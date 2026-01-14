Patch Tuesday van januari 2026 levert beveiligingsupdates voor 112 Microsoft CVE's, samen met 3 opnieuw gepubliceerde niet-Microsoft CVE's. De release van deze maand pakt een breed scala aan problemen aan, variërend van Windows kerncomponenten, diensten voor externe toegang, bestandssystemen, tot Office-productiviteitssuites.
Onder de oplossingen van deze maand bevindt zich een kwetsbaarheid die bevestigd is als actief misbruikt in de praktijk: een bug in het raamwerk van het bureaublad in de Desktop Window Manager (CVE-2026-20805). Bovendien worden meerdere kwetsbaarheden beoordeeld als 'Exploitation More Likely', wat wijst op verhoogd risico en de noodzaak voor snelle herstelmaatregelen.
Hoewel er deze maand geen kwetsbaarheden zijn die de zeldzame CVSS 9.0+ "Kritiek" label behalen, illustreren verschillende ernstige en exploitatieklare gebreken het episodische risico dat kan opstapelen wanneer kernonderdelen van het besturingssysteem en stuurprogramma's raken aan veelgebruikte aanvalstechnieken, zoals rechtenescalatie en lokale code-executie.
Microsoft Patchoverzicht
De updatecyclus van deze maand is aanzienlijk in omvang, met 112 Microsoft CVE's die een breed scala aan Windows platformcomponenten en -diensten bestrijken. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder andere:
Windows-kern- en kernelcomponenten, inclusief de kernel zelf, bijkomende stuurprogramma's, WinSock, Win32K, NTFS, CLFS, en DWM.
Bestandssysteem en opslag, inclusief NTFS- en CLFS-stuurprogramma's, die fundamenteel zijn voor de systeemintegriteit en vaak het doelwit zijn van exploitketens.
Remote toegang en connectiviteitsdiensten, inclusief Routing en Remote Access Service (RRAS).
Microsoft Office en productiviteitscomponenten, vooral het omgaan met SharePoint- en Excel/Word-documenten.
Server- en toolingcomponenten, inclusief SQL Server, WSUS en Windows Deployment Services.
De diversiteit van aangetaste componenten, van kern OS-drivers tot gebruikersgerichte applicaties, benadrukt de noodzaak van een gestructureerde patchstrategie die rekening houdt met zowel risico-ernst als exploitatie in de praktijk.
Zero-Day en Waarschijnlijk Uitbuitbare Kwetsbaarheden
Actief misbruikte Zero-Day
CVE-2026-20805 (Desktop Window Manager): Deze kwetsbaarheid is bevestigd actief te worden uitgebuit. Het stelt lokale aanvallers in staat om via DWM, een kerncomponent van Windows voor grafische vensters, privileges te escaleren. Systemen die grafische shells draaien of multi-user werkplekken hosten, zijn bijzonder kwetsbaar.
Exploitatie Meer Waarschijnlijk
Naast de bevestigde zero-day zijn verschillende andere kwetsbaarheden door Microsoft gelabeld als "Meer kans op exploitatie", wat wijst op omstandigheden die tegenstanders vaak targeten:
CVE-2026-20816: Windows Installer
CVE-2026-20817: Windows-foutenrapportage
CVE-2026-20820: Windows Common Log File System (CLFS) Driver
CVE-2026-20840: Windows NTFS
CVE-2026-20843: Windows Routing en Remote Access Service (RRAS)
CVE-2026-20860: Windows Ancillary Function Driver voor WinSock
CVE-2026-20871: Desktop Window Manager
CVE-2026-20922: Windows NTFS
Deze problemen hebben over het algemeen aanzienlijke basis scores (7.8+), beïnvloeden veelvoorkomende OS-functies en worden vaak gebruikt bij acties na een inbreuk zoals laterale beweging of rechtenescalatie.
Hoog-risico CVEs (CVSS 8.8)
Hoewel geen van de CVE's van deze maand boven de 9.0 worden beoordeeld, staan verschillende kwetsbaarheden bovenaan de ernstschaal (CVSS 8.8), invloed hebbend op breed geïmplementeerde diensten en samenwerkingsplatformen:
CVE-2026-20868: Windows RRAS (8.8)
CVE-2026-20947: Microsoft Office SharePoint (8.8)
CVE-2026-20963: Microsoft Office SharePoint (8.8)
Deze problemen scoren niet alleen hoog, maar beïnvloeden ook diensten met een breed zakelijk gebruik, wat vroege prioriteit verder rechtvaardigt.
Patch Prioriteitsrichtlijnen
Patch binnen 72 uur
Richt de eerste golf van implementatie op bevestigde exploitatie en waarschijnlijk hoge risico-exploitatiekwetsbaarheden:
CVE-2026-20805: Desktop Window Manager (actief uitgebuit)
Exploitatie Meer Waarschijnlijk ingesteld
CVE-2026-20816 (Windows Installer)
CVE-2026-20817 (Windows Error Reporting)
CVE-2026-20820 (CLFS Driver)
CVE-2026-20840/20922 (Windows NTFS)
CVE-2026-20843 (RRAS)
CVE-2026-20860 (WinSock)
CVE-2026-20871 (DWM)
Zeer ernstige (CVSS 8.8) kwetsbaarheden
CVE-2026-20868 (RRAS)
CVE-2026-20947/20963 (SharePoint)
Deze updates hebben betrekking op componenten met een hoge uitbuitpotentieel of frequente inzet in inbraakketens en moeten op zowel werkstations als servers worden geprioriteerd.
Patch binnen één tot twee weken
Na het initiële urgentievenster omvat de volgende set updates bestandssysteem- en stuurprogramma-problemen, platformdiensten en Office-kwetsbaarheden die kunnen leiden tot externe code-uitvoering of rechtenschaling wanneer ze worden gecombineerd met andere exploits:
Bestandssysteem en stuurprogramma EoPs (bijv. aanvullende NTFS/CLFS-varianten)
Windows platform- en UI-componenten (Installer, Shell, Bestandsverkenner)
Office-documentverwerking (Word, Excel)
Serverrollen (SQL Server, WSUS, Windows Deployment Services)
Deze patches moeten worden uitgerold zodra de kritieke eerste golf is gevalideerd.
Reguliere patchcadans
De resterende kwetsbaarheden, over het algemeen met lagere ernst of beoordeeld als exploitatie onwaarschijnlijk, moeten worden opgenomen in uw standaard onderhoudsvensters:
Componenten zoals Hyper-V, SMB Server-varianten, Kerberos, NDIS en legacy-services
UI/UX-componenten zoals WalletService, TWINUI, en remote assistance
Office/SharePoint-problemen met lagere impact en lagere waarschijnlijkheid van exploitatie
Hergepubliceerde non-Microsoft CVE's
Microsoft heeft ook drie niet-Microsoft CVE's opnieuw gepubliceerd die van invloed zijn op legacy modemdrivers en Chromium-gebaseerde Edge:
CVE-2023-31096: Agere Windows Modem-stuurprogramma
CVE-2024-55414: Windows Motorola Soft Modem Driver
CVE-2026-0628: Microsoft Edge (Chromium-gebaseerd)
Deze CVEs moeten worden beoordeeld voor getroffen omgevingen, maar volgen over het algemeen een lagere prioriteit tenzij ze nog steeds aanwezig en uitbuitbaar zijn.
Hoe Splashtop AEM Kan Helpen
De Patch Tuesday van januari benadrukt hoe snel de risico’s voor eindpunten kunnen escaleren wanneer actief uitgebuite en waarschijnlijk uitbuitbare kwetsbaarheden samenkomen met vertraagde patchcycli. Splashtop AEM is ontworpen om IT-teams sneller, nauwkeuriger en met minder inspanning te laten reageren.
