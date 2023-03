Splashtop op SpiceWorld 2019 - Review

Splashtop was de afgelopen week sponsor van de jaarlijkse conferentie van Spiceworks, SpiceWorld 2019. Dit is wat we hoorden van IT- en servicedesk-professionals!

Splashtop was vorige week (september 2019) sponsor van SpiceWorld 2019 in Austin, TX. We hebben honderden IT- en servicedesk-/ helpdeskprofessionals ontmoet. Velen zijn verantwoordelijk voor het beheer en de ondersteuning van hun interne gebruikers en apparaten. Anderen kwamen van MSP's die hun klanten ondersteunden. Ze werken in sectoren zoals technologie, onderwijs en beheerde services.

We leerden veel over hun bedrijven en de uitdagingen waar ze voor staan. We hebben onze tijd op SpiceWorld besteed aan het voorlichten van de deelnemers over de voordelen van onze oplossingen voor ondersteuning op afstand. Velen waren al Splashtop-gebruikers en gaven ons lovende kritieken!

Hier is een blik op wat we leerden van de deelnemers aan SpiceWorld, en waarom ze het meest enthousiast waren om door te gaan met Splashtop of het voor het eerst te proberen.

Wat is SpiceWorld?

SpiceWorld is een jaarlijkse conferentie die wordt georganiseerd door Spiceworks. Spiceworks staat bekend om hun uitgebreide IT-community met 20 miljoen gebruikers. De jaarlijkse SpiceWorld-conferentie geeft hun IT-gemeenschap de kans om samen te komen, sessies bij te wonen met experts uit de industrie en kennis te maken met bedrijven die innovatieve oplossingen bieden aan IT-professionals.

Wat SpiceWorld-deelnemers zeiden bij de Splashtop-stand

We vroegen de aanwezigen naar hun IT-teams, de hulpmiddelen die ze gebruiken, en de obstakels waar ze tegenaan lopen. Dit zijn de problemen waarmee veel IT-teams en MSPs werden geconfronteerd:

De meesten zeiden dat ze te veel geld betaalden voor hun hulpmiddel voor ondersteuning op afstand. En velen klaagden dat ze elk jaar meer moesten betalen voor dat gereedschap door prijsstijgingen.

Velen vonden het een uitdaging om met beperkte middelen (waaronder tijd, personeel en budget) al hun eindpunten te kunnen ondersteunen.

MSPs zei dat de hoge kosten voor ondersteuning op afstand het voor hen moeilijk maakten om nieuwe klanten toe te voegen en op te schalen.

De meeste IT-professionals en MSP's zeiden dat ze zowel onbemande als bemande (snelle ondersteuning) tools voor ondersteuning op afstand nodig hadden om hun gebruikers adequaat te ondersteunen. Velen kochten meerdere producten om alles te krijgen wat ze nodig hadden.

Wat SpiceWorld-deelnemers leuk vonden aan Splashtop

We presenteerden onze IT-oplossingen voor externe toegang, Ondersteuning op Afstand en SOS, aan deelnemers van SpiceWorld. Dit is wat ze te zeggen hadden:

Degenen die andere ondersteuningstools gebruikten, zoals TeamViewer, LogMeIn en GoToAssist, vonden het geweldig dat Splashtop 50% tot 80% goedkoper was dan de producten die ze op dat moment gebruikten.

Ze vonden het ook prettig dat Splashtop geen geschiedenis van prijsverhogingen heeft. Als je Splashtop koopt, zijn je verlengingskosten in feite vastgelegd.

Degenen die Splashtop al gebruikten, zeiden dat de lage kosten het voor hen gemakkelijker maakten om aan de vraag te voldoen of zelfs nieuwe eindpunten/ klanten toe te voegen om hun bedrijf te laten groeien.

Ze vonden het leuk dat Ondersteuning op Afstand, SOS+10 en SOS Unlimited hen in staat stellen om zowel onbemande als bewaakte externe toegang in één oplossing te hebben. Voor onbewaakt kunnen ze een agent op de externe computer installeren en op elk moment verbinding maken. Voor bemande (on-demand) ondersteuning kunnen ze direct verbinding maken met elk apparaat met een simpele sessiecode. Geen voorafgaande installatie nodig.

Meer informatie over Splashtop

Het is niet moeilijk te zien waarom de SpiceHeads die we ontmoetten van Splashtop hielden. Lees meer over onze oplossingen voor IT, helpdesks en MSPs en begin vandaag nog met een gratis proefperiode!

Splashtop Remote Support

Het beste voor MSPs en IT die onbeheerde toegang op afstand willen tot hun beheerde eindpunten. Toegang tot je computers en servers vanaf elk apparaat. Krijg onbeperkte technici en gelijktijdige verbindingen. Bespaar 50% in vergelijking met TeamViewer en tot 80% minder dan LogMeIn Central.

Splashtop SOS

Het beste voor service desk / help desk professionals. Ondersteuning van een onbeperkt aantal apparaten, waaronder Windows, Mac, iOS en Android. Geen voorafgaande installatie nodig. Maak gemakkelijk verbinding met het apparaat van je gebruiker met een sessiecode. Bespaar minstens 50% ten opzichte van TeamViewer en tot 80% ten opzichte van LogMeIn Rescue.

