Waarom Patchachterstanden Blijven Groeien
Heb je een achterstand van patches die nog geïnstalleerd moeten worden? Als dat zo is, voel je dan niet al te slecht, want dit kan ook voorkomen in goed beheerde IT-teams. Tussen de enorme hoeveelheid patches voor toepassingen en besturingssystemen, meerdere externe eindpunten om te beheren, en beperkte automatiseringstools is het gemakkelijk voor patches om zich op te stapelen.
De oplossing hiervoor is niet alleen om meer IT-personeel in te huren. Niet alleen kan dit snel duur worden, het pakt ook de werkelijke oorzaken van de achterstand niet aan. In plaats daarvan zouden IT-teams automatisering, zichtbaarheid en prioritering moeten gebruiken om hun patchachterstanden systematisch te verminderen.
Laten we dat in gedachten houdend verkennen hoe patches zich opstapelen en hoe IT-teams deze kunnen aanpakken met behulp van automatisering, zichtbaarheid, en tools zoals Splashtop AEM.
Wat Veroorzaakt Patchachterstanden in Moderne Omgevingen
Voordat we de achterstanden met patches kunnen aanpakken, moeten we hun oorzaken begrijpen. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat achterstanden zich ophopen, waaronder:
1. Te Veel Patches, Te Weinig Tijd
De enorme hoeveelheid patches kan niet worden genegeerd. Wanneer er een constante stroom van OS- en applicatie-updates is, kunnen ze zich snel opstapelen, vooral wanneer meerdere applicaties van derden patches nodig hebben. Daarom is het essentieel om updates te prioriteren en in te plannen.
2. Handmatige en semi-geautomatiseerde processen
Patching is niet zo snel en eenvoudig als het indrukken van een knop en een patch laten installeren. Handmatige en semi-geautomatiseerde patchingprocessen vereisen goedkeuringen, scripts, en af en toe een oplossing voor patchfouten, die allemaal het proces kunnen vertragen en ervoor zorgen dat achterstanden groeien.
3. Externe en Offline Apparaten
Apparaten moeten online en verbonden zijn om nieuwe patches te ontvangen. Als endpoints offline blijven of zelden inchecken, blijven ze achter met hun updates, wat een nog grotere achterstand van te installeren patches creëert zodra ze weer online zijn.
4. Alle patches als gelijk behandelen
Sommige patches zijn belangrijker dan andere. Bijvoorbeeld, een patch met een kritieke kwetsbaarheidsoplossing zou voorrang moeten krijgen boven een patch met kleine prestatie-updates, maar zonder de juiste tools om patches te prioriteren, kunnen ze allemaal als even belangrijk worden behandeld. Dit gebrek aan prioriteit kan ervoor zorgen dat kritieke updates in de wachtrij blijven staan in plaats van direct te worden geïnstalleerd.
Waarom meer personeel aannemen het probleem niet oplost
Men zou kunnen vragen: als het probleem is dat patches zich opstapelen, waarom kunnen bedrijven dan niet gewoon een IT-agent aannemen om zich te richten op het implementeren ervan?
Hoewel extra IT-agenten nuttig kunnen zijn, lost dit de oorzaak van het probleem niet op en kan het zelfs nieuwe moeilijkheden introduceren, waaronder:
Nieuwe aanstellingen kosten tijd om ingewerkt te worden, dus de achterstanden zullen blijven groeien naarmate de nieuwe agenten worden opgeleid en op snelheid worden gebracht.
Het aantal patches neemt sneller toe dan het aantal medewerkers, wat betekent dat het bijna onmogelijk is om genoeg agenten aan te nemen om aan de vraag te voldoen.
Handmatige processen beperken nog steeds de doorvoercapaciteit, dus implementaties zullen nog steeds worden vertraagd, ongeacht het personeelsniveau.
Achterstanden keren terug wanneer het personeel stabiliseert, wat de cyclus opnieuw in gang zet.
Wat Echt Patch Achterstanden Vermindert
Dus als personeelsbezetting niet de oplossing is, wat dan wel? Er zijn veel manieren om patchachterstanden te verminderen, die allemaal gericht zijn op de oorzaken van de opbouw.
Manieren om patchachterstanden te verminderen zijn onder andere:
Automatisering die zonder handmatige goedkeuringscycli draait, waardoor de noodzaak om elke patch handmatig te controleren en goed te keuren wordt geëlimineerd.
Evenementgestuurde patchexecutie in plaats van uitgestelde incheckmomenten, zodat apparaten updates kunnen ontvangen zodra ze beschikbaar zijn en voldoen aan beleidsvoorwaarden, in plaats van te wachten op lange incheckintervallen.
Duidelijke prioritering op basis van risico en blootstelling, zodat de meest kritieke patches als eerste worden uitgerold.
Inzicht in wat gepatcht is, in afwachting is of faalt, zodat IT-teams kunnen zorgen voor correcte uitvoering en eventuele gefaalde installaties kunnen aanpakken.
Minder tools en minder overdrachten, zodat het proces gestroomlijnd en efficiënt blijft.
