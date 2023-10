Uit onderzoek blijkt dat IT-beveiliging een topprioriteit is voor hoger onderwijs

Instellingen voor hoger onderwijs zijn terechtgekomen in het ingewikkelde doolhof van innovatie en cyberbeveiliging. De academische wereld, bekend om zijn ethos van open toegang en de vrije uitwisseling van ideeën, worstelt met een paradox: hoe kunnen we de intrinsieke waarden behouden en tegelijkertijd de digitale activa beschermen?

Recente onderzoeken onderstrepen een groeiende nadruk op IT-beveiliging binnen instellingen voor hoger onderwijs. Deze blog duikt in deze recente bevindingen en belicht de dringende behoefte en strategische benaderingen voor het versterken van cyberbeveiligingsmaatregelen in academische omgevingen te midden van escalerende dreigingen en evoluerende digitale landschappen.

Het escalerende dreigingslandschap in het hoger onderwijs

Terwijl ze door de digitale corridors van de 21e eeuw navigeren, zijn instellingen voor hoger onderwijs onbedoeld een hotspot voor cybercriminele activiteiten geworden. De aantrekkingskracht van een schat aan gevoelige gegevens, in combinatie met de vaak minder versterkte cyberverdediging, heeft het dreigingslandschap binnen de academische wereld naar ongekende niveaus doen escaleren.

Alleen al in 2021 waren de onderwijs- en onderzoekssectoren getuige van een duizelingwekkende toename van 75% in cyberaanvallen, met een gemiddelde van 1.605 aanvallen per organisatie per week. Deze golf is niet louter numeriek, maar belichaamt een verfijning en strategische doelgerichtheid die zelfs de meest voorbereide instellingen kwetsbaar heeft gemaakt.

De cyberaanvallen worden vaak zorgvuldig gepland en uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische en menselijke kwetsbaarheden. Cyberbedreigingen zijn veelzijdig en evolueren voortdurend, van ransomware-aanvallen die volledige IT-infrastructuren lamleggen tot phishing-schema's die op discrete wijze gevoelige gegevens overhevelen.

De gevolgen van cyberaanvallen reiken verder dan de onmiddellijke financiële gevolgen en technische verstoringen. Zo bracht de melding van de FBI van mei 2022 bijvoorbeeld de huiveringwekkende realiteit onder de aandacht waarin gevoelige inloggegevens van hogescholen en universiteiten online te koop werden aangeboden, waardoor de sluizen werden geopend voor mogelijke daaropvolgende cyberaanvallen.

Bovendien kunnen Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen en ransomware instellingen tot stilstand dwingen, onderzoeksprojecten voor academische activiteiten verstoren en zelfs leiden tot aanzienlijke reputatieschade die jarenlang een impact kan hebben op inschrijvingen en partnerschappen.

De inzet is onmiskenbaar hoog. De datalekken brengen gegevens van studenten en docenten en onderzoeksinformatie in gevaar, inclusief gevoelige en bedrijfseigen gegevens van overheidsinstanties, het leger en medewerkers uit de particuliere sector. De rimpeleffecten van dergelijke inbreuken kunnen doordringen in verschillende sectoren van de samenleving, wat het cruciale belang van het versterken van de cyberbeveiliging binnen het hoger onderwijs onderstreept.

Maar liefst 74% van de aanvallen op hogescholen en universiteiten is succesvol geweest, wat een dringende behoefte aan versterkte cyberbeveiligingskaders aan het licht brengt.

Instellingen voor hoger onderwijs kampen met een toenemend aantal succesvolle aanvallen en worden geconfronteerd met unieke uitdagingen bij het herstel. Nu 40% meer dan een maand nodig heeft om te herstellen van een aanval en slechts 2% van de instellingen alle gegevens veilig terugkrijgt, zelfs nadat er losgeld is betaald, bevindt de sector zich in een precaire positie die dringende en strategische interventies vereist.

Als gevolg van de toename van cyberdreigingen hebben leiders in het hoger onderwijs veiligheid als topprioriteit aangemerkt.

Waarom hoger onderwijs een belangrijk doelwit is voor cyberaanvallen

De samenloop van rijke, diverse data en een inherent open, collaboratieve omgeving maakt instellingen voor hoger onderwijs bijzonder kwetsbaar voor cyberdreigingen. Begrijpen waarom deze instellingen belangrijke doelwitten zijn, is van cruciaal belang bij het ontwikkelen van robuuste, effectieve cyberbeveiligingsstrategieën.

Rijkdom aan uiteenlopende gegevens

De veelzijdige gegevens die de persoonlijke, medische en financiële informatie van studenten omvatten, vormen een lucratief doelwit voor cybercriminelen en bieden meerdere mogelijkheden voor uitbuiting en fraude.

