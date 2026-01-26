Waarom de Voorbereiding van Patch Tuesday belangrijk is
Op de tweede dinsdag van elke maand brengt Microsoft nieuwe patches en updates uit. Dit evenement, genaamd Patch Tuesday, kan druk leggen op IT-teams, die ineens meerdere eindpunten binnen het bedrijf moeten bijwerken met elke nieuwe update die die maand wordt uitgebracht.
Echter, het echte probleem achter deze haast is niet te wijten aan de hoeveelheid patches. Het is eerder een kwestie van voorbereiding. IT-teams weten wat Patch Tuesday is en zouden moeten weten wat ze kunnen verwachten, maar veel te weinig bereiden zich van tevoren voor.
Als je jezelf betrapt op het haasten om updates te installeren elke Patch Tuesday, hoeft dat geen uitdaging te zijn. Met een beetje planning en voorbereiding met focus op zichtbaarheid, prioritering en uitvoering, kan Patch Tuesday een routinematige activiteit worden in plaats van een reactieve haast.
Laten we dat eens uitzoeken.
Wat Gaat Er Gewoonlijk Fout op Patch Tuesday
Als je een IT-agent vertelt dat Patch Tuesday nadert, huiveren ze dan van zenuwachtige anticipatie? Patch Tuesday kan problemen opleveren als een IT-team onvoorbereid is, waaronder:
1. Geen Duidelijke Inventaris van Getroffen Apparaten
Patch Tuesday kan updates bevatten voor een breed scala aan Microsoft-besturingssystemen en -applicaties, dus zonder een duidelijke, toegankelijke inventaris kunnen IT-teams moeite hebben om uit te zoeken wat er moet worden bijgewerkt en de getroffen eindpunten te identificeren
2. Het Patchingproces Start Te Laat
Als de patches op dinsdag uitkomen, wanneer moeten ze dan worden geïnstalleerd? Al te vaak wachten teams tot de release-dag om te beginnen met plannen, en de noodzaak van handmatige beoordelingen en goedkeuringen kan het patchingproces verder vertragen. Ze hebben patchbeheer en automatiseringstools nodig om updates zo snel mogelijk uit te rollen. Gebruik een endpoint managementoplossing zoals Splashtop AEM en verifieer dat je patchingbeleid en automatiseringsregels actief zijn.
3. Updates van Derden Worden Over het Hoofd Gezien
Patch Tuesday richt zich op updates voor Microsoft-besturingssystemen en -applicaties, maar zeer weinig bedrijven vertrouwen volledig op Microsoft-producten. Apps van derden mogen niet over het hoofd worden gezien; als ze verouderd raken, kunnen ze kwetsbaarheden blootleggen en extra risico's creëren.
4. Beperkte tijd om risico's te prioriteren
Wanneer er meerdere nieuwe patches worden uitgebracht, hoe geef je deze dan prioriteit? Patch Tuesday bevat vaak talrijke updates zonder context, waardoor het onduidelijk is welke kleine functieverbeteringen zijn en welke kritieke beveiligingspatches. IT-teams moeten kunnen identificeren welke patches het belangrijkst zijn, zodat ze deze dienovereenkomstig kunnen prioriteren en plannen en hun blootstelling aan kwetsbaarheden met een hoog risico kunnen minimaliseren.
Wat het werkelijk betekent om 'voorbereid' te zijn op Patch Tuesday
Patch Tuesday mag een IT-team nooit verrassen. Het is een maandelijks evenement met een vaste planning, dus de voorbereiding erop is relatief eenvoudig. Natuurlijk kan wat 'voorbereid zijn' precies betekent, per persoon verschillen.
Voorbereid zijn op Patch Tuesday betekent meestal:
Precies weten welke apparaten en software door de updates worden beïnvloed.
Begrijpen welke kwetsbaarheden het belangrijkst zijn en als prioriteit moeten worden behandeld.
Patchbeheer en automatisering klaar hebben voordat patches worden vrijgegeven.
In staat zijn om updates snel en zonder handmatige inspanning uit te voeren.
Inzicht hebben in je endpoints om te bevestigen dat patches met succes zijn geïnstalleerd.
Met deze kennis en hulpmiddelen paraat naar Patch Tuesday gaan, maakt het gemakkelijker om patches te prioriteren, apparaten te identificeren die updates nodig hebben en deze over uw eindpunten te implementeren. Als gevolg hiervan is de patch-implementatie sneller, efficiënter en minder storend voor het bedrijf.
