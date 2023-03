De nieuwe prestatiefuncties van Splashtop maken werken op afstand mogelijk voor de media- en entertainmentindustrie

Sessies op afstand via Splashtop zijn nog sneller geworden, met 4K-streaming op meerdere schermen met 40 frames per seconde (fps) en ondersteuning voor iMac Pro 27 ”Retina 5k-werkstations met lage latentie.

Als u video's, VFX (visuele effecten), 3D-animaties, muziek, radio/tv-shows of games produceert, dan weet u waarschijnlijk hoe lastig werken op afstand kan zijn. Als programmeur, artiest, ontwerper of technicus heeft u mogelijk toegang nodig tot zware software voor grafische rendering, videobewerking of gegevensassimilatie op een werkcomputer met meerdere terabytes aan opslagruimte. Deze apparatuur kost tienduizenden euro's en het is niet mogelijk om al uw teamleden een dergelijke installatie te verschaffen. Op afstand werken is misschien geen productieve optie voor u zonder software voor toegang op afstand. Zelfs wanneer u een oplossing voor toegang op afstand heeft, werkt u mogelijk niet zo efficiënt omwille van trage streaming, lage resolutie, slechte verbindingen enzovoort.

Gebruik Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot uw krachtige werkstations en deze te bedienen vanaf elke computer of elk mobiel apparaat.

Met de nieuwe krachtige functies van Splashtop kunt u niet enkel 4k/5k streamen aan 40 fps, maar doet u dat ook op verschillende beeldschermen tegelijkertijd. U hebt toegang tot uw video's, modellen, andere bestanden en toepassingen met ultrahoge resolutie op uw werkstations alsof u er recht voor zit!

Lees het persbericht voor meer details.

Splashtop-gebruikers in media en entertainment delen hun ervaring

Meteorologen stellen weersvoorspellingen op tv samen

"Dit is de eerste keer dat we het weer op afstand hebben gedaan. We loggen in op het weersysteem van Baron, maken grafische weergaven, stellen sequenties voor shows op en bedienen het weersysteem volledig op afstand. Splashtop heeft ervoor gezorgd dat onze weerafdeling op afstand kon werken terwijl we toch alle middelen van ons weersysteem gebruikten." – Patrick Evans, KESQ News Channel 3 meteoroloog en presentator van Eye on the Desert

Videoproductieteams bewerken en renderen video's op afstand

"Ik heb Splashtop op mijn thuiscomputer geïnstalleerd en gebruik het om overal ter wereld toegang te krijgen tot mijn bestanden en bewerkingssoftware. Ik reis veel! Dus als klanten willen dat ik ze een video of een foto stuur, heb ik toegang tot mijn bewerkingsprogramma, kan ik de video renderen en naar ze verzenden, allemaal vanaf mijn telefoon of laptop. Ik heb meer projecten kunnen aannemen sinds ik nu meer kan reizen zonder dat het mijn werk belemmert." – Marlon Torres, eigenaar van Torres Studios

Op afstand computerschermen bekijken vanaf meerdere locaties in een nieuwsstudio

"We gebruiken Splashtop om op afstand naar een computer te gaan met een Microsoft Teams-vergadering die de multi-viewer laat zien. Alles bij elkaar hebben we 3 verschillende soorten multi-viewers waar we naar kunnen kijken, afhankelijk van de taak die voorhanden is." – Kellie DiVeglia, Newscast Director @ WIS TV

Krijg veilige toegang op afstand en verbeterde gebruikerservaring met Splashtop Business-abonnementen

Met Splashtop's toegang op afstand heeft u veilig toegang tot uw werkcomputer vanaf letterlijk overal en vanaf elk apparaat! Dit doet u in 3 eenvoudige stappen:

Probeer gratis of koop een Splashtop Business Toegang Pro- licentie (toegang op afstand voor individuen en teams die op afstand willen werken). De nieuwe features zijn ook beschikbaar met Splashtop Remote Support (ondersteuning op afstand voor MSP's en IT-afdelingen) en Splashtop SOS (on-demand ondersteuning op afstand voor helpdesks) Installeer de Splashtop Streamer op uw werkcomputer Download de Splashtop Business-app voor uw Windows-/Mac-computer thuis, iOS of Android-tablet/mobiel apparaat en start de sessie op afstand!

Met nieuwe krachtige functies kunt u productief zijn en uw projecten op tijd afleveren terwijl u op afstand werkt. U kunt video's bewerken, grote hoeveelheden gegevens verwerken, de voortgang van het renderen van bestanden controleren, games ontwikkelen en testen, schilderen, beeldhouwen en nog veel meer terwijl u zich op een externe locatie, onderweg of thuis bevindt. Het enige wat u nodig heeft is een wifiverbinding!

Splashtop-sessies worden beschermd met meervoudige verificatie, apparaatverificatie, TLS/SSL-codering en nog veel meer beveiligingsfuncties. Bovendien biedt Splashtop mogelijkheden voor eenmalige aanmelding met integratie met AD, ADFS, AzureAD en OKTA.

Liever een on-premise oplossing?

Sommige organisaties geven de voorkeur aan een implementatie op locatie voor extra beveiliging en nog snellere prestaties. Splashtop biedt u de mogelijkheid om een door uzelf gehoste oplossing te implementeren, geïnstalleerd achter uw firewall samen met integratie. Meer informatie over Splashtop Op Locatie.

Het is sneller en veiliger dan andere oplossingen voor toegang op afstand

Gebruikt u momenteel VPN of andere remote desktop-oplossingen? Splashtop is sneller, veiliger, eenvoudiger en kosteneffectiever om in te stellen en op te schalen voor grotere teams. Lees hoe Splashtop betere functies biedt dan VPN/RDP , VNC , RD Gateway en andere software voor externe toegang .

Krijg extra kortingen voor grotere teams

Om gehele organisaties in staat te stellen productief te zijn terwijl ze vanuit huis werken, heeft Splashtop kortingen tot 25% geïntroduceerd op Splashtop Business Access voor grotere teams.

Splashtop biedt betere functies voor de beste prijs. Probeer het vandaag nog gratis!

