Nieuwe functies in Splashtop Business Access en Remote Support

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Splashtop New Features

Nieuwe functies in Splashtop Remote Access en Remote Support

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Hier zijn enkele nieuwe en verbeterde functies die in maart 2017 zijn toegevoegd voor gebruikers van Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support.

Splashtop Dashboard Nieuwe functies

Notification stating 'Splashtop IT Department is accessing this computer' displayed on a computer screen

Aangepaste weergavenaam - Met de nieuwe optie "Wijzig weergavenaam" in je my.Splashtop.com dashboard kun je de manier waarop je naam aan gebruikers verschijnt wanneer je hun computers benadert aanpassen voor een betere gebruikerservaring. Bekijk de details in dit how-to artikel van Splashtop Support. 

Splashtop interface with options to refresh and add a computer

Computer toevoegen knop (alleen in Splashtop Remote Access) - Hiermee kunt u de Streamer eenvoudig downloaden op uw computer.

Splashtop Business iOS App Update met nieuwe functies

Versie 2.7.2.0 voor iPhone en iPad

Splashtop settings screen under Options tab, featuring a promotion for the Swiftpoint GT mouse

Swiftpoint GT Mouse Support en Aanbieding - Splashtop Business ondersteunt de Swiftpoint GT-mouse voor iPad/iPhone om de productiviteit van uw remote desktop-sessies te verbeteren. Claim uw kortingsbon in de Splashtop Business-app onder Instellingen | Opties | Swiftpoint-mouse 

Frame Rate Settings

Nieuwe functie: In-session FPS instellingen - Experimenteer met deze instellingen voor de beste prestaties op verschillende netwerken en computers!

Splashtop Business settings screen showing account information with options for Account

Nieuwe functie: UI-verbeteringen voor Accountinformatie - Bekijk de teamnaam, rol en weergavenamen.

Deze update bevat ook een paar bugfixes. 

Krijg de update en meer informatie

  1. Koop de nieuwste Splashtop Business App voor iOS (iPhone en iPad) in de App Store of kijk of er updates zijn op je apparaat.

  2. Kijk bij Aankondigingen op onze Ondersteuningssite voor informatie over de meest recente updates.

  3. Meer informatie over Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support

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