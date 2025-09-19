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Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Terugblik op week 2

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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5 sterren door twink123

Fantastisch

Splashtop maakt het mogelijk om uw computer eenvoudig te laten samenwerken met uw iPad, iPhone etc. en het is geweldig om de programma's op mijn computer op mijn iPad te kunnen gebruiken. Problemen met flash-video's? Nu niet meer! U kunt uw computer documenten laten printen, net alsof u er echt achter zit. U kunt uw instellingen wijzigen om te voorkomen dat uw computer in de slaapstand gaat, zodat u er op elk gewenst moment verbinding mee kunt maken. De nieuwe aanpasbare snelkoppelingen zien er briljant uit. 10 sterren!!

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