Online onderwijsuitdagingen oplossen met software voor toegang op afstand en documentbeveiliging

Onderwijsinstellingen staan voor een ernstig dilemma in de nasleep van de COVID-19 pandemie. Eind april 2020 waren er meer dan 1,2 miljard kinderen in 186 landen getroffen door schoolsluitingen, volgens de gegevens van World Economic Forum en UNESCO.

Met het oog op de veiligheid van studenten en personeel hebben veel instellingen al lessen online gegeven via e-learning en leren op afstand, of overwegen dat te doen. Hoewel dit zorgt voor continuïteit voor zowel hun bedrijf als het onderwijs van de studenten, is er nog enige onzekerheid over het effect van leren op afstand. Ouders van studenten willen er zeker van zijn dat de kwaliteit van het onderwijs niet negatief wordt beïnvloed en dat het het collegegeld blijft rechtvaardigen. Scholen, universiteiten en andere onderwijsaanbieders staan daarom onder druk om ervoor te zorgen dat de verschuiving naar leren op afstand naadloos verloopt.

4 Uitdagingen van online onderwijs

Als onderwijsaanbieder moet je ervoor zorgen dat leren op afstand de face-to-face leerervaring efficiënt kan nabootsen. Om dit te bereiken zul je een aantal belangrijke uitdagingen moeten overwinnen.

Computerbronnen op de campus beschikbaar maken voor studenten en docenten thuis Een belangrijk onderdeel van het leveren van een effectief programma voor leren op afstand en het rechtvaardigen van studententarieven is dat studenten toegang krijgen tot on-site computerbronnen, net als tijdens het leren in de klas. Leerlingen hebben voor hun studie toegang nodig tot softwaretoepassingen als programmeren, 3D ontwerpen, videobewerking en nog veel meer. Het is voor instellingen niet haalbaar om individuele softwarelicenties te verstrekken aan studenten, en niet alle studenten hebben thuis krachtige computers om de desktop apps zoals Adobe en Autodesk te draaien. Net als studenten moet je faculteit ook vanuit huis werken. Daarom moeten ze op afstand kunnen inloggen op computers op de campus, labcomputers kunnen instellen, lesbestanden kunnen delen, de inzendingen van leerlingen kunnen controleren en met hen kunnen communiceren. Hoewel VPN's in eerste instantie een gemakkelijke en veilige optie lijken, kunnen ze duur zijn om te installeren, te onderhouden en uit te breiden en kunnen ze ook vertragingsproblemen veroorzaken. IT-teams in staat stellen te ondersteunen en problemen op te lossen gezien de toegenomen complexiteit Leerlingen betrokken en aandachtig houden is een uitdaging, zelfs bij face-to-face leren. In een afgelegen omgeving kan dit nog erger worden als er technische problemen zijn. Problemen met video streaming, software crash op lab computers, problemen met bestandsoverdracht, training, en andere kunnen het goede verloop van een klas verstoren. Voor het oplossen van deze problemen moeten je IT-teams op afstand toegang krijgen tot het brede scala aan apparaten van studenten en docenten en tot schoolcomputers. Eigen leermateriaal beschermen Wanneer u uw cursussen online verspreidt, bestaat ook het gevaar dat deze materialen worden gelekt naar niet-geautoriseerde gebruikers. Zo kunnen dictaten, oefeningen en antwoorden op zelfstudievragen die met studenten worden gedeeld, worden gedownload of doorgestuurd naar niet-betaalde gebruikers. Erger nog, ze kunnen worden uitgelekt naar concurrenten die het kunnen gebruiken om hun eigen cursussen te geven. Als u duizenden uren besteedt aan het ontwikkelen van deze materialen, kan een dergelijke lekkage uw inkomsten aantasten, uw reputatie en concurrentiepositie schaden. Betrokkenheid van leerlingen bijhouden en online examens controleren Bij face-to-face leren is het gemakkelijker om te weten welke studenten betrokken zijn bij en interactie hebben met het leermateriaal. Maar wanneer iedereen op afstand inlogt bij klassen, kan het voor uw docenten moeilijk zijn om studenten geïnteresseerd te houden en te controleren of ze de cursusinhoud volgen. Je zult niet weten of studenten je notities echt hebben gelezen of je video's hebben bekeken. En tegen de tijd dat je hun tutorials of examens beoordeelt, heb je kostbare tijd verloren om ze te motiveren en kan hun zelfvertrouwen ook een klap hebben gekregen. Zelfs het volgen van de examens kan een uitdaging zijn, omdat studenten tegenwoordig steeds meer ingenieuze manieren vinden om vals te spelen bij online examens. Het is aan jou om hun identiteit te verifiëren, ervoor te zorgen dat iedereen evenveel tijd heeft om het examen af te maken en om het uitlekken van vertrouwelijke examenvragen te voorkomen. Als u dit niet doet, kan dit de kwaliteit van uw cursussen en de reputatie van uw instelling verminderen.

