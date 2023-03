TeamViewer Gratis versie Beveiliging en privacykwesties

De gratis versie van TeamViewer mist essentiële security- en privacyfuncties. In plaats van te betalen voor een commerciële licentie, is dit de reden waarom u Splashtop zou moeten overwegen.

TeamViewer biedt een gratis versie die alleen bedoeld is voor persoonlijk gebruik. In deze versie van TeamViewer ontbreken echter verschillende functies die wel in de commerciële versie zitten.

Veel van de ontbrekende functies in de gratis versie zijn zelfs cruciaal voor de veiligheid en privacy van gebruikers. Huidige gratis gebruikers van TeamViewer, of degenen die dit overwegen, moeten op de hoogte zijn van deze problemen en hoe dit hen kan beïnvloeden.

Welke functies ontbreken in de gratis versie van TeamViewer?

TeamViewer heeft deze functies uitgeschakeld in de gratis versie (TeamViewer heeft in de loop der jaren steeds meer functies uitgeschakeld om gebruikers ertoe aan te zetten commerciële abonnementen te kopen):

Compatibiliteit met alle versies van TeamViewer

Zwart scherm voor veilige privacy wanneer u op afstand werkt

Klantenservice online en via telefoon

Automatische functie- en beveiligingsupdates

Het ontbreken van automatische beveiligingsupdates brengt aanzienlijke beveiligingsrisico's met zich mee voor gebruikers van gratis TeamViewer. Onlangs (2020) heeft TeamViewer zelfs een beveiligingsprobleem erkend, dat alle TeamViewer 8 tot en met 15 voor het Windows-platform treft.

Bij alle software die u gebruikt, is het van het grootste belang dat u alle beveiligingsupdates onmiddellijk ontvangt.

En als u zich zorgen maakt over privacy, kan het ontbreken van de functie voor een zwart scherm problemen veroorzaken. Met deze functie kunt u in wezen het scherm van de computer waartoe u op afstand toegang hebt zwart maken, zodat andere mensen niet kunnen zien wat u op het scherm doet.

Er zijn vaak momenten waarop gebruikers met bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie moeten werken, dus het hebben van een zwart-schermfunctie is van vitaal belang. Anders kan iedereen op of in de buurt van uw externe computer zien wat u doet.

Bovendien, als u problemen tegenkomt, kunt u geen contact opnemen met de telefonische of online ondersteuning van TeamViewer als u de gratis versie gebruikt.

Koop geen commerciële licentie voor TeamViewer - download Splashtop

Commerciële TeamViewer-abonnementen, zelfs voor individuele gebruikers, kunnen erg duur zijn.

Aan de andere kant is Splashtop Business Access een hoogwaardige oplossing voor externe toegang die dezelfde topfuncties biedt als in de commerciële plannen van TeamViewer (inclusief beveiligingsupdates, klantenondersteuning en een leeg scherm).

Bekijk onze volledige vergelijking over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is.

Bovendien kost Splashtop veel minder dan TeamViewer, waardoor u 50% of meer kunt besparen op uw jaarlijkse abonnementskosten in vergelijking met TeamViewer. Bekijk onze prijsvergelijking tussen Splashtop en TeamViewer.

Probeer Splashtop Business Access gratis zonder creditcard of verplichting.

Gratis proefperiode

Splashtop Business Access is ideaal voor mensen die willen om op afstand toegang krijgen tot hun computers, organisaties die op afstand werken en thuiswerken willen inschakelen en onderwijsinstellingen die studenten en docenten externe toegang naar schoolcomputers willen geven.

Als u op zoek bent naar een oplossing om anderen ondersteuning op afstand te bieden, ga dan naar Splashtop SOS.

Verwante content