Verbeterde externe computerondersteuning en beheermogelijkheden

Splashtop heeft nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd waarmee u IT-taken op meerdere Mac- en Windows-computers tegelijk kunt uitvoeren.
Met Splashtop Scripts en Taken kun je het volgende doen op meerdere computers tegelijkertijd:
Bestanden implementeren (bat, cmd, exe, msi voor Windows en pkg, sh voor Mac)
Voer de opdracht op afstand uit
Voer scripts uit
Voer systeemherstarts uit
Windows-updates uitvoeren
Je kunt deze Scripts en Tasks-taken direct uitvoeren of plannen om ze later uit te voeren. Dit stelt je in staat om routinematige IT-taken snel uit te voeren en je apparaten efficiënter te beheren, waardoor je meer tijd hebt om meer klanten aan te nemen.
Kijk hoe het werkt:
Meer over de mogelijkheden van Splashtop Remote Support
Met de onderstaande functies stelt Splashtop Remote Support zijn klanten in staat updates voor computers te beheren en proactief te monitoren, terwijl ze ervoor zorgen dat aan de nalevings- en beveiligingsnormen wordt voldaan.
Toegang vanop afstand
Onbemande toegang direct tot uw beheerde computers.
Functies tijdens de sessie: weergave van meerdere naar meerdere monitoren, bestandsoverdracht, sessie-opname, chatten, mijn bureaublad delen, opnieuw opstarten op afstand, ontwaken op afstand, printen op afstand en nog veel meer.
Android-toegang zonder toezicht: op afstand naar Android-apparaten, waaronder smartphones, tablets, robuuste Android-apparaten, POS-apparaten, kiosken en settopboxen.
Externe toegang doorverkopen of gratis externe toegang geven aan uw gebruikers zodat ze op afstand toegang hebben tot hun computers.
AFSTANDSBEDIENING BEHEER
Windows Update Management: bekijk, installeer en plan updates op Windows-computers.
Opdracht op afstand: Stuur opdrachtregel- of terminalopdrachten naar de opdrachtprompt van een externe Windows- of Mac-computer op de achtergrond.
Scripts en taken: vereenvoudig endpointbeheer door taken direct uit te voeren of in te plannen voor meerdere endpoints tegelijk. Inclusief massale implementatie, externe opdrachten, scriptuitvoering, systeemherstart en Windows-updates. Beschikbaar voor Windows en Mac.
Proactieve monitoring
Configureerbare waarschuwingen: stel waarschuwingen in om de computerstatus, software-installatie, geheugengebruik en meer te bewaken. Ontvang alerts via de Splashtop webconsole en/ of per e-mail.
Waarschuwingen voor Windows-gebeurtenissen: bewaak Windows-gebeurtenislogboeken door waarschuwingen in te stellen die worden gegenereerd wanneer de criteria van een gebeurtenislogboek overeenkomen met de triggers die zijn ingesteld door de beheerder.
Gebeurtenislogboeken bekijken: krijg snel toegang tot Windows-gebeurtenislogboeken zonder op afstand naar de computer te gaan om ze te bekijken en problemen op te lossen.
Endpointbeveiliging: met beheer van endpointbeveiliging kun je de beveiligingsstatus van endpoints bekijken voor Windows-computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer.
Audit & Naleving
Systeeminventaris: bekijk en vergelijk snapshots van Windows/ Mac hardware- en software-inventaris. Wijzigingslogboeken bekijken. Download de inventarislijsten van systeemhardware en software.
Veilige software: industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bits codering, tweestapsverificatie/ tweefactorauthenticatie, SOC 2, GDPR, ondersteuning voor HIPAA, PCI en andere industriële en overheidsnormen en -voorschriften.
Activiteitsregistratie: Houd een record bij van alle externe sessies en activiteiten.