Hoeveel externe eindpunten moet jouw IT-team beheren? Wanneer je een externe werkploeg hebt, door werknemers beheerde apparaten ingeschreven voor beheer, of meerdere locaties om te ondersteunen, kan het beheren van een gedistribueerde omgeving een uitdaging zijn. Zonder de juiste beheertools kunnen je IT-teams worstelen met patchvertraging, inconsistente beleidshandhaving, beperkte zichtbaarheid en andere uitdagingen die zowel de efficiëntie als de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Gelukkig kan dit worden aangepakt met de juiste autonome eindpuntbeheer software. Geautomatiseerde tools kunnen IT-teams helpen om het tempo en de hoeveelheid patches en updates bij te houden, gedistribueerde omgevingen te beheren, en hun reactietijd te verbeteren, mits ze de juiste functies hebben.
Laten we met dat in gedachten de kerneigenschappen van autonoom eindpuntbeheer verkennen, waarom ze belangrijk zijn, en hoe ze tijdens proeven te evalueren. Vanaf daar kun je tools consistent evalueren en de beste keuze voor je organisatie maken.
Wat Maakt Eindpuntbeheer 'Autonoom' in de Praktijk?
Autonoom endpointbeheer gaat verder dan geplande patching. Autonomie is een combinatie van continue zichtbaarheid, beleidsgestuurde automatisering en zelfherstel, met door mensen goedgekeurde richtlijnen om acties gecontroleerd te houden.
“Autonoom” omvat doorgaans:
Continue monitoring van eindpunten en updates van de inventaris.
Geautomatiseerde detectie van hiaten, inclusief ontbrekende patches, risicovolle apps en verkeerde beveiligingsconfiguraties.
Beleid-gebaseerde herstelacties, inclusief wat er gebeurt, wanneer, en op welke apparaten.
Verificatie en bewijs om aan te tonen dat veranderingen correct zijn geïmplementeerd.
Welke Patch- en Kwetsbaarheidskenmerken Zijn Ononderhandelbaar?
Bij het evalueren van oplossingen wil je ervoor zorgen dat je er een kiest die aan deze criteria voldoet:
1. Kan het zowel het besturingssysteem als applicaties van derden betrouwbaar patchen?
Geautomatiseerd patchen is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle eindpunten up-to-date en veilig zijn. Sommige patchoplossingen richten zich echter alleen op bepaalde besturingssystemen. Je hebt een tool nodig die de besturingssystemen in jouw omgeving en de apps van derden waarop je gebruikers vertrouwen kan dekken, zodat je patchvertraging kunt verminderen en vermijdbare blootstelling door gemiste updates kunt voorkomen.
Een sterke endpointbeheersoplossing kan patches verspreiden over endpoints met een stabiele frequentie en betrouwbare patchstatusbewaking. Tijdens de evaluatie, bevestig de exacte OS-dekking en derdepartijencatalogus in een proefperiode zodat er later geen verrassingen zijn. Dit omvat het omgaan met verschillende app-versies en patches, het verifiëren van patches en het verhelpen van mislukkingen, en het implementeren van controles om offline apparaten weer in patch-compliance te brengen wanneer ze opnieuw verbinden.
2. Biedt het context en prioritering op CVE-niveau?
Veelvoorkomende kwetsbaarheden en blootstellingen (CVEs) zijn bekende en gedocumenteerde bedreigingen waartegen bedrijven zich moeten kunnen verdedigen. Een goed autonoom eindpuntbeheeroplossing biedt zichtbaarheid op basis van CVE's en de mogelijkheid om herstelmaatregelen te prioriteren op basis van risico-indicatoren zoals ernst, blootstellingsomvang en bekende uitbuiting.
Daarnaast kunnen goede automatiseringstools gerichte implementaties gebruiken om bekende en gedetecteerde bedreigingen aan te pakken. Dit kan de reactietijd verbeteren en het blootstellingsvenster verkleinen door prioriteiten om te zetten in gerichte oplossingen, zonder dat er handmatige opvolging voor elk apparaat nodig is.
3. Zijn uitrolprocessen veilig en gecontroleerd?
Patchimplementatie moet een gecontroleerd proces zijn, in plaats van elk apparaat willekeurig of in één keer bij te werken. Goede eindpuntbeheertools gebruiken ringgebaseerde patchimplementatie, beginnend met een kleine pilotgroep van apparaten en rollen de update in fasen uit om ervoor te zorgen dat elk eindpunt correct wordt bijgewerkt en eventuele problemen worden aangepakt.
