Patch Tuesday van februari 2026 levert beveiligingsupdates voor 59 Microsoft-kwetsbaarheden en valt op om één duidelijke reden: meerdere fouten worden al actief uitgebuit in het wild. Naast deze zero-day problematiek omvat de release van deze maand ook kwetsbaarheden met hoge ernst in Windows-kernonderdelen, Office-toepassingen, ontwikkeltools en kritieke Azure-cloudservices.
De combinatie van bevestigde exploitatie, meerdere kwetsbaarheden die als exploitatie waarschijnlijker worden beoordeeld, en twee kritieke cloud-CVE's met CVSS-scores van 9.8 maakt dit een hoger risico Patch Tuesday dan gemiddeld. Organisaties zouden snel moeten handelen om blootgestelde systemen te identificeren, patches te prioriteren op basis van reëel wereldrisico en zowel de aanvaloppervlakte van endpoints als die van de cloud te verkleinen voordat deze kwetsbaarheden op grotere schaal worden misbruikt.
Microsoft Patch Overzicht
De Patch Tuesday-release van Microsoft voor februari 2026 beslaat een brede dwarsdoorsnede van producten en diensten, wat zowel endpoint- als cloudrisico's weerspiegelt. De updates verhelpen kwetsbaarheden in Windows-kernonderdelen en -drivers, waaronder de Windows-kernel, Win32K, Desktop Window Manager, netwerkservices en authenticatiemechanismen zoals NTLM. Verscheidene van deze componenten zijn diep ingebed in de dagelijkse systeemoperaties, wat de mogelijke impact vergroot als ze niet gepatcht blijven.
Eindgebruikersapplicaties zijn deze maand ook een belangrijk aandachtspunt. Microsoft Office-componenten, waaronder Word, Excel en Outlook, ontvingen meerdere reparaties, naast updates voor verouderde Internet Explorer-componenten en Windows Notepad. Deze kwetsbaarheden zijn vaak afhankelijk van gebruikersinteractie, zoals het openen van een bestand of link, wat ze bijzonder relevant maakt in omgevingen met grote of gedistribueerde personeelsgroepen.
Naast eindpunten heeft Microsoft kwetsbaarheden in ontwikkeltools en clouddiensten aangepakt. Updates beïnvloeden .NET, Visual Studio, GitHub Copilot en meerdere Azure-diensten, waaronder Azure SDK en Azure Front Door. De aanwezigheid van kritieke cloudkwetsbaarheden in deze release benadrukt het belang van het uitbreiden van patchen en kwetsbaarheidsbeheer tot voorbij traditionele desktops en servers, om clouddiensten te omvatten die mogelijk aan het internet zijn blootgesteld.
Over het algemeen weerspiegelt Patch Tuesday in februari een mix van uitgebuite kwetsbaarheden, endpointfouten met hoge ernst en kritieke cloudproblematiek, wat organisaties noodzaakt om een holistische kijk op risico te nemen in zowel on-premises als cloudomgevingen.
Zero-day en actief uitgebuite kwetsbaarheden
Microsoft bevestigde dat meerdere kwetsbaarheden in de release van februari 2026 actief worden uitgebuit in het wild, waardoor de urgentie voor het installeren van patches aanzienlijk toeneemt. Deze zero-day fouten zijn al geëxploiteerd voordat er fixes beschikbaar waren, wat betekent dat getroffen systemen al blootgesteld kunnen zijn, zelfs in goed onderhouden omgevingen.
De actief misbruikte kwetsbaarheden beïnvloeden een mix van Windows-componenten, Office-toepassingen en technologieën voor externe toegang. Verscheidene maken privilege-escalatie of het omzeilen van beveiligingsvoorzieningen mogelijk, waardoor aanvallers verhoogde toegang krijgen na een eerste toegangspunt, terwijl andere kunnen worden gestart via gebruikersinteractie of scenario's van externe connectiviteit. Deze combinatie maakt ze bijzonder gevaarlijk in bedrijfsomgevingen waar aanvallers vaak meerdere zwakheden aan elkaar koppelen.
