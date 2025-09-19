Terugblik op week 2

5 sterren door twink123
Fantastisch
Splashtop maakt het mogelijk om uw computer eenvoudig te laten samenwerken met uw iPad, iPhone etc. en het is geweldig om de programma's op mijn computer op mijn iPad te kunnen gebruiken. Problemen met flash-video's? Nu niet meer! U kunt uw computer documenten laten printen, net alsof u er echt achter zit. U kunt uw instellingen wijzigen om te voorkomen dat uw computer in de slaapstand gaat, zodat u er op elk gewenst moment verbinding mee kunt maken. De nieuwe aanpasbare snelkoppelingen zien er briljant uit. 10 sterren!!
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