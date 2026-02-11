Als je alleen patches installeert nadat je weet van een nieuwe kwetsbaarheid, is je beveiliging dan echt up-to-date? Alleen reactief patchen vormt geen goed risicomanagement, vooral niet in de huidige gedistribueerde en BYOD-omgevingen.
Deze tekortkoming is echter geen kritiek op de capaciteiten van uw IT-team. Het is eerder een probleem met de workflow dat kan worden opgelost met doorlopende zichtbaarheid, prioritisering en automatisering.
Laten we met dat in gedachten eens kijken hoe we van reactief patchen naar proactief risicomanagement kunnen gaan, hoe die verschuiving er in de praktijk uitziet en hoe IT-teams dit op grote schaal kunnen operationaliseren.
Waarom reactief patchen IT-teams voortdurend in de brandweerstand houdt
Hoewel het belangrijk is om eindpunten en applicaties volledig gepatcht te houden, is reactief patchen een constante race om voorop te blijven in kwetsbaarheden. Dit betekent dat zodra er een patch wordt uitgebracht, IT-agenten moeten haasten om deze goedgekeurd en geïmplementeerd te krijgen op meerdere eindpunten, wat resulteert in langdurige processen om een groot aantal apparaten te beheren.
Hoewel Patch Tuesday -cycli en vergelijkbare patchdrops kunnen helpen om alle patches tegelijk te centraliseren en vrij te geven, kunnen ze ook grote achterstanden creëren met beperkte context voor elke patch. Dit leidt tot een gevoel van urgentie en een gebrek aan strategie of prioritering voor patch-implementatie.
Gezegd dat, wat is het verschil tussen reactief patchen en proactief patchbeheer? Veelvoorkomende tekenen van reactief patchen zijn:
Patching pas na waarschuwingen of incidenten, in plaats van alles proactief up-to-date te houden.
Alle kwetsbaarheden als gelijkwaardig behandelen, in plaats van de meeste kritieke patches en kwetsbaarheden prioriteit te geven.
Vertrouwen op handmatige controles of vertraagde tools, in plaats van real-time monitoring en updates.
Ontbrekend eigenaarschap tussen IT en beveiliging, in plaats van duidelijke verantwoordelijkheden vast te leggen.
De kloof tussen patchen en risicomanagement
Hoewel het belangrijk is om up-to-date te blijven met patches voor beveiliging, IT-naleving en risicomanagement, is het slechts één stuk van de puzzel en moet het worden beschouwd binnen de bredere context van je algehele beveiligingshouding.
Patches zijn niet gelijk aan risicoreductie
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zijn een belangrijke input voor risicobeoordeling, maar CVE-tellingen alleen zijn een slechte indicator van daadwerkelijke blootstelling. IT- en beveiligingsteams moeten ook factoren overwegen zoals exploitability en de impact van getroffen assets om het risico goed te beoordelen en te prioriteren welke kwetsbaarheden eerst moeten worden aangepakt.
Zichtbaarheid op één moment breekt snel af
Beveiliging vereist voortdurende, realtime zichtbaarheid, niet alleen momentopnames. Wekelijkse, maandelijkse of (nog erger) driemaandelijkse scans falen in moderne, dynamische omgevingen en creëren grote hiaten in zichtbaarheid waar kwetsbaarheden ongemerkt kunnen blijven tussen scans door. Tel daarbij de risico's op van ongemanagede apparaten, samen met de extra risico's die je accepteert met elke applicatie van derden, en je hebt continue zichtbaarheid nodig om je endpoints en netwerk te beschermen.
Handmatige prioritering schaalt niet
Hoe beoordeel je risico en prioriteer je bedreigingen? Spreadsheets kunnen inconsistent zijn, en ad hoc oordelen gebaseerd op beperkte gegevens (of erger nog, onderbuikgevoelens) kunnen uiterst onbetrouwbaar zijn. Slechte prioritering stelt je systemen bloot aan extra risico's en beïnvloedt je operaties, waardoor tijd wordt verspild aan lage-prioriteit patches. Je hebt tools nodig die bedreigingen kunnen beoordelen en prioriteren ten opzichte van je beleid, zodat je de meest significante kunt identificeren.
