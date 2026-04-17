Patching is niet zo eenvoudig als alleen op een 'update'-knop drukken en wachten tot de installatie voltooid is. Veel zakelijke omgevingen vereisen voorbereiding voordat patches worden toegepast, herstel van mislukte patches, afhandeling van aangepaste apps, consistentie over apparaten, en meer, wat patch-implementatie een uitdaging kan maken.
Dit is waar scripting om de hoek komt kijken. Scripting is een krachtig hulpmiddel voor het automatiseren en beheren van patch-workflows op grote schaal, waardoor het eenvoudiger is om grotere, complexere omgevingen te ondersteunen.
Laten we daarom scripting voor patchbeheer verkennen, welke scripttalen belangrijk zijn, en hoe je een patchbeheeroplossing vindt die aan jouw specifieke behoeften voldoet.
Waarom Basic Patching Tools Te Kort Schieten
Hoewel basis patchtools in eenvoudigere omgevingen kunnen werken, schieten ze vaak tekort wanneer patchworkflows uitzonderingen, herstelstappen, applicaties van derden en gedistribueerde eindpunten omvatten. Voor bedrijven en MSP's met grotere wagenparken of meer operationele complexiteit is vaak een meer capabele patchbeheerbenadering noodzakelijk.
Er zijn verschillende redenen waarom basale patching tools mogelijk onvoldoende zijn, waaronder:
Zij kunnen standaard updates uitvoeren, maar hebben moeite met uitzonderingen en omgevingsspecifieke workflows.
Ze missen vaak de flexibele voor- en na-patch acties die nodig zijn om installaties te voltooien.
Ze bieden mogelijk planning aan, maar geen diepgaande automatisering of herstel voor wanneer een patch niet kan worden geïnstalleerd.
Ze kunnen werken met besturingssystemen, maar laten applicaties van derden, aangepaste apps of niet-ondersteunde software ongepatcht, waardoor kwetsbaarheden onopgelost blijven.
Zij bieden mogelijk niet genoeg inzicht in patch-fouten of opvolgacties.
Ze kunnen extra handmatig werk creëren voor IT-teams wanneer ze moeten scripten om productbeperkingen heen.
Wat scripting doet in patchbeheer software
Goed scriptwerk moet meerdere taken automatiseren en stroomlijnen, inclusief:
1. Automatisering vóór en na patchen
Patchautomatisering is een van de belangrijkere aspecten van scripting voor patchbeheer, waaronder pre- en post-patchautomatisering. Dit omvat het afsluiten van apps en services voordat patches worden geïmplementeerd, controles uitvoeren vóór installatie om een soepele implementatie te garanderen, apparaten herstarten na het installeren van de patch en uitkomsten verifiëren.
Deze taken zijn allemaal essentieel voor het waarborgen en verifiëren van een effectieve patchimplementatie. Zonder hen is de kans groter dat patchinstallaties mislukken en kan het moeilijker zijn om te identificeren wanneer ze niet correct zijn geïnstalleerd of om storingen op te lossen.
2. Herstel wanneer patches falen
Wanneer een patch niet correct wordt geïnstalleerd, moet dit zo snel mogelijk worden gerepareerd. Goede scripting omvat herstelacties die worden geactiveerd wanneer een installatie mislukt, inclusief het terugdraaien van wijzigingen, het isoleren van problemen en het verzamelen van diagnostische gegevens.
Als het goed wordt gedaan, helpt dit scripten om mislukte installaties aan te pakken en ervoor te zorgen dat meer updates correct worden uitgevoerd zonder dat handmatige tussenkomst nodig is. Dit maakt het niet alleen handig, maar ook een krachtige functie voor operationele veerkracht.
3. Aangepaste workflows voor niet-ondersteunde of interne applicaties
Soms moeten teams propriëtaire apps of andere interne applicaties patchen die je typische patchautomatiseringshulpmiddel niet dekt. In deze gevallen helpt scripting om het gat te overbruggen, door een manier te bieden om automatische patching en updates uit te voeren wanneer verpakte ondersteuning tekortschiet.
