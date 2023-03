Remote Help – Ondersteun elk apparaat vanaf elke locatie

Computerproblemen worden steeds ingewikkelder en kostbaarder.

'Tijd tot oplossing' is nog nooit zo belangrijk geweest voor IT-teams. Daarom is het selecteren van de juiste remote supportsoftware zo belangrijk. In deze blog leggen we uit wat remote hulp is en hoe u uw IT-organisatie kunt inrichten om elk apparaat, op elke locatie te ondersteunen.

Remote help, of hulp op afstand is het proces waarmee IT-teams toegang kunnen krijgen tot een apparaat vanaf een andere locatie om mogelijke problemen op te lossen, zoals buitengesloten worden, malware of ransomware verwijderen en applicaties installeren. Remote help wordt ook wel remote support genoemd en wordt vaak geassocieerd met help- of servicedesks.

Soorten apparaten die hulp op afstand nodig hebben

Tot de eeuwwisseling waren de meeste apparaten die IT-support nodig hadden, computers. Tablets en smartphones zijn nu echter cruciale hulpmiddelen voor werknemers om vanaf elke locatie te communiceren, bestanden te beheren en toegang te krijgen tot gevoelige bedrijfsinformatie.

De technologie voor hulp op afstand moet voor mobiele apparaten, tablets en andere branchespecifieke apparaten werken en voor elk besturingssysteem (inclusief Windows, iOS, MacOS, Android of Chrome OS).

BYOD vergroot de vraag naar remote support

Veel organisaties hebben de afgelopen 10 jaar bring-your-own-device (BYOD)-strategieën geïmplementeerd om werknemers meer flexibiliteit te geven. Dit vormt echter ook een uitdaging voor IT-teams, die al die apparaten van werknemers moeten ondersteunen. Werknemers hebben hun apparaten nodig om te werken en IT moet snel kunnen reageren op supportverzoeken, ongeacht het type apparaat.

Voordelen van remote help software

Met remote help software kunnen IT-teams:

Snel toegang krijgen tot en problemen oplossen op elk extern apparaat

Op rollen gebaseerde toegangscontrole en machtigingen creëren om autorisatieregels te maken op basis van gebruikers- of managementniveau

Rapportages consolideren om veelvoorkomende problemen te identificeren

Op verdachte activiteiten tussen een groot aantal externe apparaten controleren

Zorgdragen voor naleving van relevante wet- en regelgeving

Integreren met Single Sign On (SSO)-providers om login en wachtwoordbeheer te vereenvoudigen

Beoordeel uw gereedheid voor remote support

Als uw bedrijf van plan is om voor lange termijn externe of flexibele werknemers in dienst te nemen, is het tijd om uw supportstrategie onder de loep te nemen. Dit zijn enkele vragen die u uzelf kunt stellen:

Zijn we bereid om elk apparaat te onderhouden, ongeacht het besturingssysteem?

Hoe snel kunnen we, op basis van hun locatie/tijdzone, problemen met machines oplossen?

Kunnen we op rollen gebaseerde machtigingen maken om toegang te krijgen tot gevoelige informatie op apparaten die geen eigendom zijn van het bedrijf?

Lees meer over de oplossingen voor hulp op afstand van Splashtop

Splashtop biedt toonaangevende remote help-oplossingen die zeer veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Probeer Splashtop SOS nu gratis, zodat u kunt zien waarom duizenden bedrijven Splashtop kiezen voor hun remote helpsoftware.

