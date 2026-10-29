Je maakt verbinding met je werkcomputer, pakt je Wacom-pen en begint te schetsen. De cursor beweegt, klikken komen aan en lijnen verschijnen. Dan merk je dat lichte penseelstreken wegvallen en elke lijn met dezelfde dikte doorkomt.
Je tablet is waarschijnlijk niet het probleem. In de meeste gevallen staat Wacom Bridge gewoon niet aan. Wacom Bridge, ontwikkeld door Splashtop en Wacom, brengt volledige drukgevoeligheid en tilt naar je externe sessies, zodat lijndikte en penseelcontrole reageren zoals op je lokale machine.
Het is nu ook makkelijker om dit ingeschakeld te houden. Splashtop onthoudt je laatste Wacom Bridge-instelling, dus zodra je die inschakelt, is die de volgende keer dat je verbinding maakt meteen klaar voor gebruik.
Hieronder zie je wat Wacom Bridge verandert, wat je nodig hebt voordat je begint en hoe je het met een paar klikken inschakelt. Hier is de versie van 60 seconden:
Wat Wacom Bridge verandert wanneer je op afstand tekent
Wacom Bridge verbindt het Wacom-stuurprogramma op je lokale computer met het Wacom-stuurprogramma op de externe computer. Je tablet gedraagt zich dan op de externe computer net zoals op je eigen bureau.
Volledige drukgevoeligheid: Lichte streken worden geregistreerd en drukcurves voelen vloeiend aan, zodat de lijndikte je hand volgt.
Nauwkeurige kanteling en fijne bewegingen: Kanteling en subtiele penbewegingen worden nauwkeuriger doorgegeven voor schaduwwerking en penseelwerk.
Eén tablet voor beide computers: Je kunt je tablet gebruiken op je lokale en externe computer, en je Wacom-instellingen gelden voor beide.
App-specifieke instellingen die worden overgenomen: Peninstellingen die je hebt ingesteld voor apps zoals Photoshop worden meegenomen naar de externe sessie wanneer de app op beide computers is geïnstalleerd.
Directe penseelstreekvoorvertoning met Wacom Inkline: Inkline tekent elke streek meteen op je scherm terwijl de externe computer bijloopt. In interne tests van Wacom verminderde Wacom Bridge met Inkline de latentie gemiddeld met 65%.
Als je Wacom Bridge vergelijkt met USB Device Redirection of Remote Stylus, bekijk dan hoe de drie opties zich tot elkaar verhouden.
Wat je nodig hebt voordat je Wacom Bridge inschakelt
Controleer dit voordat je begint, zodat de instelling meteen zichtbaar is en in één keer werkt:
Een Splashtop-abonnement dat Wacom Bridge bevat: Splashtop Remote Access Performance of Splashtop Enterprise. Klanten van Splashtop Remote Support SOS kunnen het gebruiken in combinatie met Remote Access Performance.
Windows op beide computers: Zowel je lokale computer als de externe computer moeten Windows 10 of later hebben.
De nieuwste Wacom-driver op beide computers: Installeer die op elke machine en start daarna opnieuw op. Een afsluiting telt niet mee.
Actuele Splashtop-apps: De Splashtop Business-app op je lokale computer en de Splashtop Streamer op de externe computer.
Een Wacom-pentablet of -display: Geteste modellen zijn onder meer Cintiq Pro, Intuos Pro, Cintiq 16 en 22, MobileStudio Pro en Movink 13. Andere modellen werken mogelijk ook.
Een geschikte grafische kaart in de externe computer: Een Nvidia-kaart met actuele drivers.
Zie voor de volledige vereisten en bekende beperkingen het supportartikel over Wacom Bridge.
Wacom Bridge inschakelen in Splashtop
Zodra aan de vereisten is voldaan, is de installatie in een paar klikken geregeld:
Installeer het Wacom-stuurprogramma: Installeer het nieuwste Wacom-stuurprogramma op je lokale en externe computers en start daarna beide opnieuw op.
Open de Splashtop Business app: Zoek op je lokale computer de externe computer waarop je wilt tekenen.
Schakel Wacom Bridge in: Ga naar Instellingen, selecteer Geavanceerde instellingen en schakel Wacom Bridge in.
Verbinden: Dubbelklik op de computer om je externe sessie te starten. Als je al verbonden bent, kun je Wacom Bridge in plaats daarvan inschakelen via het menu van de sessiewerkbalk.
Controleer de verbinding: Open Wacom Center op je lokale computer en ga naar het tabblad Wacom Bridge. De status verandert van Niet verbonden naar Verbonden.
Schakel Inkline in: Schakel Show Wacom Inkline in om elke streek direct te zien terwijl de externe computer bijwerkt.
Stel je pen nauwkeurig af: Pas de cursor op het lokale scherm, de vervaagtijd van de inktlijn, de drukgevoeligheid, de penseelgrootte en de lijnkleur aan zodat het past bij hoe je werkt.
Dat is alles. Splashtop onthoudt je laatste Wacom Bridge-instelling, zodat je de volgende keer dat je verbinding maakt verder kunt gaan waar je was gebleven.
Klik je er liever zelf doorheen? Probeer de interactieve demo voor het instellen van Wacom Bridge.
Profiteer van volledige pendruk in je volgende sessie op afstand
Als lichte streken wegvallen of elke lijn met dezelfde dikte doorkomt, is Wacom Bridge de instelling die je moet controleren. Zet het één keer aan en Splashtop onthoudt de instelling, zodat je druk-, kantel- en peninstellingen de volgende keer klaarstaan.
Gebruik je al Splashtop Remote Access Performance of Splashtop Enterprise? Open de Splashtop Business app en zet deze nu aan. Nieuw bij Splashtop? Start een gratis proefperiode van Splashtop Remote Access Performance en probeer Wacom Bridge met je eigen tablet. Studioteams kunnen ook Splashtop voor media en entertainment verkennen.