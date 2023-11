Onboardingtips bij het migreren naar Splashtop Enterprise

Welkom bij onze uitgebreide gids over het garanderen van een soepele onboarding-ervaring bij het migreren naar Splashtop Enterprise!

Nu de wereld van het werk blijft evolueren, waarbij externe toegang en beheer belangrijker dan ooit worden, is het selecteren van de juiste tools voor uw bedrijf van cruciaal belang. Splashtop Enterprise onderscheidt zich als een toonaangevende oplossing en biedt geavanceerde functies en flexibiliteit voor bedrijven van elke omvang. Maar wat het nog aantrekkelijker maakt, is het gemak waarmee je kunt overstappen, of je nu overstapt van een ander platform of opnieuw begint.

In deze blog begeleiden we u bij de migratiestappen voor het instellen van een account en geven we waardevolle tips om ervoor te zorgen dat uw team Splashtop Enterprise vanaf de eerste dag optimaal kan benutten.

Splashtop Enterprise-functies begrijpen

Voordat u in het migratie- en onboardingproces duikt, is het essentieel om de reeks functies te begrijpen die Splashtop Enterprise biedt. Deze functies laten zien waarom Splashtop een toonaangevende keuze is voor toegang en ondersteuning op afstand en helpen u zich voor te stellen hoe het in uw huidige IT-infrastructuur kan passen en deze kan verbeteren.

Toegang, ondersteuning en beheer op afstand: een alles-in-één oplossing : Splashtop Enterprise combineert toegang op afstand, IT-ondersteuning en eindpuntbeheer in één enkele, allesomvattende oplossing. Dit vereenvoudigt de IT-activiteiten, waardoor het beheren en ondersteunen van een gedistribueerd personeelsbestand eenvoudiger wordt voor uw team.

Hoogwaardige toegang op afstand : Met de nadruk op hoge prestaties biedt Splashtop Enterprise een hoge framesnelheid van 4K-streaming tot 60 fps.

Single Sign-On (SSO) en SAML-integratie : deze functie vereenvoudigt het inlogproces, vermindert het aantal wachtwoorden dat moet worden onthouden en stelt IT in staat toegangsrechten centraal te beheren, waardoor de gebruikerservaring en de beveiliging worden verbeterd.

Geavanceerd toegangsbeheer : Splashtop biedt geoptimaliseerde controle over gebruikerstoegang met functies zoals gedetailleerde machtigingen en geplande toegang.

Brede apparaat- en platformondersteuning : Of uw team nu Windows-, Mac-, Linux-, Android- of iOS-apparaten gebruikt, Splashtop zorgt voor consistente en betrouwbare toegang op afstand.

Eindpuntbewaking en -beheer : dit omvat het uitvoeren van diagnostische acties, het configureren van waarschuwingen, het beheren van antivirusimplementaties en het bekijken van inventaris, die allemaal bijdragen aan het behoud van de gezondheid en veiligheid van uw IT-omgeving.

Servicedesk- en ondersteuningsfuncties : De servicedesk-functies van Splashtop bieden een geavanceerde ondersteuningservaring voor IT-teams. Dit omvat het groeperen van technici, beheer van servicekanalen, ondersteuningsaanvragen via SOS Call en webformulierwidgets. Deze tools zijn ontworpen om het ondersteuningsproces te stroomlijnen, waardoor het efficiënter en responsiever wordt.

USB-apparaat en stylusomleiding: Eindgebruikers kunnen USB-apparaten omleiden van hun lokale computer naar de externe computer. Deze functie is vooral handig voor taken die specifieke hardware vereisen, zoals grafisch ontwerp of beveiligde gegevenstoegang.

Als u deze functies begrijpt, wordt de weg geëffend voor een soepele overgang naar Splashtop Enterprise. Elke functie is ontworpen met de gebruiker in gedachten, zodat het platform voldoet aan uw behoeften op het gebied van externe toegang en beheer, of deze zelfs overtreft.

Deel 1: Voorbereiden op migratie

De overstap naar een nieuwe oplossing voor externe toegang zoals Splashtop Enterprise vereist een zorgvuldige planning en overweging. Deze fase is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het migratieproces soepel en efficiënt verloopt. Dit zijn de belangrijkste stappen om u voor te bereiden op uw migratie naar Splashtop Enterprise:

Evaluatie van de huidige IT-infrastructuur en -vereisten

Begin met het evalueren van uw huidige oplossingen voor externe toegang en IT-infrastructuur. Begrijp wat goed werkt en wat verbetering behoeft. Houd rekening met de typen apparaten die worden gebruikt, netwerkconfiguraties, beveiligingsprotocollen en eventuele specifieke vereisten van verschillende afdelingen.

