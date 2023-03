Hoe scholen tablets kunnen inzetten voor leren op afstand

Gebruik de tablets die je leerlingen gebruiken om ze op afstand toegang te geven tot labcomputers, zodat ze van thuis uit toegang hebben tot schoolmiddelen!

iPad, Android en Windows tablets bieden enorme mogelijkheden om leerlingen te helpen bij het leren. Scholen hebben tablets ingezet voor leerlingen om hun leerervaring in de klas te verbeteren. Maar hoe kunnen scholen en universiteiten in de huidige wereld, waarin meer studenten op afstand leren, de tablets van studenten ten volle benutten?

Hoewel tablets geweldig kunnen zijn voor toegang tot het internet, kunnen scholen en universiteiten veel meer doen om van tablets een krachtige metgezel te maken in de wereld van het leren op afstand.

Zo hebben leerlingen thuis geen toegang tot de bronnen die ze normaal gesproken op de computers in het schoollokaal kunnen gebruiken. Toepassingen voor grafisch ontwerp, video- en audioproductie en 3D-modellering zijn voor veel studenten van vitaal belang. Gewoonlijk hebben leerlingen alleen toegang tot deze programma's op computers in schoollokalen, wat betekent dat leerlingen geen toegang hebben tot cruciale software als ze op afstand leren.

Dus wat als er een manier was om je leerlingen volledige toegang tot die bronnen te geven vanaf hun tablets terwijl ze thuis leren?

Met Splashtop voor remote labs, kun je.

Toegang op afstand van tablets tot laboratoriumcomputers

Splashtop voor externe labs geeft studenten de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot labcomputers vanaf hun eigen persoonlijke apparaten, waaronder tablets.

Eenmaal in een remote desktop sessie kan de leerling het scherm van de computer op afstand in real-time zien. Ze kunnen de computer op afstand bedienen vanaf hun tablet en elke toepassing uitvoeren alsof ze ervoor zitten.

Het Lenawee Intermediate School District, Wayne State University en Laney College zijn enkele van de vele onderwijsinstellingen die Splashtop gebruiken om studenten in staat te stellen toegang te krijgen tot schoollaboratoria vanaf hun apparaten thuis.

Wil je het zelf zien? Neem contact met ons op om een demo te plannen en het gratis te proberen!

Neem contact met ons op

Om nog maar te zwijgen van het feit dat docenten ook kunnen profiteren van Splashtop door externe desktop te gebruiken om toegang te krijgen tot hun werkcomputers vanaf hun tablets en andere apparaten.

Maak gebruik van je tablets, en geef leerlingen op afstand toegang tot schoolcomputers!

Bonus: Splashtop Tablethulpmiddelen voor in de klas

Met Splashtops volledige gamma aan tools voor externe desktop en scherm delen, kunnen docenten en studenten tablets gebruiken om ook de klaservaring te verbeteren.

Een manier waarop docenten de betrokkenheid kunnen vergroten, is door de inhoud van hun tablet te delen met de Mac of pc van de klas met Mirroring360, zodat ze door de klas kunnen wandelen terwijl ze toch de controle hebben over de lesinhoud.

Met Splashtop Classroom kunnen docenten de klascomputer op afstand bedienen vanaf hun iPad of Android-tablet. Sterker nog, leerlingen met hun eigen tablet kunnen de les direct op hun eigen scherm zien. Docenten kunnen studenten zelfs de controle over de les geven en aantekeningen maken vanaf hun eigen apparaat.

Lees meer over alle Splashtop-oplossingen voor het onderwijs.