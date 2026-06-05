Splashtop Nieuwsbrief - augustus/september 2018

Splashtop Nieuws & Updates
September 2018
Het laatste nieuws en tips over Splashtop externe desktop, business, remote support en screen mirroring voor IT, business, persoonlijk en onderwijs.
Uitgelicht: Splashtop kondigt Remote Access Pro aan
Bekijk de nieuwste toevoeging aan de Splashtop line-up - Remote Access Pro. Probeer de nieuwe functies nu uit tijdens een gratis proefperiode!
Nieuwe functies toegevoegd augustus 2018 - compacte weergave, apparaatnaam tonen, nieuwe sneltoetsen, >4GB bestandsoverdracht & meer!
Klas en onderwijs
Tips voor het creëren van een interactieve en boeiende klasomgeving
Splashtop oplossingen voor toegang op afstand voor IT- en ondersteuningsteams van scholen
Splashtop Personal
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Overal toegang tot uw computer voor slechts € 24,99 per jaar
Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Business
Mirroring360 - Schermspiegeling & Delen
Mirroring360 Pro - Het beste voor bedrijven - Nu slechts US$ 29,99 per jaar!
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