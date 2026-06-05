Splashtop Nieuws en updates mei 2019

Bekijk wat er deze maand nieuw is van Splashtop, inclusief nieuwe functie-updates, het laatste nieuws en tips voor bedrijven, IT-professionals, particulieren en het onderwijs. Onderwerpen zijn de laatste Splashtop evenementen en de bijgewerkte Splashtop Business app voor Android.
Splashtop Nieuws & Updates - mei 2019
Bekijk wat er deze maand nieuw is van Splashtop, inclusief nieuwe functie-updates, het laatste nieuws en tips voor bedrijven, IT-professionals, particulieren en het onderwijs.
Ontmoet het Splashtop Team op deze komende evenementen en beurzen
SITS - De Service Desk en IT Support Show, 1-2 mei in Londen
ServiceNow Knowledge 2019, 5-8 mei in Las Vegas, NV.
DattoCon, 17-19 juni in San Diego, CA
ChannelPro SMB Forum, 5-8 september in San Jose, CA
GlueX 2019, 16-17 september in Phoenix, AZ
Lees meer over deze evenementen en andere op www.splashtop.com/events.
Splashtop Remote Access
Nieuw! Splashtop Business App voor Android nieuw uiterlijk & functies
Business-ToegangPro 10-gebruikerspakket speciaal nu beschikbaar
Splashtop Remote Support
Nieuw! SOS ondersteuningssessies op afstand starten vanuit ServiceNow
Op afstand toegang krijgen tot iPhone- en iPad-schermen en deze bekijken
Nieuw! Bitdefender eindpuntbeveiliging inzetten en beheren met Splashtop
Nieuw. Op afstand in IoT en Android-apparaten met Splashtop voor IoT
Video: Rugged & IoT Ondersteuning op Afstand voor Zebra Android-apparaten
Nieuw. Splashtop Business App voor Android bijgewerkt - nieuw uiterlijk & functies
Klas en onderwijs
Bedien je computer vanaf je tablet en maak aantekeningen op je scherm. Geef les vanaf elke plek in de klas.
Tips voor het creëren van een interactieve en boeiende klasomgeving
Splashtop Personal
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Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Business
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