Hoe Splashtop AEM helpt bij het elimineren van patchachterstanden
Als je je apparaten up-to-date wilt houden en patchachterstanden wilt elimineren, heb je een patchbeheeroplossing nodig die efficiënt prioriteert en patches implementeert over je eindpunten. Dat brengt ons bij Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), dat IT-operaties kan stroomlijnen met intelligente automatisering en automatische patchbeheer.
Splashtop AEM kan automatisch nieuwe patches detecteren, deze prioriteren op basis van gedefinieerde beleidsregels en ze implementeren over eindpunten wanneer aan voorwaarden is voldaan. Dit biedt:
1. Real-Time Patching in plaats van geplande cycli
Wanneer apparaten zich baseren op vaste cycli voor patching, kunnen ze lange tijd zonder nieuwe updates gaan of patchcycli missen wanneer ze offline zijn. Splashtop AEM ondersteunt realtime patchexecutie, waardoor patches kunnen worden geïmplementeerd zodra eindpunten beschikbaar zijn en er aan beleidsvoorwaarden is voldaan, in plaats van te wachten op vaste planningsvensters.
2. Op beleid gebaseerde automatisering op schaal
Een gebrek aan prioritering kan ervoor zorgen dat vitale patches worden vertraagd ten gunste van minder essentiële, maar met Splashtop AEM kun je je eigen prioriteitsregels instellen. Splashtop AEM implementeert niet alleen automatisch patches op endpoints, maar volgt ook jouw prioriteringsregels om ervoor te zorgen dat de belangrijkste patches altijd als eerste worden toegepast.
3. Dekking van applicaties van derden
Te veel patchoplossingen richten zich alleen op het besturingssysteem, waardoor apps achterblijven en hun broodnodige updates niet krijgen. Dit draagt bij aan patchachterstanden, omdat de apps en andere software van derden niet automatisch de updates ontvangen die ze nodig hebben. Splashtop AEM pakt dit probleem aan door zowel OS-updates als patching van toepassingen van derden te ondersteunen voor ondersteunde Windows- en macOS-applicaties.
4. Gecentraliseerd Zicht en Rapportage
Een gebrek aan rapportage en inzicht kan het moeilijk maken om te waarborgen dat patches correct zijn geïnstalleerd. Splashtop AEM biedt gecentraliseerd inzicht in de patchstatus over eindpunten, samen met rapportage die auditgereedheid en eisen voor nalevingsbewijzen ondersteunt. Als een patch ooit niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen IT-agenten dit zien en opnieuw installeren.
Stap-voor-stap: Het op de juiste manier verminderen van patchachterstanden
Het verminderen van je patchachterstand hoeft geen strijd te zijn of extra personeel te vereisen. Als je je patches beter wilt beheren en je achterstand wilt verminderen, kun je dat in een paar eenvoudige stappen bereiken:
Controleer je huidige patchachterstand en categoriseer deze op ernst, zodat je je updatebehoeften kunt prioriteren.
Configureer je beleidsregels in Splashtop AEM in overeenstemming met je behoeften en regelgeving, zodat kritieke en hoog-risicoupdates eerst worden beheerd.
Stel realtime patch-uitvoering in staat voor externe eindpunten, zodat updates kunnen worden uitgevoerd zodra apparaten online zijn en aan de beleidsvereisten voldoen.
Vanaf daar kun je je voortgang monitoren, ervoor zorgen dat patches correct worden geïmplementeerd en uitzonderingen indien nodig aanpakken. Het is ook aan te raden dat je je achterstand doorneemt om eventuele trends te identificeren en je beleidsregels indien nodig aan te scherpen. Dit helpt ervoor te zorgen dat geautomatiseerde patch-implementatie naadloos verloopt over eindpunten en efficiënt door je achterstand werkt.
Voorkomen dat patchachterstanden terugkeren
Het verminderen van je achterstand is slechts een deel van de oplossing; de rest is om te voorkomen dat het weer groeit. Splashtop AEM's geautomatiseerd patchbeheer helpt IT-teams om patches consistenter te implementeren en het risico op terugkerende achterstanden te verminderen.
Splashtop AEM voorkomt dat patchachterstanden groeien met:
Continue Prioritering
Als je meerdere patches moet implementeren, is het belangrijk dat de meest kritieke als eerste worden uitgerold. Splashtop AEM gebruikt op CVE-gebaseerde inzichten en ernstgegevens om patches te prioriteren, waardoor blootstellingsvensters worden verkleind en doorlopende compliance-inspanningen worden ondersteund.
Uitzonderingsgebaseerd beheer
Er zijn momenten waarop automatisering faalt en mensen moeten ingrijpen. Met Splashtop AEM kunnen agenten die uitzonderingen direct beheren wanneer dat nodig is, zonder elke patch handmatig te hoeven beheren en goedkeuren. Op deze manier helpt het agenten ervoor te zorgen dat patches correct worden geïmplementeerd en uitzonderingen worden aangepakt, zonder dat ze elke update handmatig hoeven te beheren.