De volgende CVE's worden bevestigd als actief uitgebuit:
CVE-2026-21510, Windows Shell
CVE-2026-21513, Internet Explorer en MSHTML
CVE-2026-21514, Microsoft Office Word
CVE-2026-21519, Desktop Window Manager
CVE-2026-21525, Windows Remote Access Connection Manager
CVE-2026-21533, Windows Remote Desktop
Organisaties moeten deze kwetsbaarheden als topprioriteit beschouwen, ongeacht hun individuele CVSS-scores. Actieve exploitatie duidt op echte aanvalssituaties, en vertraging bij het oplossen verhoogt de kans op compromitteren, vooral bij systemen of eindpunten die via internet toegankelijk zijn en gebruikt worden door externe medewerkers.
Kritieke kwetsbaarheid
Naast de actief misbruikte fouten, omvat februari 2026 twee kritieke kwetsbaarheden met CVSS-scores van 9,8 die Microsoft Azure clouddiensten beïnvloeden. Hoewel deze problemen momenteel niet als geëxploiteerd bevestigd zijn, maken hun ernst en potentiële blootstelling ze een hoge prioriteit voor organisaties die getroffen workloads draaien.
Beide kwetsbaarheden hebben invloed op veelgebruikte Azure-services die vaak voor applicaties staan of zijn ingebed in ontwikkelings- en implementatiepipelines. Een succesvolle exploit kan aanvallers in staat stellen om cloudbronnen te compromitteren, diensten te verstoren of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens zonder dat zij een beginpunt op een eindpunt nodig hebben.
De kritieke kwetsbaarheden die deze maand zijn aangepakt, omvatten:
CVE-2026-21531, Azure SDK
CVE-2026-24300, Azure Front Door
Omdat clouddiensten vaak toegankelijk zijn via het internet en gedeeld worden over meerdere applicaties, kunnen vertragingen in herstelwerken een domino-effect hebben. Teams moeten nauw samenwerken met cloud- en DevOps-partners om de blootstelling te beoordelen, de beschikbare oplossingen toe te passen en te bevestigen dat de mitigaties zo snel mogelijk zijn uitgevoerd.
Waarschijnlijk geëxploiteerde kwetsbaarheden
Naast de bevestigde zero-days en kritieke cloudproblemen, signaleerde Microsoft ook verschillende kwetsbaarheden die waarschijnlijker zullen worden uitgebuit in de uitgave van februari 2026. Hoewel deze CVE's nog niet zijn bevestigd als actief uitgebuit, geeft de beoordeling van Microsoft aan dat er een hogere kans is op kortetermijnwapenisering op basis van kwetsbaarheidskenmerken en waargenomen dreigingsactiviteiten.
Deze groep omvat kwetsbaarheden die invloed hebben op kernonderdelen van Windows en veelgebruikte applicaties, waarbij vaak snel betrouwbare exploitatie technieken worden ontwikkeld zodra details openbaar worden. In veel gevallen kunnen deze gebreken worden gebruikt voor privilege-escalatie of om laterale beweging te ondersteunen nadat een aanvaller een eerste toegang heeft verkregen.
Opmerkelijke kwetsbaarheden in deze categorie zijn onder meer:
CVE-2026-21231, Windows Kernel
CVE-2026-21238, Windows Ancillary Function Driver voor WinSock
CVE-2026-21241, Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-21253, Mailslot File System
CVE-2026-21511, Microsoft Office Outlook
Organisaties zouden moeten plannen om deze kwetsbaarheden kort na het adresseren van actief geëxploiteerde en kritieke problemen te verhelpen. Het behandelen van CVE's met waarschijnlijkheid van exploitatie als middellangetermijnprioriteiten helpt het verkleinen van de kans voor aanvallers om nieuwe exploits te ontwikkelen terwijl de patch-informatie van deze maand breder beschikbaar wordt.
