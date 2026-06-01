Het bijwerken van apparaten is essentieel voor cybersecurity, wat betekent dat zowel besturingssystemen als applicaties moeten worden gepatcht. Hoewel IT-teams vaak gestructureerde processen hebben voor OS-updates, kunnen applicaties van derden uitdagender zijn.
Moderne endpoints hebben geen tekort aan apps, waaronder browsers, samenwerkingshulpmiddelen, PDF-lezers en meer. Elk van deze kan vermijdbare beveiligingsrisico's creëren wanneer ze verouderd zijn, terwijl ze ook bijdragen aan productiviteitsproblemen en ondersteuningsverzoeken. Voeg daar de uitdaging van het beheren van apparaten verspreid over meerdere locaties en hybride werkomgevingen aan toe, en IT-teams staan voor een echte uitdaging.
Dus, hoe kunnen organisaties en IT-teams updates van apps van derden automatiseren? Laten we bekijken hoe we effectief automatisering kunnen toevoegen, wat een betrouwbare workflow zou moeten omvatten, en hoe Splashtop AEM het patchen van beheerde apparaten kan vereenvoudigen.
Wat is een app van derden op een beheerd apparaat?
Een app van derden is software die op een endpoint is geïnstalleerd en buiten de kernupdateworkflow van het besturingssysteem wordt onderhouden. Dit kan web browsers, PDF-lezers, berichten-apps, samenwerkingstools, ontwerpsoftware, hulpprogramma's en bedrijfsgerichte toepassingen omvatten.
Een beheerd apparaat is een eindpunt dat is aangemeld bij een IT-beheerplatform, zoals endpoint-beheersoftware, Remote Monitoring and Management, Mobile Device Management, of een platform voor remote support met beheercapaciteiten. Een apparaat wordt beheerd wanneer IT beleid kan toepassen, software kan implementeren, de status kan monitoren en onderhoudsacties kan uitvoeren vanuit een gecentraliseerde tool.
Waarom updates van apps van derden moeilijk te beheren zijn
Apps van derden zijn moeilijk op grote schaal bij te werken omdat ze afkomstig zijn van een breed scala aan leveranciers, elk met hun eigen updateproces, installatieformaat, releasesnelheid en implementatievereisten. Zelfs wanneer een applicatie update-prompten bevat, kunnen IT-teams er niet op vertrouwen dat elke gebruiker updates consequent of op het juiste moment installeert.
Dit creëert een gefragmenteerd patchproces. Een app kan stilletjes worden bijgewerkt, een andere kan herverpakking vereisen, en weer een andere moet worden getest voordat deze breed kan worden ingezet. In gedistribueerde en hybride werkomgevingen maakt deze complexiteit het moeilijker om te bevestigen welke apparaten up-to-date zijn en welke nog aandacht nodig hebben.
IT-teams hebben een herhaalbaar proces nodig dat verouderde apps identificeert, updates op de juiste apparaten implementeert, succesvolle installatie bevestigt en mislukkingen voor opvolging markeert.
Veelvoorkomende uitdagingen zijn onder andere:
Inconsistente update-mechanismen bij verschillende leveranciers
Beperkt zicht op geïnstalleerde app-versies
Handmatig inpakken en herverpakken werk
Moeite met bevestigen welke apparaten updates succesvol hebben geïnstalleerd
Mislukte installaties die opvolgend herstel vereisen
Gemengde besturingssysteemomgevingen met verschillende updatevereisten
Gebruikersverstoring wanneer updates tijdens werktijden worden uitgevoerd
Hoe creëer je een betrouwbare workflow voor het updaten van apps van derden
Gezien de verschillende methoden voor het implementeren van apps van derden, hoe kan men updates betrouwbaar testen en uitrollen over hun eindpunten? We hebben het proces opgedeeld in een paar eenvoudige stappen, zodat je je apps consequent up-to-date kunt houden:
Voorraad geïnstalleerde applicaties: Zorg er eerst voor dat je duidelijk zicht hebt op welke apps zijn geïnstalleerd, hun versies, en de apparaten waarop ze staan.
Oude of kwetsbare apps identificeren: Zodra je je inventaris hebt, is de volgende stap om te bepalen welke apps patches nodig hebben. IT-teams moeten updates prioriteren op basis van beveiligingsrisico, zakelijke impact en de belangrijkheid van de apps en apparaten.
Definieer updatebeleid: Zorg ervoor dat uw updatebeleid duidelijk is. Dit moet het plannen, automatische goedkeuringsregels, onderhoudsvensters, heropstartgedrag en de doelapparaatgroepen omvatten.
Test updates vóór brede uitrol: Begin met een kleine maar diverse groep apparaten als proefring wanneer je begint met het uitrollen van updates. Dit helpt om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren, waardoor de kans op verstoringen wordt verkleind terwijl je uitbreidt naar grotere groepen.
Updates naar de juiste apparaten inzetten: Zorg ervoor dat de apparaten die de updates het meest nodig hebben, deze als eerste krijgen. Updates moeten gericht zijn op apparaatgroepen, afdelingen, locaties, besturingssystemen of zakelijke behoeften om ervoor te zorgen dat ze de eindpunten bereiken die ze nodig hebben.