Hoe proactief risicobeheer er daadwerkelijk uitziet
Als reactief patchen niet voldoende is, hoe ziet het alternatief er dan uit? Proactief risicomanagement neemt een actieve benadering van monitoring en beheer van eindpunten en systemen om ervoor te zorgen dat ze op elk moment tegen alle bedreigingen zijn beschermd.
Proactief risicobeheer omvat:
Continue zichtbaarheid op apparaten, besturingssystemen en software van derden, om bedreigingen snel in realtime te detecteren.
Risicogebaseerde prioritering die bedreigingen berekent op basis van CVE's, ernst en blootstelling, zodat IT-teams zich kunnen concentreren op de bedreigingen die er het meest toe doen.
Automatiseringstools om beslissingsmoeheid en handmatige inspanningen te verminderen, waardoor tijd vrijkomt voor agenten om zich op dringender zaken te concentreren terwijl ze taken snel uitvoeren.
Feedbackloops die bevestigen dat herstelmaatregelen worden genomen en herhalende issues verminderen, zodat je beveiliging kunt verifiëren en heldere documentatie voor audits hebt.
Verschuiving van patchvolume naar risicogebaseerde prioritering
Als je klaar bent om risico-gebaseerde prioritering te omarmen, is de eerste stap om je perspectief te veranderen. In plaats van je te richten op het zo snel mogelijk implementeren van een groot aantal patches, geef je prioriteit aan de meest kritieke bedreigingen eerst.
Risico-gebaseerde prioritering vereist het evalueren van kwetsbaarheden vanuit meerdere invalshoeken, niet alleen op basis van ernstscores.
Niet alle kwetsbaarheden verdienen dezelfde urgentie
Hoewel alle kwetsbaarheden eerder dan later moeten worden aangepakt, vormen ze niet allemaal dezelfde bedreiging. Het Common Vulnerability Severity System (CVSS) is een goede bron om te identificeren welke kwetsbaarheden het meest kritiek zijn, maar je moet ook rekening houden met de waarschijnlijkheid dat een kwetsbaarheid wordt uitgebuit en de impact die het op je bedrijf kan hebben. Dit helpt om kwetsbaarheden te prioriteren, zodat kritieke de urgentie krijgen die ze verdienen en minder kritieke kunnen wachten.
Assetcontext verandert alles
Het asset waarop een kwetsbaarheid zich bevindt kan net zo belangrijk zijn als de kwetsbaarheid zelf. Als een slapend apparaat een kwetsbare app heeft, vormt het mogelijk niet veel bedreiging, vooral in vergelijking met dezelfde kwetsbaarheid op een kritieke eindpunt. Je moet de context van de kwetsbaarheid overwegen, inclusief de eigenaar van het apparaat, het gebruik en de omgeving, om prioriteit te geven aan welke eindpunten onmiddellijke herstelmaatregelen nodig hebben.
Timing is belangrijker dan voltooiingspercentages
Onvolledige patching is beter dan helemaal geen patching, en hoewel je ervoor wilt zorgen dat elke patch volledig is uitgerold, laat het uitstellen van patches je systemen volledig blootgesteld. Zorg ervoor dat je je tijd-voor-remediëring (de gemiddelde tijd om kwetsbaarheden op te lossen) bijhoudt om te bepalen of je kwetsbaarheden snel genoeg aanpakt; elk moment dat een apparaat kwetsbaar blijft, is een nieuwe kans voor cybercriminelen om toe te slaan.
Hoe automatisering proactief risicobeheer mogelijk maakt
Automatisering is een van de meest nuttige tools voor proactief risicobeheer. Het automatiseren van taken zoals dreigingsdetectie en patch-implementatie maakt snellere reactietijden mogelijk zonder je normen te compromitteren en biedt consistente beveiliging over endpoints.
Automatisering stelt IT-teams in staat om consistente controles toe te passen over endpoints zonder de handmatige werklast of operationele overhead te vergroten. Voordelen van juiste automatisering zijn onder andere:
Op beleid gebaseerde patching om automatisch patches te prioriteren en uit te rollen op basis van jouw richtlijnen.
Real-time hersteltriggers om IT- en beveiligingsteams te helpen snel problemen en kwetsbaarheden aan te pakken.
