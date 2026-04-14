April 2026 Patch Tuesday: 165 kwetsbaarheden, 1 zero-day

Trevor Jackins
7 minuten leestijd
Microsoft’s Patch Tuesday van april 2026 omvat 165 Microsoft CVE's en één bevestigd uitgebuite zero-day, wat deze release maakt tot een release die snelle, risicogebaseerde patch-prioritering verdient. De meest urgente kwestie is CVE-2026-32201 in Microsoft Office SharePoint, welke door Microsoft is gemarkeerd als exploitatie gedetecteerd.

Naast die zero-day omvat deze maand ook een grote groep kwetsbaarheden die gemarkeerd zijn als Exploitation More Likely, wat wijst op een verhoogd kortetermijnrisico voor Windows-eindpunten, servers en essentiële bedrijfsdiensten.

De release van deze maand valt ook op door zijn brede exposure in de ondernemingswereld. Hooggeprioriteerde kwesties treffen SharePoint, Windows IKE-uitbreiding, Remote Desktop, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office en Azure-gerelateerde diensten. Die combinatie maakt april tot een maand waarin patching-teams zich eerst moeten richten op systemen met de grootste blootstelling en bedrijfsimpact, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op CVSS-scores.

Microsoft Patchoverzicht voor april 2026

De release van deze maand bestrijkt een brede mix van Windows-kernservices, on-premises infrastructuur, Office-werklasten, SQL Server, Azure-diensten en ontwikkelaars-gerelateerde hulpmiddelen. De meest opvallende concentratiegebieden zijn:

  • Windows core- en infrastructuurcomponenten zoals TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, Remote Desktop, Kerberos, Desktop Window Manager, Windows Shell en Windows IKE Extension

  • Identiteit- en directoryservices, inclusief Windows Active Directory en authenticatiegerelateerde componenten

  • Office- en samenwerkingsplatforms waaronder Word, Excel, PowerPoint en SharePoint

  • Cloud- en Azure-werkbelastingen inclusief Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent en Microsoft Power Apps

  • Database en management tools inclusief SQL Server, Windows Server Update Service en Microsoft Management Console

Het belangrijkste verhaal deze maand is niet alleen de hoeveelheid, maar de breedte van de blootgestelde bedrijfsoppervlakten, inclusief samenwerkingsplatforms, identiteitsdiensten, componenten voor remote access en netwerk-gerichte Windows-diensten.

Zero-Day en Exploitatie van Waarschijnlijk Kwetsbaarheden

Bevestigd uitgebuite zero-day

Microsoft heeft de volgende kwetsbaarheid gemarkeerd als exploitatie gedetecteerd:

  • CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint

Omdat dit invloed heeft op SharePoint en al wordt misbruikt, zouden organisaties die SharePoint gebruiken, vooral degenen met blootgestelde of bedrijfskritieke implementaties, dit als het belangrijkste herstelpunt in de aprilcyclus moeten behandelen.

Kwetsbaarheden gemarkeerd als Meer Waarschijnlijk te Exploiteren

Microsoft heeft ook een aanzienlijke groep kwetsbaarheden gemarkeerd als Meer Waarschijnlijk te Exploiteren, wat het risico verhoogt op kortetermijn-wapenisering na openbaarmaking. Belangrijke voorbeelden zijn:

Boot, kernel en systeemintegriteit

  • CVE-2026-0390, Windows Boot Loader

  • CVE-2026-26169, Windows Kernel-geheugen

  • CVE-2026-32070, Windows Common Log File System Driver

Remote toegang en netwerkblootstelling

  • CVE-2026-26151, Windows Remote Desktop

  • CVE-2026-27921, Windows TCP/IP

  • CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host

  • CVE-2026-32093, Function Discovery Service

Identiteits- en beveiligingscontroles

  • CVE-2026-27906, Windows Hello

  • CVE-2026-27913, Windows BitLocker

  • CVE-2026-33825, Microsoft Defender

  • CVE-2026-33826, Windows Active Directory

Windows-gebruikers- en beheerlagen

  • CVE-2026-27909, Microsoft Windows Zoekcomponent

  • CVE-2026-27914, Microsoft Management Console

  • CVE-2026-32152, Desktop Window Manager

  • CVE-2026-32154, Desktop Window Manager

  • CVE-2026-32162, Windows COM

  • CVE-2026-32202, Windows Shell

  • CVE-2026-32225, Windows Shell

Wat IT-teams hiervan moeten meenemen

Deze lijst is belangrijk omdat het invloed heeft op fundamentele Windows-componenten die te maken hebben met:

  • boot integriteit

  • Toegang vanop afstand

  • Verificatie

  • Endpoint-beveiliging

  • shellgedrag

  • bestandsystemen

  • netwerkstackfunctionaliteit

Zelfs waar exploitatie nog niet is bevestigd, dit zijn de kwetsbaarheden die waarschijnlijk snel operationeel belangrijk worden. Dat maakt ze sterke kandidaten voor vroege validatie en snelle uitrol in de patchcyclus van deze maand.

