Splashtop Productupdates en nieuwe functies - september 2018

Deze pagina heeft informatie over Splashtop nieuwe functies en updates voor september 2018.
Splashtop Personal apps voor iOS
De Splashtop Personal apps voor iOS zijn op 9 september 2018 bijgewerkt naar versie 2.7.6.0.
Nieuwe functie: De gebruikersinterface is verbeterd voor een betere gebruikerservaring en visuele effecten.
Nieuwe functie: "Verzoek toestemming om verbinding te maken" beveiligingsoptie is verbeterd. De timer is langer en kan worden ingesteld om een verbinding te weigeren of toe te staan na afloop van de timer.
Nieuwe functie: De positie van pijltjestoetsen en schuifbalk kan worden geconfigureerd met de in-session "Configureer On-Screen Tools" knop.
Nieuwe functie: Lokalisatie toevoegen voor 5 talen: Duits, Japans, Portugees, Vereenvoudigd Chinees en Spaans.
Verwijderde functie (iPad): Beeld-in-beeld wordt niet langer ondersteund omdat het niet compatibel is met nieuwer iOS.
Veiligheidsverbeteringen.
Verschillende problemen opgelost
Update nu in de App Store: Splashtop Personal voor iPhone, Splashtop Personal voor iPad
Klik hier voor de nieuwe functies van Splashtop in augustus 2018, met grote updates voor Splashtop Remote Access en Remote Support