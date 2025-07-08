Nieuwe functies in Splashtop Business Access en Remote Support

Hier zijn enkele nieuwe en verbeterde functies die in maart 2017 zijn toegevoegd voor gebruikers van Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support.
Splashtop Dashboard Nieuwe functies
Aangepaste weergavenaam - Met de nieuwe optie "Wijzig weergavenaam" in je my.Splashtop.com dashboard kun je de manier waarop je naam aan gebruikers verschijnt wanneer je hun computers benadert aanpassen voor een betere gebruikerservaring. Bekijk de details in dit how-to artikel van Splashtop Support.
Computer toevoegen knop (alleen in Splashtop Remote Access) - Hiermee kunt u de Streamer eenvoudig downloaden op uw computer.
Splashtop Business iOS App Update met nieuwe functies
Versie 2.7.2.0 voor iPhone en iPad
Swiftpoint GT Mouse Support en Aanbieding - Splashtop Business ondersteunt de Swiftpoint GT-mouse voor iPad/iPhone om de productiviteit van uw remote desktop-sessies te verbeteren. Claim uw kortingsbon in de Splashtop Business-app onder Instellingen | Opties | Swiftpoint-mouse
Nieuwe functie: In-session FPS instellingen - Experimenteer met deze instellingen voor de beste prestaties op verschillende netwerken en computers!
Nieuwe functie: UI-verbeteringen voor Accountinformatie - Bekijk de teamnaam, rol en weergavenamen.
Deze update bevat ook een paar bugfixes.
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