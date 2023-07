Splashtop Secure Workspace™

Ervaar VPN-loze, zero-trust access tot middelen op het werk, thuis of in de cloud terwijl u geniet van het gemak van onze clientless optie voor veilige toegang door derden en leveranciers, compleet met sessie-opname voor naleving en gemoedsrust. Dit alles in combinatie met onze robuuste handhaving van apparaatregistratie en veiligheidshouding zorgt voor absolute veiligheid en controle.