Hoe je je voorbereidt in de dagen voorafgaand aan Patch Tuesday
Wanneer Patch Tuesday nadert, is het tijd om je voor te bereiden. Je kunt ervoor zorgen dat je klaar bent om de updates op al je endpoints uit te rollen door een paar simpele stappen te volgen.
Bekijk je apparaatvoorraad en besturingssystemen om de eindpunten te identificeren die door de updates worden beïnvloed.
Identificeer kritische software en applicaties van derden in je omgeving die mogelijk ook patches nodig hebben.
Gebruik een endpointbeheeroplossing zoals Splashtop AEM om te verifiëren dat je patchbeleid en automatiseringsregels actief zijn, zodat kritieke updates onmiddellijk kunnen worden geïmplementeerd wanneer ze worden uitgebracht.
Controleer of je eindpunten correct inloggen en rapporteren op dat platform.
Zorg ervoor dat je duidelijk communiceert naar je team welke verwachtingen er zijn om de deadlines voor je Patch Tuesday-respons te halen. Dit zal helpen ervoor te zorgen dat patches efficiënt worden uitgerold over je eindpunten, in overeenstemming met de prioriteringsregels en -beleid van je bedrijf.
Hoe Splashtop AEM teams helpt om zich voor te bereiden op Patch Tuesday
Wanneer je patches naadloos wilt inzetten op externe eindpunten, heb je een endpoint management-oplossing nodig die automatisch patches kan detecteren, implementeren en valideren zodra ze worden vrijgegeven. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is zo'n oplossing die bedrijven de automatisering en remote management -mogelijkheden biedt die ze nodig hebben om patchbeheer te stroomlijnen.
Splashtop AEM biedt:
1. Realtime inzicht in apparaten en software
De realtime hardware- en software-inventaris van Splashtop AEM biedt actuele inzichten in elk van je endpoints, inclusief OS-versie, patchstatus en eigendom. Met dit inzicht kunnen IT-agenten snel identificeren welke apparaten worden beïnvloed door de nieuwste patches, waardoor giswerk wordt verminderd en sneller scopen mogelijk wordt voor een efficiënter implementatieproces.
2. Beleidsmatige automatisering klaar voor releasedag
IT-beheerders kunnen aangepaste automatiseringsregels en patchbeleid instellen op Splashtop AEM, inclusief regels die worden geactiveerd op basis van schema's, gebeurtenissen of eindpuntsattributen voor specifieke teams en afdelingen. Zodra deze regels zijn ingesteld, kan Splashtop AEM automatisch patches volgens je beleid implementeren zodra ze beschikbaar zijn, in plaats van dat IT-agenten ze handmatig moeten prioriteren en implementeren. Als gevolg hiervan ben je ruim op tijd voorbereid op Patch Tuesday, in plaats van patches op het laatste moment te moeten prioriteren.
3. Dekking voor OS- en derden-patchen
Veel patchoplossingen richten zich alleen op besturingssystemen, maar weinig bedrijven gebruiken hetzelfde OS op alle endpoints. Bovendien vereisen apps van derden vaak updates en patches, en als ze niet worden gepatcht, maken ze apparaten kwetsbaar. Splashtop AEM daarentegen werkt over besturingssystemen heen en omvat het patchen van apps van derden, wat zorgt voor grondige patching over endpoints heen en bredere patchbereidheid.
Wat te doen op Patch Tuesday zelf
Wanneer Patch Tuesday begint, hoef je niet door het proces heen te struikelen en te proberen alles in één keer te implementeren. Het is gemakkelijk om je voor te bereiden op een soepele patch-implementatie door een paar eenvoudige stappen te volgen:
Bekijk de vrijgegeven patches en de ernstinformatie (Splashtop publiceert Patch Tuesday samenvattingsblogs voor elke release op de dag zelf).
Identificeer eerst de meest kritieke en uitbuitbare kwetsbaarheden door rekening te houden met ernst, exploitatiebaarheid en signalen van openbare bekendmaking.
Gebruik een oplossing met geautomatiseerd patchbeheer, zoals Splashtop AEM, om patches op alle endpoints te implementeren.
Monitor de voortgang van patches op endpoints in realtime.
Als er patches zijn die niet correct worden geïnstalleerd, biedt het dashboard van Splashtop AEM inzicht in elk endpoint, zodat je snel problemen kunt identificeren en oplossen. Dit helpt ervoor te zorgen dat de uitrol soepel en volledig verloopt op alle endpoints, inclusief externe apparaten.