Hulpmiddelen voor leren op afstand om online onderwijsuitdagingen op te lossen

Hoewel er een aantal gratis middelen voor afstandsonderwijs zijn om lezingen te verspreiden, zoals videoconferenties en hosting tools, zijn deze alleen niet voldoende. Je hebt ook een manier nodig om docenten in staat te stellen andere vormen van leren op afstand te geven, waaronder practica en hands-on gebruik van relevante gelicentieerde software.

Splashtop Toegang op Afstand voor onderwijsinstellingen

Splashtop biedt veilige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor onderwijsinstellingen om deze uitdagingen op te lossen. Studenten hebben toegang tot Windows en Mac lab computers vanaf elk apparaat en overal. Ze kunnen laptops, Chromebooks en elk ander apparaat thuis gebruiken en labcomputers op afstand bedienen om toegang te krijgen tot bronintensieve softwaretoepassingen met krachtige functies, alsof ze voor de labcomputers zitten. Docenten kunnen ook vanuit hun huis toegang krijgen tot schoolcomputers, bestanden overzetten, meerdere monitoren bekijken en chats starten met studenten.

Splashtop lost ook de uitdagingen op het gebied van externe toegang voor uw IT-teams op door ondersteuning en probleemoplossing te bieden met zijn veilige oplossingen voor ondersteuning op afstand. Hiermee kunnen IT-beheerders technische problemen op de computers en mobiele apparaten van studenten en docenten onmiddellijk oplossen, zodat ze hun lessen onmiddellijk kunnen hervatten.

Digify Document Security om eigendomsrechtelijk lesmateriaal te beschermen

Ondertussen kunnen onderwijsinstellingen Digify gebruiken om hun cursusinhoud en vertrouwelijke tentamenvragen te beschermen tegen lekken. Digify biedt documentbeveiliging en bescherming voor uw cursusmateriaal door de toegang te beperken tot alleen betaalde studenten. Je kunt ook instellen dat de toegang tot deze materialen vervalt zodra de cursus en de examens zijn afgerond. Dit voorkomt dat niet-betaalde studenten toegang krijgen tot de inhoud en dat concurrenten uw intellectuele eigendom gebruiken om het voor hun eigen gewin te gebruiken. Dit helpt je om effectiever inkomsten te genereren met je inhoud, zoals RTD Learning ontdekte toen ze Digify gebruikten om hun cursusmateriaal te beschermen tegen ongeoorloofd delen.

Digify biedt u ook een effectieve manier om de betrokkenheid van studenten bij uw cursusinhoud bij te houden. Via zijn oplossingen voor documentbeveiliging en datarooms laat Digify uw faculteit en docenten volgen welke studenten, wanneer en voor lange tijd toegang hebben tot het materiaal, zodat u de leermiddelen dienovereenkomstig kunt omleiden voor persoonlijke ondersteuning. Het kan ook een goedkoop en gemakkelijk alternatief zijn voor online gecontroleerde examens, vooral in combinatie met monitoring via e-mail en webcam.

Onderwijsinstellingen die zich aanpassen aan de uitdaging van leren op afstand zullen zeker te maken krijgen met financiële en technologische uitdagingen. Maar met behulp van oplossingen voor toegang op afstand zoals Splashtop en oplossingen voor documentbeveiliging zoals Digify kun je niet alleen overleven, maar je ook aanpassen en je bedrijf laten groeien.