Voortdurende Zichtbaarheid
Wanneer de zichtbaarheid afneemt, kunnen achterstanden toenemen. Splashtop AEM biedt zicht op patchstatussen en wachtrijen over endpoints, waardoor IT-teams hun achterstanden en patches kunnen monitoren en beheren. Als een achterstand begint te groeien, kunnen agenten dit zien en beginnen met het uitrollen van updates, evenals mislukte patches of individuele apparaten die een update nodig hebben identificeren.
Beveiligings- en nalevingsvoordelen
Gezien het werk dat komt kijken bij patchbeheer en het verminderen van patchachterstanden, vragen sommigen zich misschien af of het de moeite waard is. Het handhaven van patchnaleving en het laag houden van achterstanden heeft echter veel voordelen voor cybersecurity en IT-naleving, waaronder:
Snellere oplossing van hoog-risico kwetsbaarheden: De geautomatiseerde patchbeheer van Splashtop AEM helpt ervoor te zorgen dat kritieke patches snel worden geïmplementeerd, in plaats van te wachten in een achterstand, wat leidt tot een snellere oplostijd.
Verminderde blootstellingsvensters: Hoe sneller een kwetsbaarheid gepatcht is, hoe minder tijd apparaten blootgesteld zijn. Geautomatiseerd patchbeheer vermindert blootstellingsvensters door het versnellen van patchuitrol, waardoor organisaties een sterkere beveiligingspositie behouden en compliancebewijs kunnen leveren.
Verbeterde auditgereedheid: Wanneer je een audit ondergaat voor beveiliging en IT-compliance, is een van de zaken die ze zullen controleren je patchstatussen. Het geautomatiseerde patchbeheer van Splashtop AEM helpt ervoor te zorgen dat je endpoints volledig gepatcht en up-to-date zijn, zodat je compliance kunt aantonen, zelfs tijdens een verrassingsaudit.
Minder operationele stress voor IT-teams: Constant updates controleren, patches goedkeuren en deze handmatig op apparaten installeren kan een grote bron van stress en tijdsverlies zijn voor IT-teams. Patch-automatisering met Splashtop AEM verlicht deze last voor je medewerkers, waardoor ze tijd hebben voor dringender taken en een stressfactor wordt weggenomen.
Veelvoorkomende fouten om te vermijden
Het is belangrijk om je patchachterstand te verminderen, maar het proberen te haasten of zonder plan benaderen van de achterstand is vragen om problemen. Wanneer je je achterstand wilt beheren, moet je oppassen voor meerdere veelvoorkomende fouten.
Veelvoorkomende fouten zijn onder andere:
Proberen om de achterstand handmatig te wissen is een tijdrovend proces dat de prioritering, automatisering en efficiëntie van geautomatiseerd patchbeheer mist.
Automatiseren zonder prioritering zal ertoe leiden dat kritieke patches over het hoofd worden gezien terwijl minder belangrijke patches eerst worden geïnstalleerd.
Het negeren van updates van software van derden laat apparaten kwetsbaar, omdat toepassingen van derden vaak aanvalspunten zijn en vaak belangrijke beveiligingspatches hebben.
Vertrouwen op lange check-in intervallen leidt tot langere perioden van kwetsbaarheid waarin apparaten ongepatcht blijven, en zorgt voor grotere achterstanden zodra de check-in plaatsvindt.
Inspanningen meten in plaats van resultaten richt zich op de verkeerde statistieken en gaat uit van een correlatie tussen inspanning en resultaten, in plaats van of de patches correct en snel worden geïnstalleerd.
Minder achterstanden, betere beveiliging
Patchachterstanden zijn geen kwestie van personeel, maar eerder een kwestie van de systemen die je gebruikt. Wanneer je vertrouwt op trage patch-incheckcycli en handmatig patchen, laat je je achterstand oplopen terwijl je de snelheid mist om nieuwe patches bij te houden.
IT-teams hebben automatisering, zichtbaarheid en realtime uitvoering nodig om hun patchachterstand voorgoed te verminderen. Met de juiste patchbeheersoftware is het eenvoudig om patches in externe omgevingen te detecteren, goed te keuren, te prioriteren en te implementeren zonder extra IT-medewerkers in te huren.
Splashtop AEM helpt je om patches snel, efficiënt en met minimale handmatige arbeid te beheren, waardoor IT-teams endpoints kunnen beschermen en hun achterstanden kunnen verminderen zonder extra handen nodig te hebben. Het biedt IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om endpoints te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werkdruk te verminderen, waaronder:
Automatisch patchen voor besturingssystemen, software van derden en aangepaste apps.
AI-aangedreven CVE-gebaseerde kwetsbaarheid inzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Hardware- en software-inventarisatie en -beheer over alle eindpunten.
Waarschuwingen en remedies om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot hulpmiddelen zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te storen.
Klaar om je patchachterstanden te verminderen zonder je personeelsbestand uit te breiden? Ervaar Splashtop AEM zelf met een gratis proefperiode.