Kritieke Kwetsbaarheden in april 2026

Ernstste kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid met de hoogste score in de release van deze maand is:

  • CVE-2026-33824, Windows IKE Extension, CVSS 9,8

Waarom het opvalt:

  • Het heeft de hoogste CVSS-score in de apriluitgave

  • Het beïnvloedt een Windows-netwerkcomponent

  • Het moet behandeld worden als een topprioriteit voor herstel in omgevingen met blootgestelde of beveiligingsgevoelige netwerkstructuur

Andere bedrijfskritieke risico's met hoge ernst

Verschillende andere kwetsbaarheden verdienen extra aandacht omdat ze invloed hebben op veelgebruikte bedrijfsplatforms en -diensten:

  • CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0

  • CVE-2026-26167, Windows Pushmeldingen, 8.8

  • CVE-2026-26178, Windows Advanced Rasterization Platform, 8.8

  • CVE-2026-32157, Remote Desktop Client, 8.8

  • CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8.8

  • CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8

  • CVE-2026-32225, Windows Shell, 8.8

Hoe prioriteit te geven aan april 2026 patches

Patche binnen 72 uur

Begin met de kwetsbaarheden die bevestigde exploitatie, hoge ernst en brede impact op de onderneming combineren:

  • CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint

  • CVE-2026-33824, Windows IKE-uitbreiding

Geef ook prioriteit aan de kwetsbaarheden die door Microsoft als Exploitation More Likely zijn gemarkeerd, vooral diegene die impact hebben op:

  • Windows Boot Loader

  • Windows Remote Desktop

  • Windows Kernel-geheugen

  • Windows BitLocker

  • Windows TCP/IP

  • Windows Shell

  • Bureaubladvensterbeheer

  • Windows Active Directory

  • Microsoft Management Console

Deze eerste golf moet ook risicovolle diensten en platformen met hoge ernst omvatten zoals:

  • Microsoft Power Apps

  • Azure Logic Apps

  • SQL Server

  • remote desktop client

  • Windows Push Notifications

Patch binnen 1 tot 2 weken

Nadat de hoogrisico kwesties zijn gevalideerd en ingezet, ga je verder met de bredere set van belangrijke kwetsbaarheden die veelvoorkomende zakelijke werklasten en beheerhulpmiddelen beïnvloeden, waaronder:

  • Microsoft Office kwetsbaarheden in Word, Excel, PowerPoint en Office-kern

  • LSASS, Kerberos, RPC, WinSock, en bestandssysteem-gerelateerde Windows-componenten

  • Azure Monitor Agent, PowerShell, .NET en andere ontwikkelaar-gerelateerde tools

  • Remote toegang en licentiegerelateerde Windows-diensten

Reguliere patchcyclus

Items met lagere prioriteit kunnen het normale patchproces volgen zodra de hoog-risico kwesties zijn aangepakt. Deze omvatten over het algemeen:

  • Kwetsbaarheden gemarkeerd als exploitatie onwaarschijnlijk

  • Lager gescoorde lokale issues

  • Componenten met een smaller bereik zoals Windows Verkenner, Windows Knipprogramma, lagere ernst Windows COM-invoer, en diverse UPnP-, SSDP-, spraak- en bestandssysteemproblemen met een meer beperkte blootstelling

Noemenswaardige Derde Partij Updates

Microsoft heeft ook 82 niet-Microsoft CVEs opnieuw gepubliceerd als onderdeel van de april 2026-cyclus. Deze omvatten problemen met betrekking tot AMD Input-Output Memory Management Unit, Node.js, Windows Secure Boot, Git voor Windows en een grote set Chromium-gebaseerde Microsoft Edge CVEs.

Voor de meeste IT-teams is de prioriteit hier eenvoudig:

  • Controleer of de betreffende software in uw omgeving bestaat

  • Beoordeel de blootstelling van browsers, vooral Edge

  • Neem belangrijke apps van derden en afhankelijkheden op in dezelfde patchcyclusbeoordeling

Dit betekent niet dat elke heruitgegeven CVE urgent is, maar wel dat de patchcyclus van april meer moet omvatten dan alleen Microsoft-systemen.

Hoe Splashtop AEM IT-teams sneller helpt reageren

Hoog-risicovolle Patch Tuesday-maanden zoals april 2026 creëren een bekend probleem: te veel kwetsbaarheden, te veel getroffen systemen en niet genoeg tijd voor trage patchworkflows. Splashtop AEM helpt IT-teams sneller te reageren met real-time patching, CVE-zichtbaarheid en gecentraliseerd endpointinzicht zodat ze blootgestelde systemen kunnen vinden en snel actie kunnen ondernemen.

Voor teams die nog steeds handmatig patchen, helpt Splashtop AEM om repetitief werk te verminderen met geautomatiseerde patching, realtime implementatie en gecentraliseerde zichtbaarheid over beheerde apparaten. Dat maakt het makkelijker om dringende oplossingen sneller door te voeren en minder tijd te besteden aan het achterhalen van patchstatussen in de omgeving.

Voor teams die al gebruikmaken van Microsoft Intune, voegt Splashtop AEM meer directe patching en operationele zichtbaarheid toe aan Intune, wat vooral nuttig kan zijn tijdens risicovolle maanden zoals deze. Het kan ook helpen om gaten te dichten rond patching van apps van derden, patchstatusdetails en snelle respons wanneer kritieke kwetsbaarheden snellere actie vereisen.

Voor teams die een RMM of een zelfstandige patching-tool gebruiken, biedt Splashtop AEM een meer gestroomlijnde manier om patching, endpointzichtbaarheid, achtergrondacties en herstel vanuit één console te beheren. Dat kan helpen om de operaties te vereenvoudigen terwijl IT-teams toch de controle behouden die nodig is om snel te reageren wanneer er nieuwe hooggeprioriteerde kwetsbaarheden opduiken.

Met real-time patching, AVG-zichtbaarheid, software- en hardware-inventarisatie, automatisering en snelle hersteltools helpt Splashtop AEM IT-teams de tijd tussen risico-identificatie en risicoreductie te verkorten.

