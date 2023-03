TeamViewer schakelt afdrukken op afstand, leeg scherm en andere functies van het gratis abonnement uit

TeamViewer heeft Remote Print, Disable Remote Input en meer functies uit hun gratis abonnement verwijderd. In plaats van het commerciële abonnement van TeamViewer te kopen, krijgt u die functies en meer met Splashtop en bespaart u gegarandeerd 50% of meer per jaar!

Gebruikers van het gratis abonnement van TeamViewer zullen vanaf nu bepaalde broodnodige functies vallen. Zonder kennisgeving heeft TeamViewer plotseling verschillende functies in de gratis versie van hun product uitgeschakeld. De uitgeschakelde functies zijn onder meer Externe invoer uitschakelen, Afdrukken op afstand, Leeg scherm en Schakelkanten. Volgens een bericht op hun community-website nadat gebruikers het opmerkten en begonnen te klagen, zei TeamViewer dat ze de functies hadden uitgeschakeld omdat ze "voornamelijk voor commerciële doeleinden werden gebruikt" en om oplichting te voorkomen. Je kunt de reactie van de community hieronder zien:

De verwijderde functies zijn geselecteerd voor gebruik in commerciële omgevingen om problemen met persoonlijk gebruik te voorkomen. Dit was ook een belangrijke poging om te beschermen tegen mogelijke oplichting. Meer informatie is hier te vinden: https://t.co/15w653iRV5 Groeten, Julia - TeamViewer-ondersteuning (@TeamViewer_help) 30 januari 2019

De verwijderde functies waren de meest populaire, waarvoor je mensen nu gaat laten betalen. IEDEREEN die ooit zijn ouders steun heeft gegeven, weet hoe belangrijk de "invoer op afstand uitschakelen" is als je echt wilt slagen. En je probeert het te rechtvaardigen met oplichting... — Andi (@staff_andy) 30 januari 2019

Dit komt nadat TeamViewer's gratis gebruikers begonnen klagen in de afgelopen maanden over hun timing op externe verbindingen waarna ze vervolgens niet in staat om opnieuw verbinding te maken als gevolg van "vermoedelijk commercieel gebruik". We hebben van verschillende (nu voormalige) TeamViewer gratis gebruikers hun frustraties gehoord. Velen voelen zich boos omdat ze het gevoel dat TeamViewer probeert om hen te duwen om een dure commerciële licentie te kopen.

Om nog maar te zwijgen, het ontbreken van functies zoals een zwart scherm en automatische beveiligingsupdates zijn zowel privacy- als beveiligingsproblemen voor gebruikers van de gratis versie van TeamViewer.

Als u een gratis gebruiker van TeamViewer bent die externe desktopsoftware nodig heeft met functies zoals Printen op Afstand en Leeg Scherm, dan zijn we hier om u te vertellen dat er een betere optie is dan te betalen voor het commerciële plan van TeamViewer. Je kunt die functies en meer krijgen met Splashtop!

Krijg die functies en meer en bespaar gegarandeerd 50% of meer met Splashtop

Waarom is Splashtop Business Toegang een betere optie dan het commerciële plan van TeamViewer? Laten we het opsplitsen:

U krijgt de functies die niet langer beschikbaar zijn in TeamViewer Free, plus meer! Splashtop Business Toegnag omvat Printen op Afstand, Wit Scherm, Scherm op Afstand Vergrendelenn (vergelijkbaar met de functie Disable Remote Input van TeamViewer) en andere geweldige functies zoals slepen en neerzetten van bestandsoverdracht.

U bespaart gegarandeerd 50% of meer op uw kosten in vergelijking met de commerciële abonnementen van TeamViewer! Splashtop Business Access begint bij €4.58 per maand ( €55 per jaar). TeamViewer is verkrijgbaar vanaf €32.90 per maand ( €394.80 per jaar)*. Ga niet failliet door TeamViewer, bespaar geld en krijg alles wat u nodig heeft met Splashtop.

Dat gezegd hebbende, weten we dat het moeilijk kan zijn om over te stappen naar een nieuwe oplossing voor extern bureaublad nadat je TeamViewer zo lang hebt gebruikt. Daarom laten we je Splashtop Business Access 14 dagen gratis uitproberen! Er is geen creditcard of verplichting vereist. Meld u aan en u kunt binnen enkele minuten aan de slag met de volledige versie van Splashtop Business Access Pro. Klik op de onderstaande knop om uw gratis proefperiode te starten.

Gratis proefperiode

Lees onze volledige vergelijking tussen Splashtop en TeamViewer. Of lees meer over Printen op Afstand en Leeg Scherm met Splashtop. Zorg ervoor dat u uw gratis proefperiode start, zodat u deze functies kunt uitproberen en zelf kunt zien waarom u moet overschakelen naar Splashtop.

* Bron: TeamViewer Amerikaanse website $ 49/maand ($ 588/jr) catalogusprijs voor abonnement voor één gebruiker, februari 2019.

Prijzen vergelijken? Bekijk de prijsverschillen tussen Splashtop en TeamViewer.