Definieer duidelijk wat u verwacht te bereiken met Splashtop Enterprise. Bent u op zoek naar betere prestaties, verbeterde beveiliging, meer flexibiliteit of meer? Het begrijpen van deze doelen zal uw migratiestrategie bepalen.

Het plannen van de transitie

Ontwikkel een realistische tijdlijn voor het migratieproces. Houd rekening met belangrijke fasen, zoals het instellen van een account, software-installatie, testen, training en volledige implementatie. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is voor elke fase, zonder het proces te overhaasten.

Bepaal de middelen die nodig zijn voor een succesvolle migratie. Dit omvat personeel, zoals IT-personeel en potentiële opleidingsaanbieders, en technische middelen, zoals hardware- en netwerkaanpassingen.

Zorg altijd voor een back-upplan. Zorg ervoor dat kritieke activiteiten tijdens de transitie ononderbroken kunnen doorgaan. Dit kan inhouden dat u uw oude systeem gedurende een korte periode parallel moet onderhouden.

Communiceren met het team

Vroegtijdige communicatie met belanghebbenden, inclusief management en eindgebruikers, is van cruciaal belang. Leg de voordelen uit van het migreren naar Splashtop Enterprise en hoe dit hun werk zal beïnvloeden. Ontwikkel nuttige bronnen zoals veelgestelde vragen, handleidingen en best practices, afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Deze middelen zullen van onschatbare waarde zijn tijdens en na het migratieproces.

Zet een feedbackmechanisme op om zorgen en suggesties van gebruikers tijdens de transitie aan te pakken. Dit zal helpen bij het verfijnen van het proces en het snel aanpakken van eventuele problemen.

Testen en proefdraaien

Voer vóór een volledige uitrol pilottests uit met een kleine groep gebruikers. Hierdoor kunt u potentiële problemen identificeren en de nodige aanpassingen doorvoeren in een gecontroleerde omgeving. Gebruik de feedback uit pilottests om uw migratiestrategie te verfijnen. Pak eventuele technische problemen aan en update het trainingsmateriaal indien nodig.

Door uw migratie naar Splashtop Enterprise grondig voor te bereiden, kunt u zorgen voor een soepelere overgang, verstoringen minimaliseren en de weg vrijmaken voor een succesvolle implementatie.

Deel 2: De Splashtop Enterprise-software installeren en configureren

Nadat u zich heeft geabonneerd op of een gratis proefperiode van Splashtop Enterprise bent gestart, is de volgende stap het installeren en configureren van de software op uw apparaten. Dit proces omvat het instellen van de Splashtop Business-app voor externe toegang en de Streamer-applicatie op de computers waartoe toegang zal worden verkregen.

De Business-app installeren op computers voor externe toegang

Als u dit nog niet heeft gedaan tijdens de accountconfiguratiefase, downloadt u de Splashtop Business-app op de apparaten die u gaat gebruiken voor externe toegang. Dit kunnen computers, tablets of smartphones zijn. Volg de instructies op het scherm voor een soepel installatieproces.

De Streamer-applicatie installeren op computers waartoe u op afstand toegang wilt krijgen

Installeer de Splashtop Streamer op elke computer waartoe u op afstand toegang wilt hebben. De Streamer-applicatie kan rechtstreeks worden gedownload van de Splashtop-website of worden geïmplementeerd via een link die is gegenereerd via de Splashtop-webconsole.

Toegangsrechten en geplande toegang configureren

In de Splashtop-webconsole kunt u de toegangsrechten voor individuele gebruikers of groepen beheren en controleren. Dit zorgt ervoor dat werknemers het juiste toegangsniveau hebben tot de externe computers op basis van hun rollen en behoeften.

Voor extra beveiliging en beheer kunt u geplande toegang configureren. Met deze functie kunt u specifieke tijden definiëren waarop externe toegang is toegestaan, waardoor een extra controlelaag over uw IT-omgeving wordt toegevoegd.

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorgt u ervoor dat de Splashtop Enterprise-software correct wordt geïnstalleerd en geconfigureerd, waardoor uw organisatie een veilige en efficiënte omgeving voor externe toegang krijgt.

Deel 3: Gebruikerstoegang en beveiliging beheren

Effectief gebruikerstoegangsbeheer en robuuste beveiliging zijn cruciale componenten voor het succesvol implementeren van Splashtop Enterprise in uw organisatie. In dit gedeelte vindt u richtlijnen voor het instellen en onderhouden van veilige en gecontroleerde toegang voor alle gebruikers.