Verminderde afhankelijkheid van onderhoudsvensters om consistente, voortdurende monitoring en ondersteuning te bieden, in plaats van momentopnames.
Minder handmatige overdrachten tussen teams, wat de efficiëntie overal verbetert.
Waar Splashtop AEM past in een proactieve risicostrategie
Wanneer je meer zichtbaarheid en controle over je endpoints en beveiliging nodig hebt, zoek dan naar een endpointmanagementoplossing zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Met Splashtop AEM kunnen IT-agenten endpoints in een netwerk beschermen, beheren en updaten, met automatiseringstools die voortdurende zichtbaarheid en snelle patchbeheer bieden.
Splashtop AEM gebruikt op CVE-gebaseerde dreigingsdetectie om automatisch risico's en kwetsbaarheden te identificeren en biedt suggesties voor herstel. Wanneer er nieuwe patches worden uitgebracht, kan Splashtop AEM ze automatisch detecteren en implementeren op endpoints, waarbij patches en endpoints worden geprioriteerd op basis van het beleid van je bedrijf.
Dit maakt Splashtop AEM een krachtig hulpmiddel om veiligheid te garanderen in gedistribueerde en BYOD-omgevingen, aangezien het IT-agenten helpt bij dagelijkse taken en continue bedreigingsbewaking en -beheer biedt. De patchautomatisering helpt teams om snel patches te implementeren over besturingssystemen en applicaties van derden, of ze normaal gesproken patches handmatig implementeren, een patch managementoplossing nodig hebben om Microsoft Intune aan te vullen, of hun Remote Monitoring and Management (RMM) software willen verbeteren.
Vooruitgang meten buiten patchnaleving
Natuurlijk is patch-naleving niet de enige metriek die je moet bijhouden. Er zijn verschillende factoren om te overwegen bij het meten van je proactief risicobeheer, die elk verschillende behoeften of verbeteringsgebieden kunnen aangeven.
Risicobeheerstatistieken omvatten:
Gemiddelde tijd om hoge risico's te verhelpen: hoe snel kun je de ernstigste bedreigingen aanpakken? Hoe sneller de gemiddelde hersteltijd, hoe beter uw strategieën werken.
Vermindering van herhaalde incidenten gerelateerd aan bekende kwetsbaarheden: Als je voortdurend incidenten tegenkomt door een bekende kwetsbaarheid, betekent dit dat deze niet goed wordt aangepakt. Een vermindering van herhaalde incidenten is een teken dat u de kwetsbaarheden goed aanpakt.
Dekkingshiaten in de loop van de tijd: Zodra u begint met het gebruik van endpointbeheer en automatisering, zouden de dekkingshiaten gestaag moeten verminderen. Als er grote hiaten blijven bestaan, moet u mogelijk uw strategieën heroverwegen.
Vertrouwen tijdens audits en beveiligingsreviews: Endpointbeheer-software, zoals Splashtop AEM, bevat rapportage en records die helpen de beveiliging en IT-naleving aan te tonen. Als u het op de juiste manier gebruikt, bent u klaar om audits met meer gemak en vertrouwen te doorstaan.
Proactief risicobeheer omarmen
Proactief risicobeheer is meer dan alleen een verandering in processen; het is ook een verandering in mentaliteit. U moet opnieuw beoordelen hoe u endpoints beschermt en beheert, patches prioriteit geeft en bedreigingen detecteert, en dan actief verschuiven van "reactief" naar "proactief".
Een proactieve aanpak hangt af van zichtbaarheid, prioritering en automatisering om endpoints te allen tijde veilig te houden. Het omarmen van een endpointbeheeroplossing zoals Splashtop AEM geeft je de tools die je nodig hebt om elk apparaat in je netwerk veilig en ondersteund te houden.
Splashtop AEM biedt IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben voor het monitoren van endpoints, het proactief aanpakken van problemen en het verminderen van hun werklast. Dit omvat:
Automatisch patchen voor besturingssystemen, software van derden en aangepaste apps.
AI-aangedreven CVE-gebaseerde kwetsbaarheid inzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Hardware- en software-inventarisatie en -beheer over alle eindpunten.
Waarschuwingen en remedies om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot hulpmiddelen zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te storen.
Klaar om proactief risicobeheer te omarmen? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode van Splashtop AEM: