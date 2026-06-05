Onboardingtips bij het migreren naar Splashtop Enterprise

Welkom bij onze uitgebreide gids over het garanderen van een soepele onboarding-ervaring bij het migreren naar Splashtop Enterprise!
Waar de wereld van het werk blijft evolueren, en remote access en beheer belangrijker dan ooit worden, is het selecteren van de juiste tools voor uw bedrijf van cruciaal belang. Splashtop Enterprise onderscheidt zich als een toonaangevende oplossing en biedt geavanceerde functies en flexibiliteit voor bedrijven van elke omvang. Maar wat het nog aantrekkelijker maakt, is het gemak waarmee u kunt overstappen, of u nu overstapt van een ander platform of nog helemaal aan het begin staat.
In deze blog begeleiden we u bij de migratiestappen voor het instellen van een account en geven we waardevolle tips om ervoor te zorgen dat uw team Splashtop Enterprise vanaf de eerste dag optimaal kan benutten.
Splashtop Enterprise-functies begrijpen
Voordat u in het migratie- en onboardingproces duikt, is het essentieel om de reeks functies te begrijpen die Splashtop Enterprise biedt. Deze functies laten zien waarom Splashtop een toonaangevende keuze is voor remote access en support en helpen u zich voor te stellen hoe het in uw huidige IT-infrastructuur kan passen en deze kan verbeteren.
Remote access, support en management: een alles-in-één oplossing: Splashtop Enterprise combineert remote access, IT-support en endpointmanagement in één enkele, allesomvattende oplossing. Dit vereenvoudigt de IT-activiteiten, waardoor het beheren en ondersteunen van een verspreid personeelsbestand eenvoudiger wordt voor uw team.
Hoogwaardige remote access: Met de nadruk op hoge prestaties biedt Splashtop Enterprise een hoge framesnelheid voor 4K-streaming tot 60 fps.
Single Sign-On (SSO) en SAML-integratie: Deze functie vereenvoudigt het inlogproces, vermindert het aantal wachtwoorden dat moet worden onthouden en stelt IT in staat toegangsrechten centraal te beheren, waardoor de gebruikerservaring en de beveiliging worden verbeterd.
Geavanceerd toegangsbeheer: Splashtop biedt geoptimaliseerde controle over gebruikerstoegang met functies zoals gedetailleerde machtigingen en geplande toegang.
Brede support voor devices en platforms: Of uw team nu Windows-, Mac-, Linux-, Android- of iOS-apparaten gebruikt, Splashtop zorgt voor consistente en betrouwbare remote access.
Endpointmonitoring en -management: dit omvat het uitvoeren van diagnostische acties, het configureren van alerts, het beheren van antivirusimplementaties en het bekijken van inventaris, die allemaal bijdragen aan het behoud van de gezondheid en veiligheid van uw IT-omgeving.
Servicedesk- en supportfuncties: De servicedesk-functies van Splashtop bieden een geavanceerde supportervaring voor IT-teams. Dit omvat het groeperen van technici, beheer van servicekanalen, supportaanvragen via SOS Call en webformwidgets. Deze tools zijn ontworpen om het supportproces te stroomlijnen, waardoor het efficiënter en responsiever wordt.
USB-apparaat en stylusomleiding: Eindgebruikers kunnen USB-apparaten omleiden van hun lokale computer naar de externe computer. Deze functie is vooral handig voor taken die specifieke hardware vereisen, zoals grafisch ontwerp of beveiligde gegevenstoegang.
Het begrijpen van al deze functies effent het pad voor een soepele overgang naar Splashtop Enterprise. Elke functie is ontworpen met de gebruiker in gedachten, zodat het platform voldoet aan uw behoeften op het gebied van remote access en management, of deze zelfs overtreft.
Deel 1: Voorbereiden op migratie
De overstap naar een nieuwe remote accessoplossing zoals Splashtop Enterprise vereist een zorgvuldige planning en overweging. Deze fase is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het migratieproces soepel en efficiënt verloopt. Dit zijn de belangrijkste stappen om u voor te bereiden op uw migratie naar Splashtop Enterprise:
Evaluatie van de huidige IT-infrastructuur en -vereisten
Begin met het evalueren van uw huidige remote accessoplossingen en IT-infrastructuur. Begrijp wat goed werkt en wat verbetering behoeft. Houd rekening met de typen apparaten die worden gebruikt, netwerkconfiguraties, beveiligingsprotocollen en eventuele specifieke vereisten van verschillende afdelingen.