Single Sign-On (SSO) en SAML-integraties instellen

Implementeer SSO: Single Sign-On vereenvoudigt het inlogproces voor gebruikers en verbetert tegelijkertijd de beveiliging. Splashtop ondersteunt integraties met populaire SSO-providers zoals Okta, Azure AD en G-Suite. Stel SSO in om de toegang te stroomlijnen en de authenticatie centraal te beheren.

SAML configureren: Secure Assertion Markup Language (SAML)-integratie voegt een nieuwe beveiligingslaag toe. Het zorgt voor veilige en gestroomlijnde communicatie tussen uw identiteitsprovider en Splashtop, waardoor de toegangsrechten consistent worden beheerd en gehandhaafd.

Gebruikersrollen en machtigingen instellen

Creëer rollen binnen Splashtop die overeenkomen met verschillende functiefuncties in uw organisatie. Wijs machtigingen toe aan deze rollen op basis van het toegangsniveau dat vereist is voor elke functie.

Nadat de rollen zijn gedefinieerd, wijst u gebruikers aan deze rollen toe. Deze aanpak zorgt ervoor dat werknemers alleen toegang hebben tot de middelen die nodig zijn voor hun functie, waarbij het beginsel van de minste privileges wordt nageleefd.

Beveiliging verbeteren met tweefactorauthenticatie (2FA)

Schakel tweefactorauthenticatie in voor een extra beveiligingslaag. Dit vereist dat gebruikers twee verschillende authenticatiefactoren opgeven om zichzelf te verifiëren. Dit kan een combinatie zijn van iets dat ze weten (zoals een wachtwoord), iets dat ze hebben (zoals een mobiel apparaat) en/of iets dat ze zijn (zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning).

Zorg ervoor dat gebruikers het belang van 2FA begrijpen en weten hoe ze het moeten gebruiken. Zorg voor training of middelen om hen te helpen vertrouwd te raken met deze aanvullende beveiligingsmaatregel.

Implementatie van IP-whitelisting en andere toegangscontroles

Gebruik IP-whitelisting om de toegang tot alleen bepaalde IP-adressen in uw Splashtop-omgeving te beperken. Dit is met name handig om ervoor te zorgen dat externe toegang alleen mogelijk is vanaf goedgekeurde locaties.

Overweeg andere toegangscontrolemaatregelen, zoals apparaatauthenticatie, op tijd gebaseerde beperkingen en gebruiksregistratie. Controleer deze instellingen om er zeker van te zijn dat ze aansluiten bij de beveiligingssituatie van uw organisatie.

Regelmatige audits en nalevingscontroles

Controleer regelmatig uw Splashtop-configuratie om er zeker van te zijn dat alle beveiligingsmaatregelen correct werken. Let op eventuele ongeautoriseerde toegangspogingen of andere onregelmatigheden.

Zorg ervoor dat uw Splashtop-implementatie voldoet aan de relevante industrienormen en regelgeving, zoals AVG, HIPAA of PCI DSS. Dit kan inhouden dat toegangslogboeken regelmatig moeten worden beoordeeld, beveiligingsprotocollen moeten worden bijgewerkt en nalevingstrainingen voor het personeel moeten worden gegeven.

Door de gebruikerstoegang nauwgezet te beheren en de beveiliging te versterken, kunt u ervoor zorgen dat uw Splashtop Enterprise-implementatie niet alleen de productiviteit en flexibiliteit verbetert, maar ook voldoet aan de hoogste beveiligings- en compliancenormen.

Deel 4: Training en ondersteuning

Effectieve training en ondersteuning zijn essentieel om de voordelen van Splashtop Enterprise binnen uw organisatie te maximaliseren. Een goed gepland trainingsprogramma zorgt ervoor dat alle gebruikers vertrouwd en vertrouwd zijn met het nieuwe systeem, terwijl robuuste ondersteuningsstructuren hulp en begeleiding bieden wanneer dat nodig is.

Het verzorgen van trainingen voor medewerkers

Ontwikkel trainingsprogramma's die zijn afgestemd op de verschillende rollen en afdelingen van uw organisatie. Zorg ervoor dat deze sessies de basisbeginselen van het gebruik van Splashtop en eventuele rolspecifieke functionaliteiten behandelen.

Overweeg om een mix van trainingsvormen aan te bieden, zoals live webinars, interactieve workshops en opgenomen tutorials. Deze variëteit kan tegemoet komen aan verschillende leerstijlen en schema's.

Moedig werknemers aan om het gebruik van Splashtop te oefenen in een gecontroleerde omgeving. Praktijkervaring is vaak de meest effectieve manier om nieuwe informatie te leren en vast te houden.

