Duurzaamheid is belangrijk voor bedrijven van alle soorten en maten, dus organisaties zijn altijd op zoek naar manieren om hun ecologische voetafdruk en milieu-impact te verminderen. Dit vereist vaak het vinden van nieuwe oplossingen en praktijken die duurzaamheid kunnen bevorderen, vooral met de toename van remote/hybride werken en Bring Your Own Device (BYOD) beleidsregels.
Met dat in gedachten is het tijd om te kijken hoe remote access en support IT-teams en organisaties kunnen helpen om hun koolstofvoetafdruk op kantoor te verkleinen en duurzaamheid te ondersteunen. We onderzoeken de factoren die bijdragen aan koolstofemissies op de werkplek, hoe je beleid voor remote werk kunt creëren dat duurzaamheid ondersteunt en hoe oplossingen zoals Splashtop bedrijven helpen om groener te worden.
Waarom Remote Support Duurzamer is dan Traditionele IT
Traditionele on-site IT is niet de meest duurzame praktijk. Grote IT-infrastructuren kunnen leiden tot een verhoogd energieverbruik, elektronisch afval en koolstofemissies, om nog maar te zwijgen van de emissies door dagelijks woon-werkverkeer.
Remote support vermindert veel van deze oorzaken. De mogelijkheid om remote apparaten van overal te bereiken, geeft IT-agenten de mogelijkheid om ondersteuning te bieden vanuit het comfort van thuis of op kantoor, waardoor de noodzaak om te reizen en eindgebruikersapparaten direct te beheren wordt verminderd. Dit leidt ook tot een lager energieverbruik, waardoor remote support milieuvriendelijker is.
Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij IT-teams. Kantoorgebouwen, transport en dagelijks apparaatgebruik dragen allemaal op hun eigen manier bij, en organisaties zoeken vaak naar manieren om de uitstoot in hun personeelsbestand te verminderen. De voordelen van remote support strekken zich echter verder uit dan het IT-team en helpen de koolstofvoetafdruk van een bedrijf te verlagen.
Belangrijkste Bronnen van Koolstofemissies op de Werkplek
Dat gezegd hebbende, moeten we de oorzaken van koolstofemissies in kantoren onderzoeken. Van daaruit kunnen we bepalen hoe we de ecologische voetafdruk op het werk kunnen verkleinen. De belangrijkste uitstootbronnen op kantoor zijn:
Energieverbruik op kantoor: Denk aan hoeveel energie een enkel kantoorgebouw verbruikt. Het hele gebouw moet tijdens koude dagen worden verwarmd en koel worden gehouden wanneer het warm is, terwijl een overvloed aan apparaten elke dag energie verbruikt. Computers, extra monitoren, printers, servers, enzovoort gebruiken elektriciteit, om nog maar te zwijgen van kantoorvoorzieningen zoals koffiemachines en koelkasten.
Afval: Al deze consumptie leidt ook tot afval. Kantoren hebben de neiging om verbruiksartikelen te verslijten, van printerpapier tot voedselverpakkingen en wegwerp-koffiecups. Hoewel dit op zichzelf kleine dingen kunnen zijn, kan het afval snel oplopen wanneer ze vermenigvuldigd worden over meerdere werknemers, kantoren en gebouwen.
Woon-werkverkeer/reizen: Autorijden en vliegen zijn de twee reismethoden met de grootste ecologische voetafdruk, en ze zijn ook de meest voorkomende manieren om naar werk en zakenreizen te gaan. Niet alleen is het spitsuurverkeer frustrerend voor werknemers, maar al die auto's die elke dag van en naar hun kantoren reizen, kunnen aanzienlijk bijdragen aan de CO2-uitstoot. Vervolgens, wanneer werknemers lange afstanden moeten afleggen voor zakenreizen en conferenties, draagt luchtvervoer verder bij aan de uitstoot.
Dode apparaten: Elektronisch afval is een andere bijdrage aan de koolstofvoetafdruk van een bedrijf. Wanneer apparaten worden achtergelaten om te sterven, draagt dat bij aan elektronisch afval, terwijl het vervangen ervan zijn eigen milieukosten heeft.
Hoe Remote Access de koolstofvoetafdruk van IT vermindert
Gezien de vele oorzaken van koolstofemissies en afval op kantoren, hoe helpt remote toegang dan? Organisaties die remote access en remote support oplossingen gebruiken, kunnen hun emissies op verschillende manieren verminderen, waaronder:
1. Gecentraliseerde IT-infrastructuur
Het centraliseren van IT-infrastructuur via cloud-gebaseerde oplossingen helpt ook om het energieverbruik en de behoefte aan fysieke hardware te verminderen. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker voor werknemers en IT-agenten om overal te werken, maar vereenvoudigt ook de IT-activiteiten en genereert minder elektronisch afval.
2. Verlaging van vervoergerelateerde emissies
Of IT-agenten nu dagelijks naar kantoor pendelen of reizen om apparaten ter plekke te repareren, reizen en vervoer zijn belangrijke oorzaken van emissies. Met remote support hoeven IT-agenten niet naar de locaties van klanten te reizen om hulp te bieden en problemen op te lossen of zelfs naar kantoor te pendelen, aangezien ze apparaten van overal kunnen bereiken en repareren.
