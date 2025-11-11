Microsoft's Patch Tuesday-update van november 2025 bevat beveiligingsupdates voor 63 Microsoft-kwetsbaarheden en 5 opnieuw gepubliceerde Chromium (CVE)-problemen die Microsoft Edge beïnvloeden. De updates zijn van toepassing op Windows 10/11, Windows Server 2022 en 2025, Microsoft Office, SQL Server, Azure Monitor Agent, Dynamics 365, Visual Studio / VS Code CoPilot en het Windows Subsystem for Linux GUI.
Dit is de meest ernstige fout van deze maand: CVE-2025-60724 (Windows Graphics Component), een kritieke 9.8 CVSS Remote Code Execution-kwetsbaarheid die kan worden geactiveerd door een manipulatief afbeeldingsbestand. Microsoft heeft ook bevestigd dat er sprake is van een actief uitgebuite zero-day (CVE-2025-62215) in de Windows Kernel die privilege-escalatie mogelijk maakt op volledig gepatchte systemen.
Hoewel het totale aantal CVE's lager is dan de 175 van oktober, blijft het dreigingsniveau significant door de hoge concentratie van Elevation of Privilege en Remote Code Execution-kwetsbaarheden.
Beheerders moeten ook opmerken dat dit de eerste Patch Tuesday is nadat de reguliere ondersteuning voor Windows 10 is beëindigd. Organisaties die niet deelnemen aan het Extended Security Updates (ESU) programma zullen geen beveiligingsfixes meer ontvangen.
Microsoft Patch Overzicht
Belangrijke details in één oogopslag:
Totaal aantal Microsoft CVE's: 63
Hergepubliceerde Chromium CVE's: 5 (CVE-2025-12725 – 12729)
Zero-Days (actief uitgebuit): 1 (CVE-2025-62215 – Windows Kernel EoP)
Kritieke CVE's (CVSS ≥ 9.0): 1 (CVE-2025-60724 – Microsoft Graphics Component RCE)
Hoogste CVSS: 9.8
Belangrijkste getroffen producten: Windows 10/11, Windows Server 2022/2025, Office Suite (Excel, Word, SharePoint), SQL Server, Dynamics 365, Visual Studio / Code CoPilot, Azure Monitor Agent, Windows Subsystem for Linux GUI.
EoP- en RCE-categorieën vertegenwoordigen ongeveer 70 procent van alle CVE's, met meerdere kernel- en stuurprogramma-problemen (inclusief CEIP, Client-Side Caching en WinSock) gemarkeerd als "Exploitation More Likely." Beheerders moeten prioriteit geven aan systemen waar deze componenten standaard zijn ingeschakeld of via standaard gebruikersworkflows worden blootgesteld.
Opmerkelijk zijn de kwetsbaarheden in Windows Graphics Component, SQL Server en VS Code CoPilot, die een hoog potentieel voor remote code execution of laterale beweging hebben als ze niet worden gepatcht.
Priorisatiehandleiding
De novemberrelease van Microsoft is misschien kleiner in volume, maar vereist nog steeds snelle actie. De combinatie van één uitgebuite zero-day, meerdere "Exploitation More Likely"-indicatoren en een kritieke RCE met een 9.8 CVSS-score maakt dit een hoogrisico maand voor IT- en beveiligingsteams.
Patch binnen 72 uur
Richt je direct op updates die als Kritiek worden beoordeeld of als Exploitatie Gedetecteerd/Meer Waarschijnlijk worden aangemerkt. Deze vormen het grootste risico op compromittering of laterale beweging:
CVE-2025-62215 – Windows Kernel (7.0): Actief uitgebuite escalatie van privilegekwetsbaarheid bevestigd in het wild.
CVE-2025-60724 – Microsoft Graphics Component (9.8): Remote code execution via manipulatief afbeeldingsbestand; hoogste ernstigheidsgraad deze maand.
CVE-2025-59512 �– CEIP (7.8): Escalatie van privilege aangemerkt als “Exploitation More Likely.”