Definieer duidelijk wat u verwacht te bereiken met Splashtop Enterprise. Bent u op zoek naar betere prestaties, verbeterde beveiliging, meer flexibiliteit of meer? Het begrijpen van deze doelen zal uw migratiestrategie bepalen.
Het plannen van de transitie
Ontwikkel een realistische tijdlijn voor het migratieproces. Houd rekening met belangrijke fasen, zoals het instellen van een account, software-installatie, testen, training en volledige implementatie. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is voor elke fase, zonder het proces te overhaasten.
Bepaal de middelen die nodig zijn voor een succesvolle migratie. Dit omvat personeel, zoals IT-medewerkers en potentiële opleidingsaanbieders, en technische middelen, zoals hardware- en netwerkaanpassingen.
Zorg altijd voor een back-upplan. Zorg ervoor dat kritieke activiteiten tijdens de transitie ononderbroken kunnen doorgaan. Dit kan inhouden dat u uw oude systeem gedurende een korte periode parallel moet onderhouden.
Communiceren met het team
Vroegtijdige communicatie met belanghebbenden, inclusief management en eindgebruikers, is van cruciaal belang. Leg de voordelen uit van het migreren naar Splashtop Enterprise en hoe dit hun werk zal beïnvloeden. Ontwikkel nuttige bronnen zoals veelgestelde vragen, handleidingen en best practices, afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Deze middelen zullen van onschatbare waarde zijn tijdens en na het migratieproces.
Zet een feedbackmechanisme op om zorgen en suggesties van gebruikers tijdens de transitie aan te pakken. Dit zal helpen bij het verfijnen van het proces en het snel aanpakken van eventuele problemen.
Testen en proefdraaien
Voer vóór een volledige uitrol pilottests uit met een kleine groep gebruikers. Hierdoor kunt u potentiële problemen identificeren en de nodige aanpassingen doorvoeren in een gecontroleerde omgeving. Gebruik de feedback uit pilottests om uw migratiestrategie te verfijnen. Pak eventuele technische problemen aan en update het trainingsmateriaal indien nodig.
Door uw migratie naar Splashtop Enterprise grondig voor te bereiden, kunt u zorgen voor een soepelere overgang, verstoringen minimaliseren en de weg vrijmaken voor een succesvolle implementatie.
Deel 2: De Splashtop Enterprise-software installeren en configureren
Nadat u zich heeft geabonneerd op of een gratis proefperiode van Splashtop Enterprise bent gestart, is de volgende stap het installeren en configureren van de software op uw apparaten. Dit proces omvat het instellen van de Splashtop Business-app voor remote access en de Streamer-applicatie op de computers waartoe toegang zal worden verkregen.
De Business-app installeren op computers voor remote access
Als u dit nog niet heeft gedaan tijdens de accountconfiguratiefase, downloadt u de Splashtop Business-app op de apparaten die u gaat gebruiken voor remote access. Dit kunnen computers, tablets of smartphones zijn. Volg de instructies op het scherm voor een soepel installatieproces.
De Streamer-applicatie installeren op computers waartoe u op afstand toegang wilt krijgen
Installeer de Splashtop Streamer op elke computer waartoe u op afstand toegang wilt hebben. De Streamer-applicatie kan rechtstreeks worden gedownload van de Splashtop-website of worden geïmplementeerd via een link die is gegenereerd via de Splashtop-webconsole.
Toegangsrechten en geplande toegang configureren
In de Splashtop-webconsole kunt u de toegangsrechten voor individuele gebruikers of groepen beheren en controleren. Dit zorgt ervoor dat werknemers het juiste toegangsniveau hebben tot de externe computers op basis van hun rollen en behoeften.
Voor extra beveiliging en beheer kunt u geplande toegang configureren. Met deze functie kunt u specifieke tijden definiëren waarop externe toegang is toegestaan, waardoor een extra controlelaag over uw IT-omgeving wordt toegevoegd.
Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorgt u ervoor dat de Splashtop Enterprise-software correct wordt geïnstalleerd en geconfigureerd, waardoor uw organisatie een veilige en efficiënte remote accessomgeving krijgt.
Deel 3: Gebruikerstoegang en beveiliging beheren
Effectief gebruikerstoegangsbeheer en robuuste beveiliging zijn cruciale componenten voor het succesvol implementeren van Splashtop Enterprise in uw organisatie. In dit gedeelte vindt u richtlijnen voor het instellen en onderhouden van veilige en gecontroleerde toegang voor alle gebruikers.
Single Sign-On (SSO) en SAML-integraties instellen
Implementeer SSO: Single Sign-On vereenvoudigt het inlogproces voor gebruikers en verbetert tegelijkertijd de beveiliging. Splashtop ondersteunt integraties met populaire SSO-providers zoals Okta, Azure AD en G-Suite. Stel SSO in om de toegang te stroomlijnen en de authenticatie centraal te beheren.
SAML configureren: Secure Assertion Markup Language (SAML)-integratie voegt een nieuwe beveiligingslaag toe. Het zorgt voor veilige en gestroomlijnde communicatie tussen uw identityprovider en Splashtop, waardoor de toegangsrechten consistent worden beheerd en gehandhaafd.
Gebruikersrollen en machtigingen instellen
Creëer rollen binnen Splashtop die overeenkomen met verschillende functies in uw organisatie. Wijs machtigingen toe aan deze rollen op basis van het toegangsniveau dat vereist is voor elke functie.
Nadat de rollen zijn gedefinieerd, wijst u gebruikers aan deze rollen toe. Deze aanpak zorgt ervoor dat werknemers alleen toegang hebben tot de middelen die nodig zijn voor hun functie, waarbij het beginsel van de minste privileges wordt nageleefd.
Beveiliging verbeteren met twee-factor-authenticatie (2FA)
Schakel twee-factor-authenticatie in voor een extra beveiligingslaag. Dit vereist dat gebruikers twee verschillende authenticatiemethodes opgeven om zichzelf te verifiëren. Dit kan een combinatie zijn van iets dat ze weten (zoals een wachtwoord), iets dat ze hebben (zoals een mobiel apparaat) en/of iets dat ze zijn (zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning).
Zorg ervoor dat gebruikers het belang van 2FA begrijpen en weten hoe ze het moeten gebruiken. Zorg voor training of middelen om hen te helpen vertrouwd te raken met deze aanvullende beveiligingsmaatregel.
Implementatie van IP-whitelisting en andere toegangscontroles
Gebruik IP-whitelisting om de toegang tot alleen bepaalde IP-adressen in uw Splashtop-omgeving te beperken. Dit is met name handig om ervoor te zorgen dat externe toegang alleen mogelijk is vanaf goedgekeurde locaties.
Overweeg andere toegangscontrolemaatregelen, zoals apparaatauthenticatie, op tijd gebaseerde beperkingen en gebruiksregistratie. Controleer deze instellingen om er zeker van te zijn dat ze aansluiten bij de beveiligingssituatie van uw organisatie.
Regelmatige audits en nalevingscontroles
Controleer regelmatig uw Splashtop-configuratie om er zeker van te zijn dat alle beveiligingsmaatregelen correct werken. Let op eventuele ongeautoriseerde toegangspogingen of andere onregelmatigheden.
Zorg ervoor dat uw Splashtop-implementatie voldoet aan de relevante industrienormen en regelgeving, zoals AVG, HIPAA of PCI DSS. Dit kan inhouden dat toegangslogs regelmatig moeten worden beoordeeld, beveiligingsprotocollen moeten worden bijgewerkt en compliancetrainingen voor het personeel moeten worden gegeven.
Door de gebruikerstoegang nauwgezet te beheren en de beveiliging te versterken, kunt u ervoor zorgen dat uw Splashtop Enterprise-implementatie niet alleen de productiviteit en flexibiliteit verbetert, maar ook voldoet aan de hoogste beveiligings- en compliancenormen.
Deel 4: Training en support
Effectieve training en support zijn essentieel om de voordelen van Splashtop Enterprise binnen uw organisatie te maximaliseren. Een goed gepland trainingsprogramma zorgt ervoor dat alle gebruikers vertrouwd en vertrouwd zijn met het nieuwe systeem, terwijl robuuste supportstructuren hulp en begeleiding bieden wanneer dat nodig is.
Het verzorgen van trainingen voor medewerkers
Ontwikkel trainingsprogramma's die zijn afgestemd op de verschillende rollen en afdelingen van uw organisatie. Zorg ervoor dat deze sessies de basisbeginselen van het gebruik van Splashtop en eventuele rolspecifieke functionaliteiten behandelen.
Overweeg om een mix van trainingsvormen aan te bieden, zoals live webinars, interactieve workshops en tutorials op video. Deze verschillende soorten kunnen tegemoet komen aan verschillende leerstijlen en schema's.
Moedig werknemers aan om het gebruik van Splashtop te oefenen in een gecontroleerde omgeving. Praktijkervaring is vaak de meest effectieve manier om nieuwe informatie te leren en vast te houden.
Gebruik maken van de supportresources van Splashtop
Leid gebruikers naar de uitgebreide online bronnen van Splashtop, zoals supportartikelen en instructievideo's. Deze hulpmiddelen kunnen van onschatbare waarde zijn voor zelfhulp en snelle probleemoplossing.
Door uitgebreide training en robuuste support te bieden, kunt u ervoor zorgen dat uw team goed is uitgerust om Splashtop Enterprise efficiënt en effectief te gebruiken. Dit verhoogt de productiviteit en zorgt ervoor dat gebruikers zich zelfverzekerd en ondersteund voelen bij het gebruik van het nieuwe systeem.
Deel 5: Geavanceerde functies benutten
Splashtop Enterprise heeft geavanceerde functies die de remote accesservaring en IT-managementmogelijkheden van uw team aanzienlijk kunnen verbeteren. Om volledig te kunnen profiteren van Splashtop Enterprise, is het belangrijk om deze geavanceerde functies te begrijpen en effectief te benutten.
Bewaking en beheer van endpoints
Maak gebruik van de mogelijkheden van Splashtop om diagnostische acties op de achtergrond uit te voeren op externe apparaten. Met deze functie kunnen IT-teams controles uitvoeren en problemen oplossen zonder het werk van de eindgebruiker te onderbreken.
Stel alerts in voor systeem-events en performancestatistieken. Gebruik slimme acties om de reacties op deze alerts te automatiseren, zoals het uitvoeren van scripts of opdrachten op basis van specifieke triggers.
Profiteer van de mogelijkheid van Splashtop om antivirussoftware op afstand te implementeren en te beheren. Dit zorgt ervoor dat alle endpoints beschermd blijven tegen bedreigingen, zelfs buiten de locatie.
Geavanceerde servicedeskfuncties
Gebruik de servicedeskfuncties van Splashtop om uw IT-supportteam efficiënt te organiseren. Groepeer technici op basis van expertise of afdeling en beheer servicekanalen om supportverzoeken te stroomlijnen.
Implementeer een efficiënt systeem voor het afhandelen van supportverzoeken, inclusief SOS Call en webformwidgets. Maak gebruik van sessieroutering om verzoeken door te sturen naar de juiste technicus of supportgroep.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Ontdek de AR-functie van Splashtop voor het oplossen van problemen op afstand. Dit kan met name handig zijn voor het bieden van remote support of het oplossen van hardwareproblemen waarvoor visuele begeleiding nodig is. Gebruik het delen van camera's en AR-annotaties om gebruikers of technici door complexe taken te leiden, waardoor een meer interactieve en effectieve supportervaring wordt geboden.
Splashtop Connector
Gebruik de Splashtop Connector om RDP- en VNC-verbindingen veilig te overbruggen zonder dat een VPN nodig is. Deze functie verbetert zowel de beveiliging als de toegankelijkheid.
Splashtop Open API's
Profiteer van de open API's van Splashtop om remote accessmogelijkheden te integreren in uw bestaande IT-applicaties en workflows voor een meer naadloze werking.
Door effectief gebruik te maken van deze geavanceerde functies kunt u de remote access en managementmogelijkheden van uw organisatie aanzienlijk verbeteren. De robuuste functieset van Splashtop Enterprise biedt de tools voor efficiënt IT-beheer, hoogwaardige remote support en een algeheel verbeterde gebruikerservaring.
Conclusie
Migreren naar een nieuwe remote accessoplossing kan lastig lijken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met Splashtop Enterprise adopteert u niet alleen nieuwe software; u omarmt een oplossing die is gebouwd om naadloos in uw bestaande workflows te passen, de beveiliging te verbeteren en de groei van uw bedrijf te ondersteunen. Of u nu een kleine startup of een grote onderneming bent, de schaalbare en flexibele aanpak van Splashtop maakt het perfect voor elke organisatie.
Samenvattend hangt de succesvolle onboarding en integratie van Splashtop Enterprise in uw bedrijfspraktijken af van het begrijpen van de mogelijkheden ervan, het grondig voorbereiden van de migratie en het deelnemen aan een voortdurend proces van leren en aanpassen. Door deze principes te omarmen, kunt u zorgen voor een naadloze overgang naar Splashtop Enterprise, waardoor uw organisatie het beste van remote accesstechnologie kan benutten.
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