Het overbruggen van de kloof tussen werken op afstand voor kunstenaars

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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

Het overbruggen van de kloof naar werken op afstand voor kunstenaars

Welkom in de toekomst van creativiteit op afstand met Wacom Bridge, een baanbrekende technologie die beschikbaar is via Splashtop. Verbeter uw tekenervaring door uw lokale Wacom-apparaten naadloos te verbinden met een externe werkcomputer.

Belangrijkste kenmerken

Low latency stopwatch icon

Lage latency

Ervaar een zeer lage latency voor een soepel en responsief creatief proces.

Inkline technology icon

Inkline-technologie

Overbrug potentiële latency over grote afstanden met Wacoms eigen Inkline-technologie voor realtime tekenen op afstand.

Seamless use computer connecting to computer icon

Naadloos gebruik

Geniet zowel lokaal als op afstand van de voordelen van Wacom-technologie die flexibiliteit in uw creatieve omgeving biedt.

Computer with gear icon

Automatische synchronisatie van app-instellingen

Uw aangepaste snelkoppelingen, penselen en andere instellingen worden automatisch gesynchroniseerd, waardoor uw workflow moeiteloos wordt gestroomlijnd.

Support for pen events icon

Ondersteuning voor pen-events

Geniet van volledige ondersteuning voor pen-events zoals druk, oriëntatie, kanteling en meer, waardoor een uitgebreide creatieve ervaring wordt gegarandeerd.

Icon representing OS Support

OS-support

Momenteel compatibel met Windows 10 of hoger (Linux-ondersteuning binnenkort beschikbaar). Mac-gebruikers kunnen de functie voor het omleiden van USB-apparaten gebruiken die wordt aangeboden door Splashtop.)

Wacom Bridge is inbegrepen bij de volgende Splashtop-abonnementen

Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access prestaties

Voor de beste beeldkleur, audiokwaliteit en meer!

Kenmerken omvatten: Bereik tot 240 fps, 4:4:4 kleurmodus, high-fidelity audio, USB-apparaatomleiding, microfoondoorvoer en de Wacom Bridge.

Gratis proefperiodeMeer informatie

Voor bedrijven

Splashtop Enterprise

Geconsolideerd platform dat schaalbaar is voor de behoeften op het gebied van remote access, support en endpointmanagement van uw organisatie.

Functies omvatten: Alles op het gebied van Performance + SSO-integratie, gedetailleerde toegangsrechten, servicedesk, endpointmanagement en meer.

Neem contact met ons opMeer informatie

Heeft u al Splashtop Remote Access Performance, Remote Support SOS of Enterprise?

Activeer Wacom Bridge
Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

Wie profiteert

Wacom Bridge is ideaal voor ontwerpers, illustratoren, animators, fotografen en andere creatieve professionals die afhankelijk zijn van gespecialiseerde stylusinvoer.

Ontdek een nieuw tijdperk van creativiteit met Wacom Bridge en Splashtop.

Zie Wacom Bridge in actie

Aan de slag met Splashtop

Gratis proefperiodeNeem contact met ons op