In gemengde omgevingen, of voor bedrijven die afhankelijk zijn van niche-software, kan dit vooral belangrijk zijn. Alleen omdat een applicatie niet wijdverbreid wordt gebruikt, betekent niet dat het geen kwetsbaarheden heeft die aanvallers kunnen misbruiken, en het is belangrijk om updates efficiënt uit te rollen, ongeacht hoe niche de app is.
4. Één-op-veel uitvoering over eindpunten
Wanneer je meerdere eindpunten moet beheren, is het van grote waarde om commando's en scripts tegelijkertijd naar verschillende verzenden. Met één-naar-veel scripts en taken kun je scripts, reboots, implementaties en meer op meerdere apparaten tegelijkertijd uitvoeren zonder dat je elk apparaat handmatig hoeft te beheren. Dit zorgt voor snelle, consistente patch-implementaties over apparaten, waardoor het eenvoudiger wordt om eindpunten op grotere schaal te patchen.
Waar scripting patchbeheer workflows verbetert
Scripting helpt om patch-gerelateerde taken te automatiseren, vermindert handmatig opvolgwerk en behandelt buitengewone gevallen die basis patchworkflows vaak missen, waaronder:
1. Omgaan met applicatiespecifieke updatevereisten
Soms hebben propriëtaire of derde-partij applicaties specifieke vereisten voor patching, en het proberen te automatiseren van patchbeheer zonder deze vereisten aan te pakken kan problemen veroorzaken. In deze gevallen kan scripting helpen bij het controleren van de vereisten, instances van de applicatie die in gebruik zijn pauzeren en ervoor zorgen dat de patch correct wordt geïmplementeerd. Daarna kan het script commando's bevatten om apps na de implementatie opnieuw te openen en te valideren, waardoor verstoringen tot een minimum worden beperkt.
2. Ondersteuning van aangepaste en interne software
Bedrijven hebben vaak aangepaste of eigen software die uw gebruikelijke patchingtool niet kan verwerken. Dit kan interne tools, bedrijfsapps en alles wat niet in de standaardcatalogus van de patchmanagementoplossing staat omvatten. In deze gevallen is het essentieel om scripts te kunnen maken voor het patchen en ondersteunen van de aangepaste software.
3. Sneller reageren op mislukte of gedeeltelijke implementaties
Als een patch niet goed installeert, wil je daar meteen van op de hoogte zijn en snel kunnen reageren. Met de juiste scripts kun je ervoor zorgen dat je patchbeheer software remediëringsstappen activeert, informatie over de storing verzamelt, en automatisch opnieuw probeert. Dit helpt niet alleen om ervoor te zorgen dat patches correct worden uitgerold op je endpoints, maar het doet dit ook zonder elke keer handmatige tussenkomst nodig te hebben.
4. Beheer van patchen in gedistribueerde omgevingen
Gedistribueerde omgevingen kunnen moeilijk te ondersteunen zijn, vooral met de groei van werken op afstand en hybride werken, en voor bedrijven met gemengde apparaatvloten. Zonder goede automatisering kunnen technici niet elk eindpunt ondersteunen, waardoor het risico bestaat dat apparaten niet gepatcht en kwetsbaar blijven. Met automatiseringsscripts is het echter gemakkelijker om ervoor te zorgen dat elk apparaat automatisch wordt gepatcht en updates correct worden geïnstalleerd.
Hoe Splashtop AEM patchworkflows ondersteunt die meer controle nodig hebben
Wanneer teams meer controle nodig hebben over patching-workflows, helpt Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) bij het automatiseren van patchdistributie, toepassen van beleidsgestuurde controles en verbeteren van zichtbaarheid over eindpunten. Met real-time patching, scriptingondersteuning, zichtbaarheid van voorraad en op herstel gerichte workflows, helpt Splashtop AEM IT-teams om patching te beheren met minder handmatige inspanning en meer operationele controle.