Vooral onderzoeksuniversiteiten herbergen gegevens die betrekking hebben op overheidsinstanties, het leger en samenwerkingspartners uit de particuliere sector, vaak met betrekking tot gevoelige, bedrijfseigen of zelfs geheime informatie, waardoor ze een doelwit zijn met hoge inzet voor cyberspionage en gegevensdiefstal.

Complexiteit en openheid van onderwijsnetwerken

Omdat universiteiten vaak met verouderde systemen werken vanwege budgetbeperkingen en een geschiedenis van vroege internetadoptie, kunnen ze worstelen met kwetsbaarheden die inherent zijn aan verouderde technologieën en infrastructuren.

De enorme, uitgestrekte netwerken van grote campussen en een groot aantal apparaten en IoT-tools bieden talloze toegangspunten en kwetsbaarheden waar kwaadwillende actoren misbruik van kunnen maken.

Beperkte budgetten en middelen

Onder druk van vaak strenge budgetten en een afhankelijkheid van donorgelden kunnen onderwijsinstellingen merken dat hun cyberbeveiligingskaders om middelen concurreren met andere cruciale afdelingen zoals de academische wereld en de atletiek.

De toewijzing van beperkte middelen neigt vaak naar onmiddellijke, zichtbare behoeften, waardoor cyberbeveiliging soms met terugwerkende kracht moet worden aangepakt na incidenten in plaats van proactief te worden versterkt.

De rol van Splashtop bij het verbeteren van de IT-beveiliging in het hoger onderwijs

In het ingewikkelde landschap van cyberbeveiliging in het hoger onderwijs komt Splashtop naar voren als een cruciale bondgenoot, die instellingen voorziet van geavanceerde, gebruiksvriendelijke oplossingen die zijn ontworpen om de IT-beveiliging te versterken en tegelijkertijd naadloze toegang op afstand te faciliteren. Laten we de onderwijsoplossingen van Splashtop verkennen en zien hoe ze in een unieke positie zijn om de IT-beveiliging binnen instellingen voor hoger onderwijs te verbeteren.

Veilige remote accessoplossingen

Veilige toegang: Splashtop biedt veilige oplossingen voor externe toegang, zodat gebruikers vanaf elke locatie veilig verbinding kunnen maken met institutionele bronnen, beschermd door robuuste codering en multi-factor authenticatie.

Compliance Assurance: Splashtop zorgt ervoor dat toegang op afstand veilig is en voldoet aan de relevante regelgevingskaders en beschermt instellingen tegen inbreuken op de naleving en de daarmee samenhangende gevolgen.

Toegankelijk leren: Door veilige, betrouwbare toegang op afstand tot computerbronnen op school te bieden, zorgt Splashtop ervoor dat hybride leeromgevingen niet alleen flexibel en toegankelijk zijn, maar ook veilig.

Verbetering van IT-beheer en -ondersteuning

IT-ondersteuning op afstand: Splashtop stelt IT-teams in staat ondersteuning op afstand te bieden aan studenten, docenten en personeel, zodat IT-problemen snel kunnen worden opgelost zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Veilig IT-beheer: IT-teams kunnen vanaf elke locatie institutionele IT-bronnen beheren, onderhoud uitvoeren en problemen veilig aanpakken, waardoor een ononderbroken, veilige werking wordt gegarandeerd.

Empowerment van docenten en medewerkers

Veilig werken op afstand: Faculteit en personeel hebben vanaf elke locatie veilig toegang tot hun werkbronnen, waardoor de continuïteit van administratief en academisch werk wordt gegarandeerd met behoud van cyberbeveiliging.

Conclusie

Het kruispunt van technologische vooruitgang en het escalerende landschap van cyberdreigingen vormt een complexe, veelzijdige uitdaging voor instellingen voor hoger onderwijs. Om het open, collaboratieve ethos van de academische wereld in evenwicht te brengen met de noodzaak om gevoelige gegevens en systemen te beschermen, is een genuanceerde, alomvattende benadering van cyberbeveiliging noodzakelijk.

De weg voorwaarts omvat robuuste technologische oplossingen, organisatorische strategieën en een alomtegenwoordige cultuur van bewustzijn op het gebied van cyberbeveiliging.

Splashtop komt naar voren als een strategische partner in deze reis en biedt instellingen voor hoger onderwijs veilige, flexibele en gebruiksvriendelijke oplossingen voor externe toegang die de veiligheid of compliance niet in gevaar brengen. Van het faciliteren van veilige hybride leeromgevingen tot het versterken van IT-teams en het garanderen van naadloze, veilige operaties, het oplossingenpakket van Splashtop is ontworpen om te navigeren door de unieke uitdagingen en vereisten van de hogeronderwijssector.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe Splashtop de IT-beveiliging binnen uw instelling kan verbeteren, zodat u vol vertrouwen door de toekomst van het hoger onderwijs kunt navigeren.

