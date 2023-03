Casus - Hoe deze MSP Splashtop gebruikt voor toegang op afstand, monitoring & beheer

HCS Computer Solutions, een MSP die meer dan 450 eindpunten bedient bij kritieke overheidsinstanties, kiest Splashtop Remote Support Premium om hun eindpunten te bewaken en te beheren.

Ben je een MSP die een beter hulpmiddel nodig heeft voor toegang op afstand, bewaking en beheer?

Als dat zo is, ben je niet de enige.

Klanten verwachten dat je hun IT-infrastructuur in topconditie houdt. Wanneer je meerdere klanten hebt, verspreid over verschillende locaties, kan het beheer van je eindpunten moeilijk worden. Remote access software en RMM's geven MSP's de hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun klanten altijd en overal te kunnen benaderen en ondersteunen.

Het vinden van de juiste oplossing kan voor een MSP vaak een uitdaging zijn. Obstakels zijn vaak:

RMM's en producten voor toegang op afstand zijn te duur Dit maakt het moeilijk voor kleine tot middelgrote MSPs die wel willen schalen, maar dat niet kunnen vanwege de prijs.

Niet de juiste functies krijgen Sommige producten hebben niet alle hulpmiddelen die je nodig hebt, en andere hebben er te veel, waardoor het product zowel duurder als ingewikkelder in gebruik wordt.

Producten die niet betrouwbaar of veilig zijn Wanneer je toegang tot je beheerde apparaat nodig hebt, is het laatste wat je wilt een haperende, verbroken verbinding. Bovendien moeten MSP's ervoor zorgen dat de software die ze gebruiken hun gegevens en die van hun klanten veilig houdt.

HCS Computer Oplossingen

HCS Computer Solutions, gevestigd in Warsaw, Missouri, is een MSP die meer dan 450 eindpunten beheert voor klanten als grote gezondheidscentra, overheidsinstellingen van provincie en stad en een 911 callcenter. Ze beheren al hun eindpunten met slechts twee interne IT-technici.

Gezien de aard van de klanten van HCS Computer Solutions is het van cruciaal belang dat zij hun eindpunten proactief bewaken, en snel helpdeskondersteuning bieden als zich een probleem voordoet.

Om een betrouwbare oplossing te krijgen met alle tools die ze nodig hadden tegen de beste prijs, wendde HCS Computer Solutions zich tot Splashtop Remote Support Premium.

Casestudy - Hoe deze MSP Splashtop Remote Support gebruikt

In deze casestudy beschrijven we de activiteiten van HCS Computer Solutions, wat Splashtop Remote Support Premium is en hoe het bedrijf heeft geprofiteerd van het gebruik van Splashtop. Hoogtepunten zijn onder meer:

Functies voor beheer op afstand zoals configureerbare waarschuwingen en Windows Update Management helpen HCS Computer Solutions bij het proactief bijwerken en beheren van hun eindpunten.

Onbemande externe toegang tot computers en servers, waardoor het gemakkelijk is om 's ochtends of' s nachts verbinding te maken om op een ticket te reageren, zelfs als de eindgebruiker weg is.

Duizenden dollars besparen op de jaarlijkse abonnementskosten dankzij de lage prijzen van Splashtop.

“Vanwege de prijzen van Splashtop kan HCS meer mensen aantrekken. Toen we LogMeIn dumpten, konden we ongeveer $2.500 per jaar besparen, waardoor het aantal klanten dat we in staat waren om de streamer aan te zetten, continu te onderhouden en toe te voegen aan ons contract, toenam. ” - Henry Starcher, eigenaar, HCS Computer Solutions

U kunt nu de casestudy lezen om meer te weten te komen over de reden waarom HCS Computer Solutions van Splashtop houdt.

Over Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support is een kosteneffectieve tool voor externe toegang voor IT- en MSP's die onbemand toegang nodig hebben tot hun beheerde computers en servers. Het is een geweldig alternatief voor duurdere producten voor externe toegang / ondersteuning, zoals BeyondTrust Ondersteuning op Afstand (voorheen Bomgar) en LogMeIn Central.

Het Splashtop Remote Support Premium- pakket bevat verschillende aanvullende bewakings- en beheerfuncties, waaronder systeeminventaris, gebeurtenislogboeken, opdracht op afstand, geplande herstart, onbemande Android-toegang en meer. U kunt ook toegang voor eindgebruikers inschakelen voor maximaal 50 van uw klanten, zodat ze op afstand toegang kunnen krijgen tot hun computers onder uw beheer.

