebeurtenissen bij te houden, kunnen organisaties gemakkelijk verdachte of ongeoorloofde activiteiten opsporen en identificeren. Dit kan potentiële beveiligingsinbreuken of andere schendingen helpen voorkomen en ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan de relevante regelgeving en normen.

5 - Leer ondersteuningspersoneel op afstand over best practices

Train IT-servicedesktechnici regelmatig over de nieuwste best practices op het gebied van beveiliging en efficiënte technieken voor het oplossen van problemen. Dit zorgt ervoor dat ze goed zijn toegerust om beveiligings- en efficiëntie-uitdagingen aan te gaan.

Volg best practices en gebruik veilige en conforme hulpprogramma's voor ondersteuning op afstand

Door de bovengenoemde best practices te implementeren, kunnen IT-professionals een veilige omgeving voor ondersteuning op afstand behouden en tegelijkertijd de snelle en efficiënte ondersteuning bieden die gebruikers verwachten. Het bereiken van deze balans verbetert niet alleen de algehele beveiligingspositie van de organisatie, maar draagt ook bij aan een hogere productiviteit en gebruikerstevredenheid. Kies de juiste tool voor ondersteuning op afstand die voldoet aan de bedrijfs- en beveiligingsbehoeften van uw organisatie.

Splashtop's toewijding aan online beveiliging en gegevensprivacy komt tot uiting in de uitgebreide functies die zijn ontworpen om IT-servicedesktechnici te helpen veilige en efficiënte ondersteuning op afstand te bieden. Door gebruik te maken van SSO-integratie, tweefactorauthenticatie, gedetailleerde machtigingscontroles, vereenvoudigde workflows en andere geavanceerde beveiligings- en productiviteitsfuncties, kunt u een hoog beveiligingsniveau handhaven zonder de kwaliteit en efficiëntie van uw ondersteuningsservices op afstand te beïnvloeden.

U kunt Splashtop bijvoorbeeld zo configureren dat logboeken automatisch in realtime naar de centrale logboekbeheerserver van de klant worden verzonden (bijvoorbeeld een SIEM zoals Splunk). Als alternatief kunnen Splashtop-API's logboeken van Splashtop ophalen en programmatisch archiveren. Hoe dan ook, u kunt ervoor zorgen dat uw team de juiste logboeken bijhoudt zonder de efficiëntie te beïnvloeden.

Blijf voorop lopen met Splashtop. Lees meer over Splashtop-oplossingen voor IT-servicedesksof neem nu contact met ons op om aan de slag te gaan met Splashtop.

