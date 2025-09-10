De eerste helft van het jaar draaide helemaal om het helpen van IT-teams om handmatige inspanningen te verminderen, de zichtbaarheid van endpoints te verbeteren en voorop te blijven lopen bij snel veranderende beveiligingsdreigingen. Bij Splashtop hebben we ons gericht op het uitbreiden van patch-automatisering, het versterken van kwetsbaarheidsinzichten met AI, en het naadlozer maken van remote IT-beheer over verschillende platforms.
Deze investeringen worden erkend in de industrie: Splashtop is onlangs genoemd als een Representatieve Leverancier in de Gartner® Market Guide voor Endpoint Management Tools, wat onze groeiende rol benadrukt in het helpen van organisaties om IT-operaties te vereenvoudigen.
Hier is een kijkje naar de meest impactvolle updates die we tot nu toe dit jaar hebben geïntroduceerd.
Patch management
We hebben grote stappen gezet in patch-automatisering, waardoor IT-teams de naleving kunnen versterken en beveiligingslekken kunnen verminderen.
Windows Patch Policy Verbeteringen
We hebben goedkeuringsworkflows en flexibele planning geïntroduceerd om Windows-patching betrouwbaarder te maken. Bijvoorbeeld, op Patch Tuesday kunnen kritieke updates automatisch worden goedgekeurd terwijl functie-updates worden achtergehouden voor testen.
Met exporteerbare logs krijgen IT-leiders inzicht in de patchstatus en kunnen ze ervoor zorgen dat zelfs niet-standaard apps veilig blijven.
Windows Major Upgrade Ondersteuning
IT kan nu grote OS-migraties beheren, zoals de overstap van Windows 10 naar 11, direct via Splashtop-beleidbeheer.
Derde-Partij en Aangepaste Software Patching
We hebben onze derde-partij patchcatalogus uitgebreid om meer algemeen gebruikte applicaties te dekken zoals webbrowsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), Zoom, Slack, Webex Teams, Dropbox, Foxit Reader, Adobe Acrobat Reader, en nog veel meer, waardoor hiaten in endpointbeveiliging worden verminderd. Daarnaast hebben we ondersteuning geïntroduceerd voor het hosten van aangepaste softwarepakketten, waardoor IT-teams de flexibiliteit hebben om niet-standaard of intern ontwikkelde apps te patchen binnen dezelfde workflow als OS- en derde-partij updates.
macOS Patch Management Uitbreiding
We hebben patchautomatisering uitgebreid om macOS op te nemen, waardoor beheerders de mogelijkheid hebben om updates te bekijken, te activeren en te bevestigen vanaf één dashboard. Dit sluit een belangrijke kloof voor teams die zowel Windows- als macOS-apparaten ondersteunen. Om dit te ondersteunen, hebben we ook Credential Management geïntroduceerd om macOS-updates te vergemakkelijken, waardoor soepele patchworkflows vandaag mogelijk zijn, met plannen om het gebruik ervan binnenkort uit te breiden naar extra scriptingautomatisering.
Geïntegreerde Inventaris en Kwetsbaarheidsinzichten
We hebben nieuwe manieren toegevoegd voor IT-teams om inzicht te krijgen en sneller te handelen op geïdentificeerde risico's.
Software-inventaris
Een nieuwe inventarispagina laat je geïnstalleerde applicaties op alle endpoints zien, met exporteerbare rapporten voor audits en upgradeplanning.
Voor IT-teams betekent dit dat wanneer een kritieke kwetsbaarheid wordt aangekondigd, je niet in paniek hoeft te raken. Je kunt direct je omgeving doorzoeken, identificeren waar de getroffen software draait, en actie ondernemen voordat aanvallers het uitbuiten.
AI-aangedreven CVE-samenvattingen
Dashboards benadrukken nu welke OS-builds blootgesteld zijn aan kwetsbaarheden, met duidelijke indicatoren voor actieve exploits op basis van de CISA Known Exploited Vulnerabilities (KEV) catalogus.
AI-gegenereerde samenvattingen maken het sneller om risico's te beoordelen en kunnen zelfs CVE-details direct in meerdere talen vertalen, zodat wereldwijde IT-teams niet hoeven te wachten op vertraagde lokale database-updates.
Scripts en Taken (voorheen 1-to-Many)
We hebben Scripts en Taken verbeterd om zowel online als offline apparaten te ondersteunen in geplande taken. Als een apparaat offline is, worden taken automatisch in de wachtrij geplaatst en uitgevoerd zodra het eindpunt weer online komt. Dit zorgt ervoor dat geen enkel systeem wordt gemist, wat de consistentie verbetert en tijd bespaart in grote omgevingen.
Dashboard en Beheercontroles
We hebben het gemakkelijker gemaakt voor IT-teams om omgevingen in één oogopslag te monitoren en beheren.
Nieuwe dashboard-widgets
Biedt inzichten in patch-automatiseringsresultaten, endpoint-beveiligingsstatus en implementatieconsistentie.
Accountverloopbeheer
Stelt Enterprise-teams in staat om automatisch inactieve gebruikers uit te schakelen, waardoor naleving wordt verbeterd en risico's worden verminderd.
Mobiliteit en Apparaatbeheer
We hebben nieuwe functies geïntroduceerd om IT-teams beter te ondersteunen in mobiele en Android-omgevingen.
iOS-bestandsoverdracht
Beheerders kunnen nu veilig bestanden in en uit iOS-apparaten overdragen tijdens externe sessies, waardoor het gemakkelijker wordt om mobiele werknemers te ondersteunen zonder extra tools.
Android Streamer-versiebeheer
IT-beheerders kunnen een maximale updateversie instellen voor de Android streamer, waardoor compatibiliteit met bestaande apps wordt gewaarborgd en er meer controle is over uitrolschema's.
Verbeteringen in Remote Support
We hebben de ondersteuningsmogelijkheden van Splashtop verder uitgebouwd, waardoor het voor IT-teams gemakkelijker wordt om snel te reageren en een betere ervaring te bieden.
Service Desk Chat
We hebben in-sessie chat geïntroduceerd zodat technici en gebruikers direct kunnen communiceren terwijl een externe sessie aan de gang is, wat de snelheid en duidelijkheid tijdens probleemoplossing verbetert.
Verbeteringen in Service Desk-planning
Nieuwe webformulier-planningscontroles stellen organisaties in staat om inkomende verzoeken beter te beheren en ondersteuningssessies af te stemmen op de beschikbaarheid van het team.
SOS-verbeteringen
Organisaties kunnen nu SOS-downloadpagina's aanpassen, waardoor een professioneel en op maat gemaakt ervaring voor eindgebruikers wordt gecreëerd.
Vooruitkijken
Splashtop blijft zich ontwikkelen met dezelfde focus: IT-teams helpen slimmer te werken, risico's te verminderen en endpointbeheer in hybride omgevingen te vereenvoudigen. Deze updates leveren directe waarde door beveiligingslekken te dichten, handmatig werk te automatiseren en de zichtbaarheid te verbeteren waar het het meest nodig is.
En we stoppen hier niet; er komen nog meer innovaties aan in onze volgende releasecyclus.
Bekijk onze openbare roadmap om te zien wat er binnenkort aankomt.
Verken Splashtop-producten
Ontdek hoe Splashtop IT-teams helpt tijd te besparen, de beveiligingshouding te versterken en het beheer van eindpunten te stroomlijnen. Leer hier meer.