Traceer succes- en faalstatus: Het is belangrijk te weten wanneer patches correct zijn geïnstalleerd en wanneer niet. Zorg ervoor dat je een patch management oplossing gebruikt met robuuste rapportage, patchstatus, zichtbaarheidsniveau op apparaat, en details over waarom een patch is mislukt.
Mislukte updates oplossen: Mislukte updates moeten worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat ze correct worden geïnstalleerd. Dit kan omvatten het opnieuw proberen van implementatie, het uitvoeren van scripts, het opnieuw opstarten van apparaten of het starten van een sessie voor remote support indien nodig.
Beoordeel en verfijn patch-beleid: Je automatiseringsproces en patch-beleid moeten regelmatig worden beoordeeld, vooral omdat de dekking van apps, apparaatgroepen en bedrijfsvereisten in de loop van de tijd evolueren. Dit helpt ervoor te zorgen dat alles zo soepel en efficiënt mogelijk blijft werken.
Waar je op moet letten bij een geautomatiseerd tool voor het patchen van apps van derden
Hoe vind je de beste patchbeheeroplossing voor jouw bedrijf, gezien de verscheidenheid aan oplossingen op de markt? We hebben een lijst samengesteld van de belangrijkste functies die elke patchbeheer-tool zou moeten hebben om ervoor te zorgen dat je al je eindpunten en applicaties up-to-date houdt.
Zorg ervoor dat je op zoek gaat naar:
Software-inventarisatie die geïnstalleerde apps en versies op beheerde apparaten toont.
Derden-app-dekking ter ondersteuning van veelgebruikte toepassingen in de omgeving (niet alleen het besturingssysteem).
Beleidsgebaseerde automatisering waarmee IT kan bepalen wanneer, hoe en waar updates worden toegepast.
Apparaatgroepering om gefaseerde uitrol per team, locatie, besturingssysteem of risiconiveau te ondersteunen.
Zichtbaarheid van patchstatus die toont welke updates zijn geslaagd, mislukt of nog in behandeling zijn.
Foutmeldingen die IT-teams voldoende details geven om problemen op te lossen zonder te gissen.
Remote reparatie om IT-agenten te helpen updateproblemen overal ter wereld op te lossen.
Platformonafhankelijke ondersteuning om alle besturingssystemen te ondersteunen die de organisatie beheert.
Ondersteuning bij het implementeren of verpakken van aangepaste apps voor eigen of niet-ondersteunde toepassingen, waar ondersteund
Audit-klaar rapportage, inclusief gegevens die operationele beoordelingen en IT-naleving ondersteunen.
Hoe Splashtop AEM Helpt Bij Het Automatiseren Van Updates Voor Derden Apps
Effectieve updates van apps van derden vereisen een robuuste, aanpasbare oplossing voor beheer van eindpunten. Met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) kunnen IT-teams endpoint-updates beheren op ondersteunde apparaten vanuit een gecentraliseerde console. Dit biedt de zichtbaarheid, automatisering en controle die ze nodig hebben om updates te beheren in gedistribueerde omgevingen met verschillende besturingssystemen.
Splashtop AEM ondersteunt patching voor zowel besturingssystemen als applicaties van derden, evenals automatisering op basis van beleid, inventarisoverzicht, het bijhouden van patchstatussen en herstelworkflows. Dit helpt IT-teams om handmatige patchwerkzaamheden te verminderen, zodat ze effectiever endpoints kunnen updaten vanuit elke locatie.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams:
Volg en beheer verouderde software en applicaties op beheerde eindpunten.
Automatiseer OS- en externe app-updates met beleidsgebaseerde controles.
Pas updates toe op basis van apparaatgroepen, planningen of uitrolvereisten.
Bekijk patchstatussen op apparaten om te bevestigen dat updates zijn geïnstalleerd of om mislukkingen te identificeren.
Onderzoek en volg mislukte updates op.
Gebruik remote access en support wanneer hands-on probleemoplossing nodig is.
Ondersteun een herhaalbaar patchproces zonder dat gebruikers handmatig updates hoeven te beheren.
Houd beheerde apparaten up-to-date zonder handmatig patchwerk
Updates voor apps van derden vereisen meer dan slechts 'installeren' selecteren zodra er een nieuwe versie wordt gelanceerd. Het vereist automatisering, voorraadtracking, beleid-gebaseerde implementatie, zichtbaarheid en herstel om ervoor te zorgen dat elke app correct wordt bijgewerkt.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams updates beheren en implementeren op ondersteunde beheerde eindpunten. Dit omvat automatisering, zichtbaarheid, herstel en rapportage, wat helpt om patching en eindpuntbeheer te vereenvoudigen vanuit een gecentraliseerd dashboard. Als gevolg hiervan kunnen IT-teams ervoor zorgen dat endpoints consistenter worden bijgewerkt, terwijl ze duidelijkere gegevens bijhouden voor operationele beoordelingen en auditgereedheid.
Wil je zelf de patchautomatisering van Splashtop AEM ervaren? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode.