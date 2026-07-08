Uit onderzoek blijkt dat IT-beveiliging een topprioriteit is voor hoger onderwijs

Instellingen voor hoger onderwijs bevinden zich in een ingewikkeld doolhof van innovatie en cybersecurity. De academische wereld, bekend om zijn ethos van vrije toegang en uitwisseling van ideeën, worstelt met een paradox: hoe kunnen we de intrinsieke waarden behouden en tegelijkertijd de digitale activa beschermen?
Recente onderzoeken onderstrepen de groeiende nadruk op IT-security binnen instellingen voor hoger onderwijs. Deze blog duikt in deze recente bevindingen en belicht de dringende behoefte en strategische benaderingen voor het versterken van cybersecuritymaatregelen in academische omgevingen te midden van escalerende dreigingen en evoluerende digitale landschappen.
Het escalerende dreigingslandschap in het hoger onderwijs
Terwijl ze door de digitale corridors van de 21e eeuw navigeren, zijn instellingen voor hoger onderwijs onbedoeld een hotspot voor cybercriminele activiteiten geworden. De aantrekkingskracht van een schat aan gevoelige gegevens, in combinatie met de vaak minder sterke cyberverdediging, heeft het dreigingslandschap binnen de academische wereld naar ongekende niveaus doen escaleren.
Alleen al in 2021 waren de onderwijs- en onderzoekssectoren getuige van een duizelingwekkende toename van 75% in cyberaanvallen, met een gemiddelde van 1.605 aanvallen per organisatie per week. Deze golf is niet louter numeriek, maar belichaamt een verfijning en strategische doelgerichtheid die zelfs de meest voorbereide instellingen kwetsbaar heeft gemaakt.
De cyberaanvallen worden vaak zorgvuldig gepland en uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische en menselijke kwetsbaarheden. Cyberbedreigingen zijn veelzijdig en evolueren voortdurend, van ransomware-aanvallen die volledige IT-infrastructuren lamleggen tot verschillende manieren van phishing die op slimme wijze gevoelige gegevens overhevelen.
De gevolgen van cyberaanvallen reiken verder dan de onmiddellijke financiële gevolgen en technische verstoringen. Zo bracht een bericht van de FBI in mei 2022 bijvoorbeeld de huiveringwekkende realiteit onder de aandacht waarin gevoelige inloggegevens van hogescholen en universiteiten online te koop werden aangeboden, waardoor de sluizen werden geopend voor mogelijke daaropvolgende cyberaanvallen.
Bovendien kunnen Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen en ransomware instellingen tot stilstand dwingen, onderzoeksprojecten voor academische activiteiten verstoren en zelfs leiden tot aanzienlijke reputatieschade die jarenlang een impact kan hebben op inschrijvingen en partnerschappen.
De inzet is onmiskenbaar hoog. De datalekken brengen gegevens van studenten en docenten en onderzoeksinformatie in gevaar, inclusief gevoelige en bedrijfseigen gegevens van overheidsinstanties, het leger en medewerkers uit de particuliere sector. De effecten van dergelijke inbreuken kunnen doordringen tot verschillende sectoren van de samenleving, wat het cruciale belang van het versterken van de cybersecurity binnen het hoger onderwijs onderstreept.
Maar liefst 74% van de aanvallen op hogescholen en universiteiten is succesvol geweest, wat een dringende behoefte aan versterkte cybersecuritykaders aan het licht brengt.
Instellingen voor hoger onderwijs kampen met een toenemend aantal succesvolle aanvallen en worden geconfronteerd met unieke uitdagingen bij het herstel. 40% van de instellingen heeft meer dan een maand nodig om te herstellen van een aanval en slechts 2% krijgt alle gegevens veilig terug, zelfs nadat er losgeld is betaald. De sector bevindt zich in een precaire positie die dringende en strategische interventies vereist.
Als gevolg van de toename van cyberdreigingen hebben bestuurders in het hoger onderwijs veiligheid als topprioriteit aangemerkt.
Waarom hoger onderwijs een belangrijk doelwit is voor cyberaanvallen
Op een plek waar veel verschillende waardevolle gegevens en een inherent open, collaboratieve omgeving samenkomen zijn instellingen voor hoger onderwijs bijzonder kwetsbaar voor cyberdreigingen. Begrijpen waarom deze instellingen belangrijke doelwitten zijn, is van cruciaal belang bij het ontwikkelen van robuuste, effectieve cybersecuritystrategieën.
Rijkdom aan uiteenlopende gegevens
De veelzijdige gegevens die de persoonlijke, medische en financiële informatie van studenten omvatten, vormen een lucratief doelwit voor cybercriminelen en bieden meerdere mogelijkheden voor uitbuiting en fraude.
