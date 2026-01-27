Het overbruggen van de kloof tussen werken op afstand voor kunstenaars

Het overbruggen van de kloof naar werken op afstand voor kunstenaars
Welkom in de toekomst van creativiteit op afstand met Wacom Bridge, een baanbrekende technologie die beschikbaar is via Splashtop. Verbeter uw tekenervaring door uw lokale Wacom-apparaten naadloos te verbinden met een externe werkcomputer.
Belangrijkste kenmerken
Lage latency
Ervaar een zeer lage latency voor een soepel en responsief creatief proces.
Inkline-technologie
Overbrug potentiële latency over grote afstanden met Wacoms eigen Inkline-technologie voor realtime tekenen op afstand.
Naadloos gebruik
Geniet zowel lokaal als op afstand van de voordelen van Wacom-technologie die flexibiliteit in uw creatieve omgeving biedt.
Automatische synchronisatie van app-instellingen
Uw aangepaste snelkoppelingen, penselen en andere instellingen worden automatisch gesynchroniseerd, waardoor uw workflow moeiteloos wordt gestroomlijnd.
Ondersteuning voor pen-events
Geniet van volledige ondersteuning voor pen-events zoals druk, oriëntatie, kanteling en meer, waardoor een uitgebreide creatieve ervaring wordt gegarandeerd.
OS-support
Momenteel compatibel met Windows 10 of hoger (Linux-ondersteuning binnenkort beschikbaar). Mac-gebruikers kunnen de functie voor het omleiden van USB-apparaten gebruiken die wordt aangeboden door Splashtop.)
Wacom Bridge is inbegrepen bij de volgende Splashtop-abonnementen
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access prestaties
Voor de beste beeldkleur, audiokwaliteit en meer!
Kenmerken omvatten: Bereik tot 240 fps, 4:4:4 kleurmodus, high-fidelity audio, USB-apparaatomleiding, microfoondoorvoer en de Wacom Bridge.
Voor bedrijven
Splashtop Enterprise
Geconsolideerd platform dat schaalbaar is voor de behoeften op het gebied van remote access, support en endpointmanagement van uw organisatie.
Functies omvatten: Alles op het gebied van Performance + SSO-integratie, gedetailleerde toegangsrechten, servicedesk, endpointmanagement en meer.
Heeft u al Splashtop Remote Access Performance, Remote Support SOS of Enterprise?
Wie profiteert
Wacom Bridge is ideaal voor ontwerpers, illustratoren, animators, fotografen en andere creatieve professionals die afhankelijk zijn van gespecialiseerde stylusinvoer.
Ontdek een nieuw tijdperk van creativiteit met Wacom Bridge en Splashtop.