Hou externe weers- en omroepkanalen vanaf elke locatie in de lucht

Tot vorig jaar kwam werken op afstand bijna niet voor onder professionals in de film-, radio- en omroepwereld en alsmede vergelijkbare sectoren. Nu de pandemie de trend van werken op afstand heeft versneld, horen we verhalen over hoe hele organisaties in de media- en entertainmentsector, dankzij next-gen remote accessoplossingen, zoals Splashtop, productief vanuit huis werken. Externe werknemers hebben nu overal en met elk apparaat toegang tot resource-intensieve desktopapplicaties op geavanceerde werkcomputers, en kunnen ze hun werk doen, net zoals ze dat persoonlijk zouden doen.
Meteorologen behoren tot de vele media- en entertainmentprofessionals die dankzij Splashtop veel flexibiler in hun werk kunnen zijn. Ze kunnen op afstand inloggen op hun weersysteem, software draaien zoals Max Weather, graphics voorbereiden, hits en sequenties instellen en zelfs uitzenden vanaf letterlijk elke locatie. Bryan Huges, een meteoroloog van WOWK, heeft bijvoorbeeld met behulp van Splashtop zijn boot omgebouwd tot een remote redactieruimte! Krachtige remote sessies en robuuste functies maken dit mogelijk.
Splashtop stelt meteorologen nu ook in staat om op afstand microfoonaudio vanaf elk apparaat naar hun werkcomputer te sturen.
“De nieuwe remote microfoonmogelijkheden in Splashtop Enterprise maken het op afstand delen van het microfoongeluid met onze Max Weather-oplossingen mogelijk vanaf elk apparaat. Hierdoor kunnen onze gebruikers op afstand voice-over graphics genereren via de Max One audio-input functie. Deze optie biedt flexibiliteit en vergroot de mogelijkheden voor onze gebruikers om, als dat nodig is, op afstand te kunnen werken, maar toch bij hun kijkerspubliek op meerdere platforms te blijven”, aldus Joe Ziskovsky, Senior Sales Engineer bij The Weather Company (An IBM Business).
Splashtop Enterprise - Next-gen oplossing voor remote werken
Splashtop Enterprise maakt veilig, flexibel en kwalitatief hoogstaand remote werken voor organisaties mogelijk. Met Splashtop Enterprise kunt u:
Uw hele organisatie veilig toegang tot kantoorcomputers geven om op afstand te werken
Toegang krijgen tot high-end computers vanaf elke locatie en met elk apparaat.
Op afstand taken uitvoeren zoals inspreken, het gebruik van opnamesoftware en voice-over graphics maken door audio van uw lokale microfoon naar een externe werkcomputer te sturen.
Gebruik USB-apparaten zoals Wacom-tablets, smartcardlezers, beveiligingssleutels en printers op afstand door ze vanaf uw lokale computer door te sturen naar de externe computer.
Integreer met de single sign-on (SSO) identiteitsprovider van uw organisatie en gebruik uw SSO-inloggegevens om Splashtop te verifiëren.
Krijg een gebruiksvriendelijke interface en sessie-functies zoals bestandsoverdracht, sessie-opname en meer zaken die uw productiviteit verhogen.
Stel uw IT-afdeling in staat om eenvoudig en veilig remote access voor uw organisatie in te stellen, te beheren en te vergroten of verkleinen via een centrale console. Niet alleen dat, IT kan ook remote support bieden aan beheerde computers en BYOD-apparaten.
Profiteer van flexibele licentieopties - kies licenties voor remote access voor eindgebruikers en/of licenties voor remote support voor IT'ers.
MEER INFORMATIE OVER SPLASHTOP ONDERNEMING
Kijk hoe u met Splashtop op afstand toegang kunt krijgen tot Max Weather.
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