Vooral onderzoeksuniversiteiten herbergen gegevens die betrekking hebben op overheidsinstanties, het leger en samenwerkingspartners uit de particuliere sector, vaak met betrekking tot gevoelige, bedrijfseigen of zelfs geheime informatie, waardoor ze een aantrekkelijk doelwit zijn voor cyberspionage en gegevensdiefstal.
Complexiteit en openheid van onderwijsnetwerken
Omdat universiteiten vaak met verouderde systemen uit de begintijd van het internet werken en vanwege budgetbeperkingen weinig vernieuwen, worstelen ze vaak met kwetsbaarheden die inherent zijn aan verouderde technologieën en infrastructuren.
De enorme, uitgestrekte netwerken van grote campussen en een groot aantal apparaten en IoT-tools bieden talloze toegangspunten en kwetsbaarheden waar kwaadwillenden misbruik van kunnen maken.
Beperkte budgetten en middelen
Onder druk van vaak strenge budgetten en een afhankelijkheid van giften kunnen onderwijsinstellingen merken dat hun cybersecuritykaders om middelen concurreren met andere cruciale afdelingen zoals de academische wereld en de sport.
De toewijzing van beperkte middelen gaat vaak naar onmiddellijke, zichtbare behoeften, waardoor cybersecurity soms pas na incidenten en met terugwerkende kracht moet worden aangepakt in plaats van proactief te worden versterkt.
De rol van Splashtop bij het verbeteren van de IT-security in het hoger onderwijs
In het complexe landschap van cybersecurity in het hoger onderwijs verschijnt Splashtop als een cruciale bondgenoot, die instellingen voorziet van geavanceerde, gebruiksvriendelijke oplossingen die zijn ontworpen om de IT-beveiliging te versterken en tegelijkertijd naadloze remote access te faciliteren. Laten we de onderwijsoplossingen van Splashtop verkennen en hoe ze uniek gepositioneerd zijn om deIT-beveiliging binnen instellingen voor hoger onderwijs te verbeteren.
Veilige remote accessoplossingen
Veilige toegang: Splashtop biedt veilige remote accessoplossingen, zodat gebruikers vanaf elke locatie veilig verbinding kunnen maken met institutionele bronnen, beschermd door robuuste encryptie en multi-factor-authenticatie.
Verzekerde compliance: Splashtop zorgt ervoor dat remote access veilig is en voldoet aan de relevante regelgevingskaders en beschermt instellingen tegen inbreuken op de naleving en de daarmee samenhangende gevolgen.
Toegankelijk leren: Door veilige, betrouwbare externe toegang te bieden tot schoolcomputermiddelen, zorgt Splashtop ervoor dat hybride leeromgevingen niet alleen flexibel en toegankelijk zijn, maar ook veilig. Voor IT-leiders die hun beveiligingshouding evalueren, biedt veilige remote software voor het onderwijs een manier om beveiliging op elk apparaat op de campus te standaardiseren.
Verbetering van IT-beheer en support
Remote IT-support: Splashtop stelt IT-teams in staat remote support te bieden aan studenten, docenten en personeel, zodat IT-problemen snel kunnen worden opgelost zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
Veilig IT-beheer: IT-teams kunnen vanaf elke locatie institutionele IT-middelen beheren, onderhoud uitvoeren en problemen veilig aanpakken, waardoor een ononderbroken, veilige werking wordt gegarandeerd.
Empowerment van docenten en medewerkers
Veilig werken op afstand: Faculteit en personeel hebben vanaf elke locatie veilig toegang tot hun werkmiddelen, waardoor de continuïteit van administratief en academisch werk wordt gegarandeerd met behoud van cybersecurity.
Conclusie
Het kruispunt van technologische vooruitgang en het escalerende landschap van cyberdreigingen vormt een complexe, veelzijdige uitdaging voor instellingen voor hoger onderwijs. Om het open, collaboratieve ethos van de academische wereld in evenwicht te brengen met de noodzaak om gevoelige gegevens en systemen te beschermen, is een genuanceerde, alomvattende benadering van cybersecurity noodzakelijk.
De weg voorwaarts omvat robuuste technologische oplossingen, organisatorische strategieën en een alomtegenwoordige cultuur van bewustzijn op het gebied van cybersecurity.
Splashtop komt naar voren als een strategische partner in deze reis en biedt instellingen voor hoger onderwijs veilige, flexibele en gebruiksvriendelijke remote accessoplossingen die de veiligheid of compliance niet in gevaar brengen. Van het faciliteren van veilige hybride leeromgevingen tot het versterken van IT-teams en het garanderen van een naadloze, veilige bedrijfsvoering, het oplossingenpakket van Splashtop is ontworpen om te voldoen aan de unieke uitdagingen en vereisten van de hogeronderwijssector.
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