Patch Prioriteitenrichtlijnen
Patch Tuesday van februari 2026 vereist een risicogebaseerde aanpak die verder gaat dan alleen ernstscores. Met meerdere kwetsbaarheden die al in het wild zijn uitgebuit en extra zwakheden die als meer waarschijnlijk worden geëxploiteerd, zouden organisaties patches moeten prioriteren op basis van reële dreigingsactiviteiten, blootstelling en potentiële bedrijfsimpact.
Patch onmiddellijk (binnen 72 uur)
Alle kwetsbaarheden die bevestigd actief worden uitgebuit in de praktijk
Kritieke Azure-kwetsbaarheden met CVSS-scores van 9,8, vooral voor internetgerichte diensten
Binnen één tot twee weken patchen
Kwetsbaarheden die als exploitatie-likely zijn aangemerkt
Kwetsbaarheden met hoge ernst die de kerncomponenten van Windows beïnvloeden, Office-toepassingen, Hyper-V, en ontwikkelaarstools
Route patchcyclus
Overgebleven kwetsbaarheden gemarkeerd als minder waarschijnlijk of onwaarschijnlijk voor exploitatie.
Lager risico kwesties kunnen worden afgestemd op standaard onderhoudsvensters en testprocessen.
Teams moeten ook een succesvolle implementatie op alle getroffen systemen verifiëren en Microsoft-richtlijnen blijven volgen naarmate exploitatieactiviteit evolueert na deze release.
Hoe Splashtop AEM kan helpen
Patch Tuesday van februari 2026 herinnert ons eraan dat de snelheid van patchen het belangrijkst is wanneer kwetsbaarheden al worden uitgebuit. Splashtop AEM helpt IT-teams het blootstellingsvenster te verkleinen door CVE-niveau zichtbaarheid te koppelen met realtime patching en automatisering.
Krijg snel duidelijkheid over wat daadwerkelijk risico loopt
Bekijk welke endpoints zijn blootgesteld aan specifieke CVE's, inclusief actief uitgebuite en ernstige problemen.
Geef prioriteit aan herstelmaatregelen door gebruik te maken van duidelijke signalen zoals exploitatiestatus, ernst en kriticiteit van activa.
Volg de voortgang van patches centraal om te bevestigen wat is gepatcht en wat blootgesteld blijft.
Patch sneller met minder handmatige inspanning
Automatiseer OS- en applicatiepatching van derden op Windows en macOS.
Standaardiseer uitrolbeleid om inconsistentie tussen teams en locaties te verminderen.
Verminder de tijd die besteed wordt aan statusopvolging, rapportage en vervolgmaatregelen.
Versterk patching naast uw bestaande tools
Als u Microsoft Intune gebruikt, vul dit dan aan met snellere patchuitvoering en bredere dekking van derden.
Als je een RMM gebruikt, vereenvoudig patching met een lichtere aanpak die eenvoudiger te gebruiken is.
Als je handmatig patches toepast, vervang dan spreadsheet-werkstromen door automatisering, zichtbaarheid en controle.
Splashtop AEM helpt teams snel en zelfverzekerd te handelen tijdens hoogdrukkende Patch Tuesday-cycli, vooral wanneer zero-days en waarschijnlijk geëxploiteerde kwetsbaarheden onderdeel van de release zijn.
Implementeer snel patches met Splashtop AEM
De Patch Tuesday van februari 2026 is het soort release waarbij vertragingen duur worden. Meerdere kwetsbaarheden worden al in het wild uitgebuit, en de overblijvende problemen met hoge ernst en kritieke problemen geven aanvallers genoeg opties zodra de details verspreid raken.
De slimste weg is eenvoudig: patch eerst de uitgebuite CVE's, volg onmiddellijk met de kritieke Azure-items, en sluit daarna de exploitatie-waarschijnlijke kwetsbaarheden voordat deze de volgende golf van incidenten worden.
Als je een snellere, meer gecontroleerde manier wilt om van "patches beschikbaar" naar "systemen daadwerkelijk beschermd" te gaan, start dan een gratis proef van Splashtop AEM. Je kunt snel zien welke endpoints aan specifieke CVE's zijn blootgesteld, patchimplementatie automatiseren binnen je omgeving en de voortgang van de oplossingen op één plek bijhouden.