CVE-2025-60705 – Client-Side Caching (7.8): Exploitation More Likely.
CVE-2025-62213 / 62217 – WinSock Driver (7.0): Potentiële privilege-escalatie, exploitatie meer waarschijnlijk.
CVE-2025-59499 – SQL Server (8.8): Remote code execution via manipulatieve query.
CVE-2025-62220 – Windows Subsystem voor Linux GUI (8.8): Risico op remote code execution.
CVE-2025-62222 – VS Code CoPilot Chat Extension (8.8): Remote code execution door onbetrouwbare invoer.
CVE-2025-62210 / 62211 – Dynamics 365 Field Service (8.7): Privilege-escalatie via webverzoek.
CVE-2025-60715 / 62452 – Windows RRAS (8.0): Netwerkgebaseerde RCE.
CVE-2025-62204 – SharePoint (8.0): Remote code execution risico in samenwerkingsomgevingen.
Als je team CoPilot, Dynamics, of SQL Server gebruikt in productie, pas deze patches dan zo snel mogelijk toe om het aanvaloppervlak te beperken.
Patch binnen 1-2 weken
De volgende prioriteitsgroep omvat CVE's met een score tussen 7.0 en 7.9 die nog geen actieve uitbuiting hebben laten zien, maar nog steeds invloed hebben op belangrijke systeemservices, Office-applicaties en authenticatielagen.
Voorbeelden zijn:
Windows Smart Card, Host Process voor Windows Tasks en Common Log File System-kwetsbaarheden (CVSS 7.8).
Meerdere Office- en Excel-problemen (CVE's 2025-62199 – 62205) die gebruikersgegevens kunnen blootstellen of code-executie kunnen veroorzaken via manipulatieve bestanden.
Windows WLAN en Administrator Protection-zwakheden (CVE's 2025-59511, 60718 – 60721) die privilege-escalatie onder bepaalde omstandigheden kunnen toestaan.
Breng deze updates aan tijdens je secundaire rollout-window om naleving te handhaven zonder Tier-1-systemen te verstoren.
Regelmatige cyclus (lagere prioriteit)
Plan ten slotte updates met een lagere ernstigheidsgraad (CVSS ≤ 7.0) met de aanduiding "Exploitatie Onwaarschijnlijk" in je standaard patch-cyclus. Deze richten zich voornamelijk op informatielekken of denial-of-service problemen, zoals CVE-2025-59510 (RRAS) en CVE-2025-60723 (DirectX).
Aanvullende richtlijnen
Zorg dat de Servicing Stack Update (ADV990001) eerst wordt toegepast om uitrolfouten te voorkomen.
Wees bewust van bekende problemen gekoppeld aan KB 5068779, 5068787, 5068840, 5068906, 5068966, 5071726, 5002800, 5002803, en 5002805.
Organisaties die nog op Windows 10 zonder ESU zitten, vallen nu buiten de beveiligingsdekking van Microsoft en moeten directe upgrades of netwerk-isolatie plannen.
Opmerkelijke updates van derden
Microsoft heeft ook vijf op Chromium gebaseerde CVE's hergepubliceerd (CVE-2025-12725 tot CVE-2025-12729) die de Edge-browser beïnvloeden. Deze problemen komen voort uit upstream fixes in het Chromium-project en zijn voornamelijk gerelateerd aan geheugencorruptie en sandbox escape-risico's.
Hoewel geen van de meldingen als actief uitgebuit worden gerapporteerd, moeten beheerders toch de nieuwste Microsoft Edge stabiele kanaalupdate in deze maandelijkse patchcyclus opnemen om in lijn te blijven met de Chromium beveiligingsbaselines. Dit zorgt voor bescherming tegen zich ontwikkelende web-based exploits die richten op browser rendering en JavaScript engines.
Er waren geen andere belangrijke patch-adviezen van derden gebundeld met de novembercyclus, hoewel IT-teams updates van Adobe, Mozilla en Google in de gaten moeten houden, gezien hun afstemming op de timing van de Patch Tuesday-release.