3. Verlenging van de levensduur van apparaten
Remote support kan helpen bij duurzaamheid door de levensduur van elektronische apparaten te verlengen. Tijdige, geautomatiseerde updates, probleemoplossing op aanvraag en gemakkelijke toegang tot remote onderhoud kunnen helpen om de apparaten van werknemers soepel te laten werken, zodat ze niet zo vaak vervangen hoeven te worden. Dit vermindert elektronisch afval en helpt middelen te besparen, waardoor duurzaamheid een extra impuls krijgt.
4. Een Cultuur van Duurzaamheid Bevorderen
Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, en wanneer bedrijven beginnen milieuvriendelijke praktijken te omarmen, zal dat zich door het hele bedrijf verspreiden. Individuele stappen, zoals het ondersteunen van remote werken, het gebruik van remote support software, en andere energie-efficiënte IT-oplossingen, kunnen optellen en helpen om een algehele verandering naar duurzaamheid te stimuleren.
Het afstemmen van werk-op-afstand-beleid met duurzaamheidsdoelstellingen
Dus, hoe kunnen bedrijven remote work-beleid ontwerpen met duurzaamheid in gedachten? Zoals gedemonstreerd, is remote support een geweldige manier om IT-agenten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar dat is nog maar het begin. Andere manieren om veilig remote werken en duurzaamheid op elkaar af te stemmen zijn onder andere:
Verminder kantoorruimte: Remote access en support maken het makkelijk voor werknemers om overal en op elk apparaat te werken, wat betekent dat er minder behoefte is aan grote kantoren (en het stroomverbruik dat ze vereisen). Het ondersteunen van een remote en hybride werkomgeving minimaliseert de behoefte aan grote kantoren, wat helpt om de koolstofvoetafdruk van een organisatie te verkleinen.
Lagere energieverbruik: Heb je echt meerdere TV-schermen nodig die de hele dag je bedrijfslogo door het kantoor laten zien? Het verkennen van manieren om zelfs maar een klein beetje minder energie te verbruiken, kan leiden tot lagere koolstofemissies en bedrijven helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.
Ondersteun groene woon-werkopties/telewerken: Het ondersteunen van remote werken en telewerken is een geweldige manier om koolstofemissies van het dagelijkse woon-werkverkeer te verminderen. Verder kan het aanmoedigen van groene opties, zoals fietsen en openbaar vervoer, ook helpen om reisgerelateerde emissies te verminderen en werknemers ondersteunen bij duurzaamheid.
Educatie en cultuur: Zoals eerder vermeld, is duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid. Bedrijven kunnen duurzaam gedrag ondersteunen door klimaatvriendelijk gedrag aan te moedigen, werknemers te informeren over hoe ze kunnen helpen de uitstoot te verminderen, duurzaam gedrag te belonen en manieren te vinden om een milieuvriendelijker bedrijfsomgeving te ondersteunen.
Voer Prestatie en Duurzaamheid Samen met Splashtop's Remote Access Oplossingen
De milieuvoordelen van remote access software zijn duidelijk: remote access en support kunnen de koolstofvoetafdruk van een kantoor verkleinen door het stroomverbruik te verlagen, elektronisch afval te verminderen en de noodzaak om naar kantoor te reizen of eindgebruikers te bezoeken te elimineren. Als je op zoek bent naar een krachtige en robuuste oplossing die IT-teams en werknemers helpt om overal en op elk apparaat te werken, heeft Splashtop wat je nodig hebt.
Met Splashtop kun je eenvoudig verbinden met werkapparaten (inclusief desktopcomputers, laptops en Internet of Things apparaten) van overal. Dit stelt remote en hybride werknemers in staat om toegang te krijgen tot hun bestanden, projecten en gespecialiseerde tools over apparaten, ongeacht waar ze zijn. Splashtop’s remote support software laat IT-agenten toe om remote apparaten te benaderen en beheren voor technische ondersteuning en probleemoplossing, zodat ze eindgebruikers altijd en overal kunnen helpen.
Wanneer gekoppeld met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), kunnen organisaties de energie-efficiëntie verder optimaliseren door middel van realtime patching, automatisering en zichtbaarheid van apparaten, waardoor zowel het beveiligingsrisico als de koolstofimpact wordt verminderd.
Splashtop's oplossingen ondersteunen robuuste, flexibele omgevingen voor remote werken, waardoor de behoefte aan grote, energie-intensieve kantoren en reizen wordt verminderd, terwijl de productiviteit, cybersecurity en efficiëntie verbeteren. Met Splashtop kunnen organisaties hun werknemers de vrijheid geven om overal te werken, terwijl ze koolstofemissies, energieverbruik en elektronisch afval verminderen, wat leidt tot een efficiëntere en duurzamere werkomgeving.
Wil je Splashtop in actie zien? Begin vandaag met een gratis proefperiode.