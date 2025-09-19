Verbeter MSP- en ondersteuningsworkflows met Splashtop SOS

Splashtop Remote Support is een populaire oplossing die wordt gebruikt door MSP's, IT-teams en supportprofessionals voor on-demand support.
Sneller ondersteuningssessies starten, de productiviteit van technici verbeteren en een betere klantervaring leveren
Het standaard supportproces met Splashtop is vrij eenvoudig.
De technicus instrueert de eindklant om naar een link op de Splashtop-website te gaan om een app te downloaden en te installeren
De klant opent de app en geeft de technicus een 9-cijferige code om de ondersteuningssessie te starten
Om een hoger serviceniveau te bieden, kunt u verder gaan dan die standaardervaring, de workflow voor technici vereenvoudigen en uw klanten betere ondersteuning bieden. Hieronder vindt u enkele eenvoudige oplossingen voor deze drie belangrijke verzoeken:
Is er een manier waarop we de SOS app op onze eigen site kunnen hosten in plaats van gebruikers naar de Splashtop website te verwijzen om hem te downloaden?
Kunt u de branding van de SOS-app aanpassen zodat u uw eigen bedrijfsnaam en logo laat zien in plaats van Splashtop?
Kan ik het voor mijn eindgebruiker gemakkelijker maken om de volgende keer een ondersteuningssessie te starten en niet elke keer te hoeven zeggen dat ze van de Splashtop-website moeten downloaden?
Host de SOS app op uw eigen site
De SOS-app wordt regelmatig bijgewerkt om nieuwe functies toe te voegen, zodat u beter geen statische versie van de eigenlijke bestanden op uw site kunt hosten.
In plaats daarvan kunt u koppelingen naar de Windows- en Mac-apps op uw site plaatsen, die altijd zullen doorverwijzen naar de nieuwste versies van de apps in de cloud.
Klik hier om het artikel met de koppelingen weer te geven
Maak dan gewoon een pagina op je site waar je de gebruiker naartoe leidt en zet die links op de pagina zodat ze de apps kunnen downloaden.
Als u een aangepaste SOS-app met uw merk maakt (instructies hieronder), host u die aangepaste app rechtstreeks op uw site.
In plaats van de gebruiker te vertellen dat hij naar een link op de Splashtop website moet gaan, kun je hem nu wijzen op een eenvoudige URL op je eigen site.
Pas de SOS-app aan met uw merk
U kunt nu de Splashtop-app aanpassen met het logo, de kleuren en de tekst van uw bedrijf om uw eindgebruikers een betere merkervaring te bieden.
U kunt meerdere aspecten van de app aanpassen, waaronder het bijschrift (naam van het app-venster), banner/logo, achtergrondkleur, instructietekst en tekstkleur (als u moet aanpassen voor lichte tekst op een donkere achtergrond of omgekeerd).
Voorbeeld met de originele SOS-app aan de linkerkant en de gebruikersinterface voor personalisering aan de rechterkant
Zodra u uw aangepaste versie van de app heeft aangemaakt, kunt u deze op uw website beschikbaar maken om te downloaden.
Houd er rekening mee dat elke keer dat de SOS-app wordt bijgewerkt, u uw aangepaste branding moet toepassen op de nieuwe versie van de app, deze moet ondertekenen en ervoor moet zorgen dat u de nieuwste versie van de app verspreidt onder uw eindgebruikers.
Klik hier voor het instructieartikel voor aangepaste SOS-branding
Maak een snelkoppeling op het bureaublad van je gebruikers voor snelle en gemakkelijke toegang.
We geven u een snelle tip om het gemakkelijker te maken voor uw gebruikers om de SOS client-app te starten en u een sessiecode te geven zonder ze elke keer te moeten doorverwijzen naar de Splashtop-website om de app te downloaden.
De gebruiker heeft de SOS-app meestal zonet gedownload. Op Windows moeten ze gewoon naar hun map met Downloads gaan en het bestand 'SplashtopSOS.exe' naar het bureaublad van Windows verslepen. Dit zorgt ervoor dat er een snelkoppeling op het bureaublad wordt aangemaakt.
Als u het bestand niet gemakkelijk kunt vinden, ga dan naar de menuoptie "Instellingen | Download Streamer" in de SOS app op de computer van uw klant en start een nieuwe download van het bestand dat u dan gemakkelijk zou moeten kunnen vinden. Volg vervolgens de bovenstaande stappen om de snelkoppeling op het bureaublad te maken.
Download Streamer menu optie in de SOS app op de computer van de eindgebruiker.
U bent klaar om van start te gaan
In dit artikel hebben we gezien hoe u de productiviteit van technici kunt verhogen en het gemakkelijker kunt maken voor uw eindgebruikers door de downloadkoppelingen voor de SOS-app beschikbaar te maken op uw eigen website, custom branding toe te passen op de SOS-app en een snelkoppeling voor de SOS-app te maken op de computer van de eindgebruiker om in de toekomst snel en eenvoudig ondersteuningssessies op te starten.
Als u nog geen SOS heeft of een andere on-demand bemande ondersteuningsoplossing gebruikt, maak dan nu kennis met SOS.
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