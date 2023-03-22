Splashtop Acquires Foxpass to Broaden Security Portfolio

Splashtop neemt Foxpass over om het beveiligingsportfolio uit te breiden
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Het vertrouwde platform voor identiteits- en toegangsbeheer zal het securityaanbod van Splashtop uitbreiden en een enterprise-class oplossing bieden voor SMB- en MSP-klanten
Cupertino, Californië - 23 maart 2023 - Splashtop, een marktleider in remote IT-oplossingen die de 'work anywhere' wereld vereenvoudigen en beveiligen, heeft vandaag aangekondigd dat het Foxpassheeft overgenomen, een leverancier van cloudgebaseerde, identiteitsgerichte netwerk- en servertoegangsoplossingen voor IT- en DevOps-systemen. De overname onderstreept Splashtop's toewijding aan het democratiseren van beveiliging voor bedrijven van elke omvang - met name kleine en middelgrote bedrijven (MKB's) en managed service providers (MSPs) die worden uitgedaagd door de kosten en complexiteit van moderne security-oplossingen.
De strategische overname markeert een belangrijke stap voor Splashtop, aangezien zij het meest robuuste remote access en securityaanbod in de branche uitbouwt, en het bedrijf in staat stelt om tegemoet te komen aan de behoeften van een belangrijk marktsegment dat geïnteresseerd is in het verbeteren van hun beveiligingsposities met krachtige, enterprise-class oplossingen voor wifi- en servertoegangsbeheer.
“De afgelopen jaren hebben de manier waarop mensen en organisaties werken ingrijpend veranderd. Nu bedrijven de voordelen van hybride werk blijven omarmen, zijn de risico's voor cybersecurity alleen maar groter geworden en zijn het MKB gemakkelijke doelwitten geworden”, aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “We zien identiteitsbeheer als een belangrijk fundament van beveiliging. Er is een natuurlijke synergie tussen Splashtop en Foxpass die ervoor zorgt dat bedrijven productief kunnen blijven en tegelijkertijd moderne beveiligingsuitdagingen kunnen aanpakken. Het management van Foxpass heeft een reeks oplossingen van wereldklasse en een cultuur van wereldklasse opgebouwd, en we zijn heel blij dat we dit team aan boord hebben gekregen.”
Foxpass levert een veilige oplossing voor server- en netwerktoegangsbeheer die naadloos kan worden geïntegreerd met populaire identiteitsproviders, waaronder Microsoft O365, Google Workspace en Okta, terwijl het RADIUS Server-platform in de cloud kan worden geïntegreerd met grote Wi-Fi access points en VPN-providers (Virtual Private Network), waaronder Meraki, Ruckus, Apple, Aruba, Fortinet, Ubiquiti en anderen. Het toonaangevende platform ondersteunt moderne, wachtwoordloze mechanismen om ervoor te zorgen dat werknemers geen wachtwoorden delen en alleen toegang hebben tot de servers en netwerken die ze nodig hebben, en alleen wanneer dat nodig is.
Het merk en de productlijnen van Foxpass blijven intact en gaan deel uitmaken van Splashtop's uitgebreide suite van toonaangevende veilige IT-oplossingen, waardoor klanten kunnen profiteren van de combinatie van Splashtop's hoogwaardige remote access en support met het schaalbare identiteitsgerichte beveiligingsplatform van Foxpass. Zowel Foxpass als Splashtop zijn SOC2-compliant.
"Vooroplopend op het gebied van veilige remote access bouwt het Splashtop-team aan iets heel indrukwekkends", zegt Aren Sandersen, oprichter en CEO van Foxpass. “In de huidige omgeving kun je geen remote access hebben zonder diepgewortelde beveiliging, en de aanpak van Splashtop - waarbij beveiliging centraal staat in hun oplossing - is de juiste gebleken. Ik ben verheugd dat het Foxpass-team zich bij Splashtop voegt op hun pad naar het leveren van de meest uitgebreide remote access en security-oplossingen in de branche.”
Als onderdeel van de overname zal Splashtop Foxpass-medewerkers in dienst houden en aanzienlijke middelen investeren om de Foxpass-productroadmap te versnellen. Honderden bestaande Foxpass-klanten, waaronder Lyft, Segment, HackerOne en One Medical, zullen toetreden tot de meer dan 250.000 klanten van Splashtop. De voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt. Ga voor meer informatie naar Splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om een 8K/60fps en latency-vrije ervaring te bieden.Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties en compliance, brede apparaatondersteuning en een snel reagerende uitmuntende klantenservice.Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com
Over Foxpass
Foxpass is een cloudgebaseerde, identiteitsgerichte oplossing voor server- en netwerktoegangsbeheer die naadloos kan worden geïntegreerd met populaire identityproviders, zoals Microsoft O365, Google Workspace en Okta. Het bedrijf is opgericht in 2015 en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco. Foxpass. com