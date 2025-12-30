TeamViewer schakelt afdrukken op afstand, leeg scherm en andere functies van het gratis abonnement uit

TeamViewer heeft Remote Print, Remote Input uitgeschakeld en meer functies uit hun gratis abonnement verwijderd. In plaats van het commerciële abonnement van TeamViewer te kopen, kunt u deze functies en meer krijgen met de commerciële abonnementen van Splashtop en gegarandeerd 50% of meer per jaar besparen!
Gebruikers van het gratis abonnement van TeamViewer zullen vanaf nu bepaalde broodnodige functies vallen. Zonder kennisgeving heeft TeamViewer plotseling verschillende functies in de gratis versie van hun product uitgeschakeld. De uitgeschakelde functies zijn onder meer Externe invoer uitschakelen, Afdrukken op afstand, Leeg scherm en Schakelkanten. Volgens een bericht op hun community-website nadat gebruikers het opmerkten en begonnen te klagen, zei TeamViewer dat ze de functies hadden uitgeschakeld omdat ze "voornamelijk voor commerciële doeleinden werden gebruikt" en om oplichting te voorkomen. Je kunt de reactie van de community hieronder zien:
De verwijderde functies zijn geselecteerd voor gebruik in commerciële omgevingen om problemen met persoonlijk gebruik te voorkomen. Dit was ook een belangrijke poging om te beschermen tegen mogelijke oplichting. Meer informatie is hier te vinden: https://t.co/15w653iRV5 Groeten, Julia
- TeamViewer-ondersteuning (@TeamViewer_help) 30 januari 2019
De verwijderde functies waren de meest populaire, waarvoor je mensen nu gaat laten betalen. IEDEREEN die ooit zijn ouders steun heeft gegeven, weet hoe belangrijk de "invoer op afstand uitschakelen" is als je echt wilt slagen. En je probeert het te rechtvaardigen met oplichting...
— Andi (@staff_andy) 30 januari 2019
Dit komt nadat TeamViewer free -gebruikers de afgelopen maanden hebben geklaagd over het feit dat hun externe verbindingen worden verbroken en dat ze vervolgens niet opnieuw kunnen verbinden vanwege “vermoedelijk commercieel gebruik”. We hebben van verschillende (nu voormalige) TeamViewer free-gebruikers gehoord over hun frustraties. Velen voelen zich boos omdat ze het gevoel hebben dat TeamViewer hen probeert te dwingen een dure commerciële licentie aan te schaffen.
Om nog maar te zwijgen, het ontbreken van functies zoals een zwart scherm en automatische beveiligingsupdates zijn zowel privacy- als beveiligingsproblemen voor gebruikers van de gratis versie van TeamViewer.
Als u een gratis gebruiker van TeamViewer bent die externe desktopsoftware nodig heeft met functies zoals Printen op Afstand en Leeg Scherm, dan zijn we hier om u te vertellen dat er een betere optie is dan te betalen voor het commerciële plan van TeamViewer. Je kunt die functies en meer krijgen met Splashtop!
Krijg die functies en meer en bespaar gegarandeerd 50% of meer met Splashtop
Waarom is Splashtop Remote Access een betere optie dan het commerciële abonnement van TeamViewer? Laten we het opsplitsen:
U krijgt de functies die niet langer beschikbaar zijn in TeamViewer Free, plus meer! Splashtop Remote Access bevat Remote Print, Blank Screen, Lock Remote Screen (vergelijkbaar met de functie Disable Remote Input van TeamViewer) en andere geweldige functies zoals Drag-and-Drop File Transfer.
U bespaart gegarandeerd 50% of meer op uw kosten in vergelijking met de commerciële abonnementen van TeamViewer!
Splashtop Remote Access begint bij € 5,50 per maand (€ 66 per jaar). TeamViewer begint bij € 34,90/maand (€ 418,80 per jaar)*. Betaal niet teveel voor TeamViewer, bespaar geld en krijg alles wat u nodig heeft met Splashtop.
Dat gezegd hebbende, weten we dat ook het moeilijk kan zijn om over te stappen op een nieuwe remote desktopoplossing nadat u TeamViewer zo lang heeft gebruikt, en daarom laten we u Splashtop Remote Access gratis uitproberen gedurende 7 dagen! Er is geen creditcard of verplichting vereist. Meld u gewoon aan en u kunt binnen enkele minuten aan de slag met de volledige versie van Splashtop Remote Access Pro. Klik op de onderstaande knop om uw gratis proefperiode te starten.
Lees onze volledige vergelijking tussen Splashtop en TeamViewer. Of lees meer over Printen op Afstand en Leeg Scherm met Splashtop. Zorg ervoor dat u uw gratis proefperiode start, zodat u deze functies kunt uitproberen en zelf kunt zien waarom u moet overschakelen naar Splashtop.
* Bron: Amerikaanse TeamViewerwebsite $49 per maand ($ 588/jr) prijs voor abonnement voor één gebruiker, februari 2019.
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