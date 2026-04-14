Microsoft’s Patch Tuesday van april 2026 omvat 165 Microsoft CVE's en één bevestigd uitgebuite zero-day, wat deze release maakt tot een release die snelle, risicogebaseerde patch-prioritering verdient. De meest urgente kwestie is CVE-2026-32201 in Microsoft Office SharePoint, welke door Microsoft is gemarkeerd als exploitatie gedetecteerd.
Naast die zero-day omvat deze maand ook een grote groep kwetsbaarheden die gemarkeerd zijn als Exploitation More Likely, wat wijst op een verhoogd kortetermijnrisico voor Windows-eindpunten, servers en essentiële bedrijfsdiensten.
De release van deze maand valt ook op door zijn brede exposure in de ondernemingswereld. Hooggeprioriteerde kwesties treffen SharePoint, Windows IKE-uitbreiding, Remote Desktop, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office en Azure-gerelateerde diensten. Die combinatie maakt april tot een maand waarin patching-teams zich eerst moeten richten op systemen met de grootste blootstelling en bedrijfsimpact, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op CVSS-scores.
Microsoft Patchoverzicht voor april 2026
De release van deze maand bestrijkt een brede mix van Windows-kernservices, on-premises infrastructuur, Office-werklasten, SQL Server, Azure-diensten en ontwikkelaars-gerelateerde hulpmiddelen. De meest opvallende concentratiegebieden zijn:
Windows core- en infrastructuurcomponenten zoals TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, Remote Desktop, Kerberos, Desktop Window Manager, Windows Shell en Windows IKE Extension
Identiteit- en directoryservices, inclusief Windows Active Directory en authenticatiegerelateerde componenten
Office- en samenwerkingsplatforms waaronder Word, Excel, PowerPoint en SharePoint
Cloud- en Azure-werkbelastingen inclusief Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent en Microsoft Power Apps
Database en management tools inclusief SQL Server, Windows Server Update Service en Microsoft Management Console
Het belangrijkste verhaal deze maand is niet alleen de hoeveelheid, maar de breedte van de blootgestelde bedrijfsoppervlakten, inclusief samenwerkingsplatforms, identiteitsdiensten, componenten voor remote access en netwerk-gerichte Windows-diensten.
Zero-Day en Exploitatie van Waarschijnlijk Kwetsbaarheden
Bevestigd uitgebuite zero-day
Microsoft heeft de volgende kwetsbaarheid gemarkeerd als exploitatie gedetecteerd:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
Omdat dit invloed heeft op SharePoint en al wordt misbruikt, zouden organisaties die SharePoint gebruiken, vooral degenen met blootgestelde of bedrijfskritieke implementaties, dit als het belangrijkste herstelpunt in de aprilcyclus moeten behandelen.
Kwetsbaarheden gemarkeerd als Meer Waarschijnlijk te Exploiteren
Microsoft heeft ook een aanzienlijke groep kwetsbaarheden gemarkeerd als Meer Waarschijnlijk te Exploiteren, wat het risico verhoogt op kortetermijn-wapenisering na openbaarmaking. Belangrijke voorbeelden zijn:
Boot, kernel en systeemintegriteit
CVE-2026-0390, Windows Boot Loader
CVE-2026-26169, Windows Kernel-geheugen
CVE-2026-32070, Windows Common Log File System Driver
Remote toegang en netwerkblootstelling
CVE-2026-26151, Windows Remote Desktop
CVE-2026-27921, Windows TCP/IP
CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host
CVE-2026-32093, Function Discovery Service
Identiteits- en beveiligingscontroles
CVE-2026-27906, Windows Hello
CVE-2026-27913, Windows BitLocker
CVE-2026-33825, Microsoft Defender
CVE-2026-33826, Windows Active Directory
Windows-gebruikers- en beheerlagen
CVE-2026-27909, Microsoft Windows Zoekcomponent
CVE-2026-27914, Microsoft Management Console
CVE-2026-32152, Desktop Window Manager
CVE-2026-32154, Desktop Window Manager
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windows Shell
CVE-2026-32225, Windows Shell
Wat IT-teams hiervan moeten meenemen
Deze lijst is belangrijk omdat het invloed heeft op fundamentele Windows-componenten die te maken hebben met:
boot integriteit
Toegang vanop afstand
Verificatie
Endpoint-beveiliging
shellgedrag
bestandsystemen
netwerkstackfunctionaliteit
Zelfs waar exploitatie nog niet is bevestigd, dit zijn de kwetsbaarheden die waarschijnlijk snel operationeel belangrijk worden. Dat maakt ze sterke kandidaten voor vroege validatie en snelle uitrol in de patchcyclus van deze maand.
