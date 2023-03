Hoe remote access-software telegeneeskunde mogelijk kan maken

De pandemie heeft de toekomst van veel industrieën vormgegeven, maar geen enkele meer dan de gezondheidszorg. In de afgelopen twee jaar is telegeneeskunde belangrijker dan ooit geworden, omdat overvolle ziekenhuizen kampen met te weinig bedden. Volgens The Economist voorspellen experts dat ziekenhuizen de komende 25 jaar sterk afhankelijk zullen zijn van robotica en digitale technologieën. Bovendien zullen telegeneeskunde en zorg op afstand de standaardpraktijk worden, waardoor er minder behoefte is aan persoonlijke bezoeken.

Nu de pandemie afneemt en persoonlijke bezoeken weer vaker voorkomen, is 50% van het Amerikaanse publiek van plan om telegeneeskunde in de toekomst te blijven gebruiken, aldus Gallup. Telegeneeskunde biedt oplossingen voor van alles, van landelijke gezondheidszorg tot overvolle ziekenhuizen. Om efficiënte telegeneeskunde te kunnen bieden, hebben ziekenhuizen echter betrouwbare, veilige, HIPAA-compatibele software nodig.

HIPAA-compliance

Tegenwoordig kent iedereen de term HIPAA en maakt men zich zorgen over de compliance van zorgverleners, zelfs als men niet helemaal zeker weet wat dat betekent. Splashtop houdt u HIPAA-compatibel door uw gegevens niet te verwerken, op te slaan of te openen.

Splashtop slaat nooit schermopnamestreams op; ze worden alleen verzonden. Bovendien worden alle sessies gelogd met tijdcodes en gebruikers-, apparaat- en sessie-informatie. Zelfs als een arts wegloopt van de computer en een patiëntendossier achterlaat, is de informatie nog steeds veilig bij Splashtop. Onze ingebouwde externe sessie biedt functies zoals het uitschakelen van het externe scherm voor privacy en permanente meldingen wanneer de computer op afstand wordt gebruikt.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn onder meer:

Versleutelde, veilig opgeslagen gebruikerswachtwoorden

Apparaatverificatie standaard ingeschakeld (met de optie om 2-factor-verificatie in te schakelen)

Single Sign-On (SSO) Integratie

Om uw gegevens bij elke stap veilig te houden, bewaken en markeren de cloudbeveiligingsmodules van Splashtop verdachte activiteiten in realtime, 24/7. Daarom worden we vertrouwd door de beste zorginstellingen, waaronder Stanford Health Care, Harvard Medical School, Cleveland Hospital en de NHS.

"Splashtop maakt gebruik van strikte beveiligingsprocedures die onze remote sessies en data beveiligen." - Jake Harrelson, patiëntnavigator, huisartsgeneeskunde aan huis

Overal veilig toegang tot uw EPD-systeem

Splashtop stelt zowel ziekenhuismedewerkers als patiënten in staat om vanaf elke locatie op afstand toegang te krijgen tot het elektronisch patiëntendossier (EPD). Toegang tot het EPD-systeem vanaf een tablet in plaats van een stationaire computer kan tijd en energie besparen. Het bespaart ziekenhuismedewerkers het gedoe van het gebruik van grote verplaatsbare computers en verbetert de patiëntervaring.

Medewerkers hebben toegang tot patiëntendossiers, afbeeldingen en bestanden binnen hun EPD-systeem terwijl ze van onderzoekskamer naar kantoor of zelfs naar huis gaan. Patiënten kunnen papierwerk en menselijke fouten vermijden door hun standaard patiënt- en verzekeringsinformatie (opgeslagen in het EPD-systeem) op een tablet of mobiel apparaat te bekijken en bij te werken.

Home Farm Family Medicine, in Brattleboro, VT, had een remote access-oplossing nodig die hun werk zou vereenvoudigen en hen HIPAA-compliant zou houden. Jake Harrelson, een patiënten navigator bij de praktijk, hield toezicht op hun adoptie van Splashtop om aan die behoeften te voldoen.

“Medewerkers gebruiken [Splashtop] buiten kantooruren of in het weekend. We hebben ook een werkplek die exclusief is ingericht voor remote access tijdens werkuren. Dit wordt regelmatig gebruikt, wanneer we op onze oorspronkelijke locatie werken. Die is te klein voor drukke dagen. Ik heb ook op afstand toegang tot de server en de meeste van onze kantoorcomputers en kan eventuele problemen verhelpen, zonder dat ik in mijn vrije tijd naar kantoor hoef te gaan.”

Minimaliseer papierwerk

Voor patiënten, kantoorpersoneel, artsen en verpleegkundigen is papierwerk zowel noodzakelijk als frustrerend. Het invullen van papieren formulieren kost extra tijd op kantoor en vergroot de kans op menselijke fouten.

Met Splashtop kunt u dat papierwerk naar een tablet of mobiel apparaat, verbonden aan uw EPD, verplaatsen. Dit bespaart uw kantoorpersoneel kostbare tijd, verlaagt de kosten van kantoorbenodigdheden en verkleint de kans op fouten bij de overdracht van informatie van pagina naar software.

Beveiligde toegang tot onderzoek, labgegevens en andere applicaties vanuit huis

Thuiswerken is meer dan alleen het raadplegen en bijwerken van patiëntendossiers. Of u nu in een kleine huisartsenpraktijk, een academisch ziekenhuis, een onderzoeksfaciliteit of een laboratorium werkt, Splashtop biedt u opties om uw beste werk te doen, zowel ter plaatse als elders.

Met remote access kunt u op afstand gebruikmaken van gespecialiseerde medische softwaresystemen die draaien op geavanceerde machines, zoals microscopen. Hierdoor kunt u taken zoals het analyseren van bloed- en weefselmonsters overal efficiënt uitvoeren.

Academische ziekenhuizen kunnen studenten ook de mogelijkheid bieden om op afstand real-time procedures te bekijken. Hierdoor zijn er minder dure operatiekamers nodig en kunnen studenten hun tijd efficiënter indelen. Studenten kunnen zelfs onderzoekstechnieken oefenen door operaties te simuleren met 3D-graphics.

Een veilige remote access-oplossing voor zorgprofessionals

Splashtop geeft zorgprofessionals de geavanceerde software die ze nodig hebben om hun beste werk te leveren.

“Zoals we hebben gezien met de wereldwijde pandemie, is remote access cruciaal voor het succes van elk bedrijf, en we zijn blij om samen te werken met Splashtop. Hun geweldige betrouwbaarheid, prestaties en klantensupport boden ons, onze klanten en medewerkers de nodige tools om belangrijk werk gaande te houden, zelfs op afstand.” – Joel Nichols, vice-president van Information Systems, Quanterix.

