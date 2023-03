5 Manieren Waarop Remote Access Onderwijsprogramma's Verbetert

De onderwijssector is de afgelopen jaren getransformeerd. Mensen die zijn opgegroeid met traditionele scholen waar een leraar voor een groep studenten staat, zouden versteld staan als ze vandaag een leslokaal zouden bezoeken. Scholen werken tegenwoordig digitaal en maken gebruik van de nieuwste technologie om het klaslokaal ook buiten de fysieke campus aan te bieden, wat studenten meerwaarde en betere leermogelijkheden biedt.

Remote access is zo'n technologie die basisscholen, hoger onderwijs, technisch beroepsonderwijs, middelbare scholen, cursusaanbieders en andere onderwijsinstellingen op meerdere manieren verrijkt:

1. Zorgt voor continuïteit in noodsituaties

Remote accesstechnologie stelt onderwijsinstellingen in staat om voorbereid te zijn op scenario's als sneeuwval, ijzel of andere omstandigheden of als de campus om welke reden dan ook moet worden gesloten. Met remote access zijn zulke scenario's eenvoudig op te lossen. Scholen kunnen gemakkelijk en naadloos overschakelen van persoonlijk onderwijs naar leren op afstand, zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit. Studenten kunnen hun lessen en opdrachten gewoon vanuit huis blijven doen. Met remote access kunnen leerlingen en onderwijzend personeel vanaf elk device thuis de computers en software op school blijven gebruiken.

"Het (Splashtop) is een goede oplossing voor mensen die thuis werken - ze hoeven niet fysiek te komen als ze dat niet willen of kunnen. Het geeft ons de mogelijkheid om toegang te hebben voor mensen met medische problemen. Er zijn tonnen gevallen waarin mensen niet binnen kunnen komen. We hebben dat instrument niet gehad om op elk moment toegang te hebben tot de computers. Het toevoegen van Splashtop geeft ons de mogelijkheid om 24 uur per dag toegang te hebben."



2. Helpt leerlingen hun volledige potentieel te bereiken

In de traditionele leeromgeving missen leerlingen lessen als ze bijvoorbeeld door ziekte niet fysiek aanwezig kunnen zijn op school. Anderen hebben extra tijd nodig om projecten af te ronden. Door 24/7 remote access tot de computerruimtes te bieden, hebben studenten meer controle over hoe, waar, wanneer en hoe snel ze studeren en kunnen daardoor nog meer uitblinken in hun vakken.

"Er is een enorm voordeel dat studenten de toepassingen voor animatie en spelontwerp kunnen gebruiken wanneer ze maar willen, zelfs als dat om 2 uur 's nachts is terwijl ze koude pizza eten in hun slaapkamer. De vlottere toegang tot de labsoftware heeft het proces voor veel van onze leerlingen blijken te versnellen"



3. Bereikt technologische gelijkheid onder studenten

Niet alle studenten hebben thuis toegang tot krachtige computers en dure software die ze nodig hebben voor hun lessen. In de hierboven genoemde scenario's wordt hun leren bemoeilijkt wanneer ze op afstand moeten studeren. Met remote computeraccess kunnen leerlingen en docenten elk apparaat (iPad, Mac, Windows, Chromebook, enz.) gebruiken en op afstand, wanneer ze maar willen, op de schoolcomputers werken, net alsof ze fysiek in de klas aanwezig zijn.

"We vonden het (Splashtop) als een COVID-oplossing, maar we beseffen nu al dat het op de lange termijn een vermogensoplossing is. Het geeft alle studenten gelijke toegang tot onze labs en software. Al onze leerlingen kunnen zich in hun eigen tijd met het lesprogramma bezighouden. Sporters kunnen bijvoorbeeld na schooltijd inloggen als ze niet achter kunnen blijven (in het lab) vanwege training. Het nivelleert het speelveld, vooral met toegang tot (toepassingen als) Adobe."



4. Optimaliseert gedane investeringen

Door remote access tot lokalen op de campus buiten de traditionele lesuren mogelijk te maken, kunnen scholen het rendement van hun eerder gedane investeringen maximaliseren. Scholen kunnen hun fysieke computerlokalen omvormen tot hybride ruimtes, zonder te investeren in nieuwe computermiddelen.

"Er is niets veranderd ten opzichte van wat de computers voorheen waren. We hebben zojuist Splashtop geïnstalleerd, en de studenten kunnen (op afstand) gebruik maken van Logic Pro, Pro Tools, veel verschillende plug-ins, en alle dingen die ze op de campus kunnen gebruiken. Nu hebben leerlingen toegang tot de computers buiten die (computerlokaal)uren. Het is gewoon heel erg praktisch."



5. Maakt effectieve IT-support mogelijk

IT-professionals moeten zorgen dat onderwijscomputers up-to-date zijn en technische support bieden aan studenten en docenten, waar die ook zijn. Dat betekent dat er een breed scala aan apparaten ondersteund moet worden en dat er elke dag veel supportverzoeken verwerkt moeten worden. Met remote access kunnen IT-professionals snel op afstand bijspringen, problemen onmiddellijk identificeren en oplossen, waardoor de productiviteit voor iedereen hoog blijft.

"(Voor Splashtop) misten we de mogelijkheid om te zien wat de mensen aan de andere kant van de telefoon deden. Zoals je je kunt voorstellen is het bijna onmogelijk om een kind te instrueren om handmatige resets uit te voeren en andere technische problemen op te lossen zonder het apparaat te zien. Door Splashtop gingen onze ondersteuningssessies veel sneller dan zonder. Het is van onschatbare waarde geweest!"



Waarom Splashtop de favoriete remote access-oplossing is voor onderwijsinstellingen

Splashtop Enterprise biedt oplossingen voor remote access die zijn afgestemd op de behoeften van onderwijsinstellingen. Het is een beter alternatief voor VPNs en andere remote access-oplossingen. Met Splashtop krijgt u:

Solide beveiligingsfuncties

Krachtige remote sessies met lage latency, waarmee studenten effectief taken kunnen uitvoeren zoals coderen, video's maken, 3D-tekenen, animaties en afbeeldingen maken, enzovoort.

Een intuïtief platform dat gemakkelijk is op te zetten, te beheren en te gebruiken. Het IT-team kan het heel snel inzetten, en leerlingen en leraren kunnen het meteen gaan gebruiken zonder enige training. In feite, , voorjaar 2021.

Een alles-in-één oplossing om remote access tot computerlokalen mogelijk te maken en remote support te bieden aan docenten en studenten.

De beste klantenservice in de branche, met een net promoter score (NPS) van 93.

Neem contact met ons op voor meer informatie of start vandaag nog een gratis proefperiode.

Neem contact met ons op

Schoolfoto gemaakt door freepik - www.freepik.com