Kritieke Kwetsbaarheden in april 2026
Ernstste kwetsbaarheid
De kwetsbaarheid met de hoogste score in de release van deze maand is:
CVE-2026-33824, Windows IKE Extension, CVSS 9,8
Waarom het opvalt:
Het heeft de hoogste CVSS-score in de apriluitgave
Het beïnvloedt een Windows-netwerkcomponent
Het moet behandeld worden als een topprioriteit voor herstel in omgevingen met blootgestelde of beveiligingsgevoelige netwerkstructuur
Andere bedrijfskritieke risico's met hoge ernst
Verschillende andere kwetsbaarheden verdienen extra aandacht omdat ze invloed hebben op veelgebruikte bedrijfsplatforms en -diensten:
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167, Windows Pushmeldingen, 8.8
CVE-2026-26178, Windows Advanced Rasterization Platform, 8.8
CVE-2026-32157, Remote Desktop Client, 8.8
CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8.8
CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8
CVE-2026-32225, Windows Shell, 8.8
Hoe prioriteit te geven aan april 2026 patches
Patche binnen 72 uur
Begin met de kwetsbaarheden die bevestigde exploitatie, hoge ernst en brede impact op de onderneming combineren:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824, Windows IKE-uitbreiding
Geef ook prioriteit aan de kwetsbaarheden die door Microsoft als Exploitation More Likely zijn gemarkeerd, vooral diegene die impact hebben op:
Windows Boot Loader
Windows Remote Desktop
Windows Kernel-geheugen
Windows BitLocker
Windows TCP/IP
Windows Shell
Bureaubladvensterbeheer
Windows Active Directory
Microsoft Management Console
Deze eerste golf moet ook risicovolle diensten en platformen met hoge ernst omvatten zoals:
Microsoft Power Apps
Azure Logic Apps
SQL Server
remote desktop client
Windows Push Notifications
Patch binnen 1 tot 2 weken
Nadat de hoogrisico kwesties zijn gevalideerd en ingezet, ga je verder met de bredere set van belangrijke kwetsbaarheden die veelvoorkomende zakelijke werklasten en beheerhulpmiddelen beïnvloeden, waaronder:
Microsoft Office kwetsbaarheden in Word, Excel, PowerPoint en Office-kern
LSASS, Kerberos, RPC, WinSock, en bestandssysteem-gerelateerde Windows-componenten
Azure Monitor Agent, PowerShell, .NET en andere ontwikkelaar-gerelateerde tools
Remote toegang en licentiegerelateerde Windows-diensten
Reguliere patchcyclus
Items met lagere prioriteit kunnen het normale patchproces volgen zodra de hoog-risico kwesties zijn aangepakt. Deze omvatten over het algemeen:
Kwetsbaarheden gemarkeerd als exploitatie onwaarschijnlijk
Lager gescoorde lokale issues
Componenten met een smaller bereik zoals Windows Verkenner, Windows Knipprogramma, lagere ernst Windows COM-invoer, en diverse UPnP-, SSDP-, spraak- en bestandssysteemproblemen met een meer beperkte blootstelling
Noemenswaardige Derde Partij Updates
Microsoft heeft ook 82 niet-Microsoft CVEs opnieuw gepubliceerd als onderdeel van de april 2026-cyclus. Deze omvatten problemen met betrekking tot AMD Input-Output Memory Management Unit, Node.js, Windows Secure Boot, Git voor Windows en een grote set Chromium-gebaseerde Microsoft Edge CVEs.
Voor de meeste IT-teams is de prioriteit hier eenvoudig:
Controleer of de betreffende software in uw omgeving bestaat
Beoordeel de blootstelling van browsers, vooral Edge
Neem belangrijke apps van derden en afhankelijkheden op in dezelfde patchcyclusbeoordeling
Dit betekent niet dat elke heruitgegeven CVE urgent is, maar wel dat de patchcyclus van april meer moet omvatten dan alleen Microsoft-systemen.