Gebruik maken van de ondersteuningsbronnen van Splashtop

Leid gebruikers naar de uitgebreide online bronnen van Splashtop, zoals ondersteuningsartikelen en instructievideo's. Deze hulpmiddelen kunnen van onschatbare waarde zijn voor zelfhulp en snelle probleemoplossing.

Door uitgebreide training en robuuste ondersteuning te bieden, kunt u ervoor zorgen dat uw team goed is toegerust om Splashtop Enterprise efficiënt en effectief te gebruiken. Dit verhoogt de productiviteit en zorgt ervoor dat gebruikers zich zelfverzekerd en ondersteund voelen bij het gebruik van het nieuwe systeem.

Deel 5: Geavanceerde functies benutten

Splashtop Enterprise heeft geavanceerde functies die de ervaring van externe toegang en IT-beheermogelijkheden van uw team aanzienlijk kunnen verbeteren. Om volledig te kunnen profiteren van Splashtop Enterprise, is het belangrijk om deze geavanceerde functies effectief te begrijpen en te benutten.

Bewaking en beheer van endpoints

Maak gebruik van de mogelijkheden van Splashtop om diagnostische acties op de achtergrond uit te voeren op externe apparaten. Met deze functie kunnen IT-teams controles uitvoeren en problemen oplossen zonder het werk van de eindgebruiker te onderbreken.

Stel waarschuwingen in voor systeemgebeurtenissen en prestatiestatistieken. Gebruik slimme acties om de reacties op deze waarschuwingen te automatiseren, zoals het uitvoeren van scripts of opdrachten op basis van specifieke triggers.

Profiteer van de mogelijkheid van Splashtop om antivirussoftware op afstand te implementeren en te beheren. Dit zorgt ervoor dat alle eindpunten beschermd blijven tegen bedreigingen, zelfs buiten de locatie.

Geavanceerde servicedeskfuncties

Gebruik de servicedeskfuncties van Splashtop om uw IT-ondersteuningsteam efficiënt te organiseren. Groepeer technici op basis van expertise of afdeling en beheer servicekanalen om ondersteuningsverzoeken te stroomlijnen.

Implementeer een efficiënt systeem voor het afhandelen van ondersteuningsverzoeken, inclusief SOS Call en webformulierwidgets. Maak gebruik van sessieroutering om verzoeken door te sturen naar de juiste technicus of ondersteuningsgroep.

Splashtop Augmented Reality (AR)

Ontdek de AR-functie van Splashtop voor het oplossen van problemen op afstand. Dit kan met name handig zijn voor het bieden van externe ondersteuning of het oplossen van hardwareproblemen waarvoor visuele begeleiding nodig is. Gebruik het delen van camera's en AR-annotaties om gebruikers of technici door complexe taken te leiden, waardoor een meer interactieve en effectieve ondersteuningservaring wordt geboden.

Splashtop Connector

Gebruik de Splashtop Connector om RDP- en VNC-verbindingen veilig te overbruggen zonder dat een VPN nodig is. Deze functie verbetert zowel de beveiliging als de toegankelijkheid.

Splashtop Open API's

Profiteer van de open API's van Splashtop om mogelijkheden voor externe toegang te integreren in uw bestaande IT-applicaties en workflows voor een meer naadloze werking.

Door effectief gebruik te maken van deze geavanceerde functies kunt u de mogelijkheden voor externe toegang en beheer van uw organisatie aanzienlijk verbeteren. De robuuste functieset van Splashtop Enterprise biedt de tools voor efficiënt IT-beheer, hoogwaardige ondersteuning op afstand en een algeheel verbeterde gebruikerservaring.

Conclusie

Migreren naar een nieuwe oplossing voor externe toegang kan lastig lijken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met Splashtop Enterprise adopteert u niet alleen nieuwe software; u omarmt een oplossing die is gebouwd om naadloos in uw bestaande workflows te passen, de beveiliging te verbeteren en de groei van uw bedrijf te ondersteunen. Of je nu een kleine startup of een grote onderneming bent, de schaalbare en flexibele aanpak van Splashtop maakt het perfect voor elke organisatie.

Samenvattend hangt de succesvolle onboarding en integratie van Splashtop Enterprise in uw bedrijfspraktijken af van het begrijpen van de mogelijkheden ervan, het grondig voorbereiden van de migratie en het deelnemen aan een voortdurend proces van leren en aanpassen. Door deze principes te omarmen, kunt u zorgen voor een naadloze overgang naar Splashtop Enterprise, waardoor uw organisatie het beste van de technologie voor externe toegang kan benutten.

Als u zich niet heeft geabonneerd op Splashtop Enterprise, neem dan contact met ons op voor meer informatie, een demo plannen of een gratis proefperiode starten!