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Splashtop News

Splashtop Nieuws en updates mei 2019

Splashtop Team
2 minuten leestijd
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Bekijk wat er deze maand nieuw is van Splashtop, inclusief nieuwe functie-updates, het laatste nieuws en tips voor bedrijven, IT-professionals, particulieren en het onderwijs. Onderwerpen zijn de laatste Splashtop evenementen en de bijgewerkte Splashtop Business app voor Android.

Splashtop Nieuws & Updates - mei 2019

Bekijk wat er deze maand nieuw is van Splashtop, inclusief nieuwe functie-updates, het laatste nieuws en tips voor bedrijven, IT-professionals, particulieren en het onderwijs.

Ontmoet het Splashtop Team op deze komende evenementen en beurzen

  • SITS - De Service Desk en IT Support Show, 1-2 mei in Londen

  • ServiceNow Knowledge 2019, 5-8 mei in Las Vegas, NV.

  • DattoCon, 17-19 juni in San Diego, CA

  • ChannelPro SMB Forum, 5-8 september in San Jose, CA

  • GlueX 2019, 16-17 september in Phoenix, AZ

Lees meer over deze evenementen en andere op www.splashtop.com/events.

Business Remote Access Icon

Splashtop Remote Access

Splashtop Remote Support

Splashtop Classroom Icon

Klas en onderwijs

Splashtop Personal Icon

Splashtop Personal

Mirroring360 Pro Icon

Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen

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