Hoe de succesvolle implementatie van patches te valideren na uitrol
Zodra een patch is uitgerold over al je endpoints, is het belangrijk om te verifiëren dat deze succesvol is geïnstalleerd. Er is altijd een kans dat er een fout is opgetreden tijdens de uitrol, dus validatie is belangrijk om veiligheid en IT-compliance te garanderen.
Zodra je klaar bent met het uitrollen van nieuwe patches, zorg ervoor dat je een paar snelle stappen neemt om te bevestigen:
Bevestig dat patches succesvol zijn geïnstalleerd op apparaten met behulp van een oplossing die realtime zichtbaarheid biedt op je eindpunten, zoals Splashtop AEM.
Identificeer endpoints die updates hebben gemist, zodat je ze correct kunt herinstalleren.
Bekijk rapporten voor compliance- en auditdoeleinden om naleving van patches en beveiliging te demonstreren.
Plan vervolgremediatie voor alle endpoints die nog patching nodig hebben.
Veel voorkomende fouten bij de voorbereiding op Patch Tuesday die vermeden moeten worden
Met dat gezegd zijnde, zijn er veel fouten die IT-teams kunnen en maken tijdens Patch Tuesday. Hoewel deze veelvoorkomende fouten begrijpelijk zijn, kunnen ze voor inefficiënties zorgen en de patch-uitrol vertragen, dus het is belangrijk om er op te letten.
Veelvoorkomende fouten zijn onder andere:
Wachten tot de releasedag om de impact te beoordelen: Patch Tuesdays zijn voorspelbaar; bedrijven zouden van tevoren moeten weten welke patches ze kunnen verwachten. Dit stelt organisaties in staat om de impact van tevoren te beoordelen, in plaats van het uit te zoeken nadat patches zijn vrijgegeven.
Alle patches als gelijke prioriteit behandelen: Patch Tuesday-releases kunnen variëren van kritieke beveiligingsupdates tot kleine prestatieverbeteringen. Het is belangrijk om de meest kritieke patches te identificeren en te prioriteren zodat de noodzakelijke updates eerst worden geïnstalleerd.
Negeren van updates van applicaties van derden: Zelfs als je bedrijf voornamelijk Windows-apparaten gebruikt, dekt Patch Tuesday niet alles. Applicaties van derden zijn niet inbegrepen in Patch Tuesday-updates, dus het is belangrijk om een patchbeheeroplossing te gebruiken die app-updates kan detecteren en uitrollen samen met Patch Tuesday-releases.
Vertrouwen op handmatige tracking of spreadsheets: Het bijhouden van de patch-uitrol is belangrijk om volledige veiligheid en IT-compliance te garanderen, maar handmatige of op spreadsheets gebaseerde methoden zijn vatbaar voor menselijke fouten en tijdsintensief. Gebruik in plaats daarvan een platform dat je patchstatus automatisch kan bijhouden over alle endpoints om volledige dekking te garanderen.
Het nalaten om de voltooiing van patches te verifiëren: Fouten kunnen soms voorkomen dat een patch correct wordt uitgerold. In deze gevallen is het verifiëren van de volledige patch-uitrol essentieel voor zowel veiligheids- als auditdoeleinden.
Patch Tuesday veranderen in een routinematig proces met Splashtop AEM
Patch Tuesdays zijn alleen problemen als je niet voorbereid bent. Met de juiste zichtbaarheid, prioriteitstelling en automatisering kun je patches efficiënt uitrollen op je endpoints zodra ze vrijgegeven zijn, zodat je zorgt voor een soepele inzet en up-to-date cybersecurity.
Als je veilige, naadloze en efficiënte patchbeheer wilt, heeft Splashtop AEM alles wat je nodig hebt. Splashtop AEM stelt bedrijven en IT-teams in staat om automatisch patches te detecteren, te downloaden, prioriteren en implementeren over gedistribueerde endpoint-omgevingen, zodat apparaten up-to-date en veilig blijven.
Splashtop AEM biedt IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werkbelasting te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerde patching voor besturingssystemen, applicaties van derden en aangepaste apps.
Door AI ondersteunde prioritering van CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in uw hele netwerk kunnen worden gehandhaafd.
Het bijhouden en beheren van hardware- en software-inventaris over alle eindpunten.
Waarschuwingen en herstelacties om problemen automatisch op te lossen voordat ze zich voordoen.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Ready om van Patch Tuesday een makkelijke dag te maken? Begin met een gratis proefperiode van Splashtop AEM en maak maandelijkse patches voorspelbaar: