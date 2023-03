IT Support personeelstekort? Pak het aan met Splashtop

Volgens een recent artikel van ZDNet staat het tekort aan technische werknemers op het punt een nog groter probleem te worden voor iedereen. Toen bedrijven in 2020 overstapten op werken op afstand, ontstond er een sterke behoefte aan IT-infrastructuur die een volledig virtueel personeelsbestand zou kunnen ondersteunen. Dat leidde tot een tekort aan talent in de IT-support en helpdesks.

Gartner verwacht nog meer pijn en in september 2021 publiceerde het IT-analistenbureau onderzoeksresultaten die de omvang van het tekort aan IT-talent aantonen. Yinuo Geng, research vice president bij Gartner, zei het volgende over de situatie: "De voortdurende tendens naar telewerken en de versnelde plannen voor het inhuren van personeel in 2021 hebben de schaarste aan IT-talent nog verergerd."

Voor IT-leiders is de beste manier om een personeelstekort te compenseren het gebruik van een externe IT-supportoplossing die ongelooflijk eenvoudig te implementeren en te gebruiken is. Als je dat hebt, kan het ondersteunend personeel hun autosleutels weggooien, thuis of waar ze maar willen werken, en toch een onbeperkt aantal externe en hybride medewerkers ondersteunen.

Gebruiksvoorbeelden van klanten voor het optimaliseren van ondersteuning met minder personeel

Veel Splashtop-klanten gebruiken onze oplossingen om meer te doen met minder personeel in deze uitdagende tijd. Hieronder volgen verklaringen van een aantal die ingaan op de meest dringende supportbehoeften van dit moment.

Wanneer je gewoon niet het personeel beschikbaar hebt

Virginia Tech lost dat kernprobleem op met Splashtop. “Onze werkdruk is door personeelswisselingen zo gegroeid, dat we veel dingen telefonisch moeten doen, of met Splashtop op kantoor moeten werken. Remote support maakt het een stuk sneller om je probleem direct op te lossen dan te wachten op iemand die pas over twee weken tijd heeft.” – IT-supportspecialist Edward O'Dell, Virginia Tech

Een van de IT-technici van Virginia Tech heeft Splashtop meer dan 1900 keer gebruikt. Vroeger reisde hij bijna 100% van de tijd, en nu reist hij nauwelijks meer.

"Zelfs als hij iets doet waar hij mensen via de telefoon doorheen kan praten, is het soms gewoon sneller om het voor hen te doen met Splashtop." – IT-supportspecialist Edward O'Dell, Virginia Tech

Wanneer u de productiviteit en de balans tussen werk en privéleven op uw hybride werkplek moet waarborgen

Boxel Studio was vastbesloten om een flexibele werkplek voor haar werknemers te implementeren om de balans tussen werk en privé te verbeteren, zonder concessies te doen aan de productiviteit.

"Splashtop, en ik overdrijf niet, nam 80% van de handmatige werklast van onze IT-afdeling in beslag." – Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

Met Splashtop kon Boxel Studio de tevredenheid onder werknemers verhogen, terwijl de kosten werden verlaagd en de productiviteit van het wereldwijde personeelsbestand werd verbeterd.

Bij het ondersteunen van geografisch verspreide klanten

“Met Splashtop kunnen we veilig en nauwkeuriger informatie van klanten krijgen dan voorheen, zonder tijd te verliezen, en snel de vereiste volgende stap zetten op de apparatuur van de klant. Het gebruik van Splashtop voor remote support heeft de last voor onze technici en klanten aanzienlijk verminderd.” – Dhr. Masui, Chief of Information Services, Yamaha Surface Mount Technology

Wanneer u veilige support voor meerdere gebruikers nodig heeft

Het IT-team van ABCis gebruikte eerst een andere remote access-oplossing om hun software op de computers van klanten te installeren en te ondersteunen. Het ontbrak echter aan veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor een omgeving met meerdere gebruikers.

“[De andere oplossing] biedt niet de mogelijkheid om gebruikers te beheren. Dit is voor ons een zorg, omdat we gedeelde wachtwoorden moeten hebben voor onbeheerde toegang. Het is verre van ideaal. We hebben geen manier om de toegang af te sluiten als een van onze mensen het bedrijf verlaat. We gingen op zoek naar een alternatieve oplossing met support voor meerdere gebruikers en een veel betere beveiliging.” Braeden Saxon, Integrated Systems Manager, ABCis

Met Splashtop heeft ABCis nu solide beveiligingsfuncties en hebben de technici individuele accounts voor beheerd en onbeheerd gebruik. Bovendien kunnen accountbeheerders de toegangsrechten en privileges van teamleden op een gedetailleerd niveau beheren.

Splashtop-oplossingen voor IT-support en helpdesk

Splashtop is de definitie van eenvoud en flexibiliteit voor IT-omgevingen. We hebben twee oplossingen die speciaal zijn ontworpen voor IT-teams. Splashtop SOS vereenvoudigt de workflow van uw helpdesk met on-demand remote support. Splashtop Enterprise biedt meer flexibiliteit en controle als een alles-in-één remote access-oplossing voor de hedendaagse IT- en helpdeskteams.

Beheerde 'helpdesk' remote support bieden

Maak verbinding met een simpele 9-cijferige sessiecode op het moment dat uw gebruiker hulp nodig heeft

Bied onbeheerde remote support met SOS+10 en SOS Unlimited

Betaal per gelijktijdige technicus

Ondersteuning van een onbeperkt aantal eindgebruikersapparaten

Ondersteuning voor Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten

Beheerde en onbeheerde remote support bieden

Geef eindgebruikers remote access tot werkcomputers

Profiteer van Single Sign-On-integratie, gedetailleerd privilegebeheer, groepgebaseerde toegangsrechten, geplande toegang en meer

Flexibele licenties – kies remote access-licenties voor eindgebruikers en/of remote support-licenties voor IT-medewerkers

Betaal per gezamenlijke supportmedewerker en per eindgebruiker