Splashtop AEM omvat:
1. Realtime patching en automatisering op basis van beleid
Splashtop AEM ondersteunt real-time patching voor besturingssystemen en applicaties van derden, waardoor IT-teams vertragingen tussen patchrelease en -implementatie kunnen verminderen. Patch- en remediëringsbeleid kan worden geconfigureerd om te activeren op basis van schema's, gebeurtenissen of endpoint-kenmerken, zodat teams meer controle hebben over hoe updates in hun omgevingen worden uitgerold.
2. Scripting en één-op-veel acties voor operationele efficiëntie
Splashtop AEM ondersteunt één-naar-veel acties op verschillende endpoints, waaronder scripts, software-implementaties en herstarts. Bij patchworkflows helpt dit IT-teams om sneller te reageren op uitzonderingen, het handmatige vervolgwerk te verminderen en patch-gerelateerde taken consistenter uit te voeren in gedistribueerde omgevingen.
3. Inzicht in patchstatus, mislukkingen en inventaris
Splashtop AEM biedt inzicht in de patchstatus, faalredenen, en hardware- en software-inventaris. Dit helpt IT-teams te identificeren welke endpoints nog updates nodig hebben, mislukte implementaties efficiënter op te lossen en de rapportagecontext te behouden die nodig is voor audits en interne beoordelingen.
4. Aangepaste patching voor interne of niet-ondersteunde applicaties
Naast OS- en applicatiepatching van derden, ondersteunt Splashtop AEM ook aangepaste patching voor eigendom of niet-ondersteunde applicaties. Voor interne software, nichetools en bedrijfsapplicaties biedt dit IT-teams een manier om updates te verpakken, implementeren en volgen, naast hun bredere patch-workflows.
5. Geschikt voor teams die handmatig werk vervangen of hiaten opvullen
Het handmatig patchen van endpoints kan tijdrovend, intensief in middelen en moeilijk op te schalen zijn. Splashtop AEM helpt die handmatige werkdruk te verminderen met geautomatiseerde patching, beleidsgestuurde controles, en gecentraliseerd inzicht, zodat IT-teams minder tijd besteden aan repetitieve update taken en meer aan werk met hogere waarde.
Bovendien kan Splashtop AEM bestaande patchmanagementtools aanvullen. Teams die Microsoft Intune gebruiken, kunnen bijvoorbeeld Splashtop AEM ernaast gebruiken om hiaten in realtime patching, gedetailleerde scripting, inventarisatierapportage en patchzichtbaarheid op te vullen. Op dezelfde manier kunnen teams die zwaardere tools gebruiken, Splashtop AEM inzetten om kernpatching, automatisering en eindpuntzichtbaarheid te vereenvoudigen zonder hun hele stack in één keer opnieuw op te bouwen.
Breng Meer Controle naar Patchbeheer Workflows met Splashtop AEM
Patchbeheer met scriptmogelijkheden kan krachtige verbeteringen bieden aan de snelheid, efficiëntie en effectiviteit van je patching. Echter, om de meeste voordelen te leveren, moet het flexibel, geautomatiseerd en beheersbaar zijn in echte omgevingen.
Voor teams die nood hebben aan patching-workflows met meer flexibiliteit en controle, brengt Splashtop AEM patching, automatisering, script ondersteuning en zichtbaarheid van endpoints samen op één platform. Dat helpt IT-teams om updates efficiënter te beheren, sneller op problemen te reageren, en de handmatige inspanningen te verminderen die vaak gepaard gaan met complexe patching-omgevingen.
Om te zien hoe Splashtop AEM patching, automatisering en scriptinggestuurde workflows over je eindpunten kan ondersteunen, start vandaag nog een gratis proefperiode.