1. Reageer sneller op actief misbruikte kwetsbaarheden
Wanneer kwetsbaarheden zoals CVE-2026-20805 actief worden uitgebuit, is het belangrijk om snel te patchen.
Splashtop AEM maakt het mogelijk:
Realtime patchen van OS voor Windows en macOS, waardoor de blootstellingsvensters worden verkleind in vergelijking met uitgestelde check-in modellen
Onmiddellijke remediering van hoog-risico kwetsbaarheden zonder te wachten op geplande onderhoudscycli
Gecentraliseerd zicht op welke eindpunten na Patch Tuesday nog kwetsbaar zijn
Dit stelt teams in staat om beslissend te handelen wanneer exploitatie wordt bevestigd, in plaats van te vertrouwen op optimalere uitroltijdlijnen.
2. Verminder handmatige moeite met geautomatiseerd patchen op basis van CVE
Voor teams die nog handmatig patchen, wordt het volume en de exploitatiemix van januari al snel operationeel overweldigend.
Splashtop AEM helpt door:
Kwetsbaarheden direct koppelen aan CVE-niveau inzichten, waardoor prioritering duidelijker wordt
Automatiseren van patch-implementatie via beleidsgestuurde workflows
Consistente remedies zonder maatwerkscripts op werkstations en servers waarborgen
Dit vermindert de afhankelijkheid van spreadsheets, eenmalige scripts en na-uren patchen.
3. Sluit de hiaten die Microsoft Intune achterlaat
Hoewel Microsoft Intune basis endpointbeheer biedt, worden de beperkingen vaak blootgelegd tijdens Patch Tuesday.
Splashtop AEM vult Intune aan met:
Realtime patch uitvoering, in plaats van uitgestelde updatecycli
Breder bereik van patchen van applicaties van derden
Meer gedetailleerde controle over de herstel timing voor hoog-risico kwetsbaarheden
Dit is vooral waardevol voor kwetsbaarheden in bestandssystemen, drivers en Windows-diensten die aanvallers vaak uitbuiten na initiële toegang.
4. Een Eenvoudiger Alternatief voor Traditionele RMMs
Voor teams die een RMM voornamelijk voor patchen en zichtbaarheid gebruiken, kan complexiteit de reactie vertragen tijdens hoogrisico releasetijden.
Splashtop AEM biedt:
Een lichtgewicht platform gericht op snelheid en duidelijkheid
Ingebouwde dashboards, inventaris rapportage en scripting
Ring-gebaseerde implementaties om patches te valideren voordat ze breed worden uitgerold
Dit helpt teams controle te behouden zonder de overhead van een volledig RMM-toolset.
Laatste gedachten voor IT-teams
Patch Tuesday van januari 2026 combineert een zinvol volume met verhoogd risico. Een actief uitgebuite kwetsbaarheid, een brede reeks "Meer waarschijnlijk exploitatie" CVEs, en kwesties met hoge ernstigheid in kern Windows-diensten versterken een bekende realiteit voor IT-teams. Vertraagd of inconsistent patchen blijft kansen creëren voor aanvallers om privileges te escaleren, lateraal te bewegen en verdere compromittering te verdiepen.
Door een gestructureerde, risicogebaseerde patch-aanpak toe te passen, kunnen teams zich eerst richten op wat het belangrijkst is, terwijl stabiliteit in diverse omgevingen wordt behouden. Inzicht in blootgestelde systemen, de mogelijkheid om snel te handelen wanneer exploitatie is bevestigd, en automatisering die handmatige inspanning vermindert, zijn nu essentieel, niet optioneel.
Als je op zoek bent naar verbeteringen in het reageren van je team op Patch Tuesday-risico's, begin een gratis proefperiode van Splashtop AEM om te zien hoe real-time patching, CVE-gebaseerde inzichten en geautomatiseerde remediering kunnen helpen de blootstelling te verminderen en de endpoint-beveiligingsoperaties te vereenvoudigen.