TeamViewer Gratis versie Beveiliging en privacykwesties

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TeamViewer gratis versie veiligheids- en privacyproblemen

Splashtop Team
2 minuten leestijd
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De gratis versie van TeamViewer mist essentiële security- en privacyfuncties. In plaats van te betalen voor een commerciële licentie, is dit de reden waarom u Splashtop zou moeten overwegen.

TeamViewer biedt een gratis versie die alleen bedoeld is voor persoonlijk gebruik. In deze versie van TeamViewer ontbreken echter verschillende functies die wel in de commerciële versie zitten.

Veel van de ontbrekende functies in de gratis versie zijn zelfs cruciaal voor de veiligheid en privacy van gebruikers. Huidige gratis gebruikers van TeamViewer, of degenen die dit overwegen, moeten op de hoogte zijn van deze problemen en hoe dit hen kan beïnvloeden.

Ontbrekende Functies in de Gratis Versie van TeamViewer

TeamViewer heeft deze functies uitgeschakeld in de gratis versie (TeamViewer heeft in de loop der jaren steeds meer functies uitgeschakeld om gebruikers ertoe aan te zetten commerciële abonnementen te kopen):

  • Compatibiliteit met alle versies van TeamViewer

  • Zwart scherm voor veilige privacy wanneer u op afstand werkt

  • Klantenservice online en via telefoon

  • Automatische functie- en beveiligingsupdates

Het ontbreken van automatische beveiligingsupdates brengt aanzienlijke beveiligingsrisico's met zich mee voor gebruikers van gratis TeamViewer. Onlangs (2020) heeft TeamViewer zelfs een beveiligingsprobleem erkend, dat alle TeamViewer 8 tot en met 15 voor het Windows-platform treft.

Bij alle software die u gebruikt, is het van het grootste belang dat u alle beveiligingsupdates onmiddellijk ontvangt.

En als u zich zorgen maakt over privacy, kan het ontbreken van de functie voor een zwart scherm problemen veroorzaken. Met deze functie kunt u in wezen het scherm van de computer waartoe u op afstand toegang hebt zwart maken, zodat andere mensen niet kunnen zien wat u op het scherm doet.

Er zijn vaak momenten waarop gebruikers met bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie moeten werken, dus het hebben van een zwart-schermfunctie is van vitaal belang. Anders kan iedereen op of in de buurt van uw externe computer zien wat u doet.

Bovendien, als u problemen tegenkomt, kunt u geen contact opnemen met de telefonische of online ondersteuning van TeamViewer als u de gratis versie gebruikt.

Vermijd Dure Commerciële Plannen van TeamViewer: Krijg Superieure Beveiliging voor een Betere Prijs

Commerciële TeamViewer-abonnementen, zelfs voor individuele gebruikers, kunnen erg duur zijn.

Aan de andere kant is Splashtop Remote Access een hoogwaardige remote accessoplossing die dezelfde topfuncties biedt als de commerciële abonnementen van TeamViewer (inclusief security-updates, klantenservice en leeg scherm).

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