Splashtop Nieuws en updates - september 2017

Het laatste nieuws en tips over Splashtop Remote Desktop, Business, Remote Support en Screen Mirroring voor particulieren, bedrijven en het onderwijs.
Splashtop Remote Access en Remote Support
Nieuwe functie toegevoegd: meerdere monitoren tegelijk bekijken en bedienen
Zakelijke professionals - Toegang tot uw computers vanaf elke locatie. Slechts € 5,50 per maand
IT-professionals - moeten computers kunnen benaderen en beheren - krijgen ondersteuning op afstand
Ga aan de slag met het ondersteunen van gebruikers op afstand met SOS
Blog: Android telefoons en tablets op afstand benaderen, bekijken en controleren
Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen
Special: 20% korting op Mirroring360 screen mirroring - Slechts US$ 11,99!
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Klas en onderwijs
Splashtop Personal
Splashtop Personal-app gratis beschikbaar voor alle platforms. Beperkte tijd.
Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Splashtop Business