Dit moet ook robuuste controles voor patch-implementaties omvatten, inclusief de mogelijkheid om onderhoudsvensters in te stellen en te beheren, reboot-controles in te schakelen en uitstelregels te definiëren voor het vertragen van een patch. Bovendien moet een patchbeheeroplossing ondersteunende workflows bieden voor die gevallen waarin een update problemen veroorzaakt.
Hoe Zorgt de Tool Voor Continue Eindpuntzichtbaarheid?
Naast patchbeheer is eindpuntzichtbaarheid essentieel voor het juist beheren en ondersteunen van afstand apparaten. IT-teams moeten in één oogopslag kunnen zien hoeveel eindpunten verbonden zijn, hun patch- en configuratiestatus, welke software geïnstalleerd is, en waar er hiaten zijn. Dat maakt continue zichtbaarheid ononderhandelbaar.
1. Welke Diepte Krijg Je Eigenlijk in Inventaris?
Eindpuntzichtbaarheid begint met een duidelijke, georganiseerde inventaris. Dit moet zowel hardware (apparaatmodellen, opslag en OS-versie) als software (apps, versies en de laatste keer dat ze online waren) omvatten om een volledig overzicht van de bedrijfsomgeving te geven. Daarnaast moet de inventaris over tijd veranderingen bijhouden, zowel wat er veranderd is als wanneer, om faalpunten of verdachte activiteiten te identificeren.
2. Kun je de werkelijke operationele status zien, en niet alleen momentopnames?
Inventaris moet up-to-date statussen bevatten, inclusief online versus offline status en de laatste keer dat elk apparaat incheckte. Als je zichtbaarheid slechts af en toe een momentopname vastlegt, zie je niet de nieuwste en meest nauwkeurige informatie. Dit moet patch-compliance omvatten (gesorteerd op apparaatgroep, OS, applicatie en/of tijdsraam) evenals de manier waarop uitzonderingen worden behandeld voor apparaten die niet gepatcht kunnen worden of extra goedkeuringen nodig hebben.
Welke Automatiseringsmogelijkheden Zijn Het Belangrijkst, En Welke Beschermrails Voorkomen Schade?
Niet alle oplossingen bieden dezelfde automatiseringsmogelijkheden, dus het is essentieel om er een te vinden met de tools die je nodig hebt, evenals met vangrails om automatisering veilig en gecontroleerd te houden. Met dat in gedachten, stel deze vragen bij het bekijken van endpoint-beheertools:
1. Wat Kan Van Begin Tot Eind Geautomatiseerd Worden?
Overweeg wat geautomatiseerd kan worden en hoeveel van de workflow het beïnvloedt. Voor bedreigingsdetectie en -beheer moet het bijvoorbeeld detectie, herstelacties, en workflowverificatie omvatten.
Je wilt ook kijken naar op triggers gebaseerde automatisering die wordt geactiveerd zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld, als de endpoint-beheeroplossing detecteert dat een kritieke patch ontbreekt, zou dat een voorwaarde moeten activeren om het patchproces te starten.
Dit zal schaalbare remediatie mogelijk maken zonder IT-teams te overladen met ondersteuningsverzoeken.
2. Welke controles houden automatisering veilig?
Hoe nuttig automatisering ook is, ongecontroleerde automatisering is ook riskant. Zodoende moeten autonome oplossingen voor het beheer van eindpunten controles en beperkingen bevatten om automatisering binnen goedgekeurde grenzen te houden.
Dit omvat goedkeuringsdrempels voor gevoelige acties en gericht beleid voor verschillende groepen, apparaten en rollen, en auditsporen voor elke geautomatiseerde actie. Deze functies helpen de automatiseringsacties transparant te houden en omvatten controles om ervoor te zorgen dat mensen nog steeds een rol spelen bij het goedkeuren van belangrijke acties.
Welke rapportages en bewijzen heb je nodig om resultaten te bewijzen?
Wanneer je een audit krijgt, wil je snel rapporten en informatie kunnen opvragen. Daarom wil je een platform dat robuuste rapportage en duidelijke records van activiteiten biedt, niet alleen prestige-dashboards. Deze rapporten kunnen je ook helpen om verbetering in de loop van de tijd bij te houden, zoals snellere remediering en verminderde blootstellingsvensters.
Zoek naar rapporten die omvatten:
Patch compliance in de loop van de tijd (inclusief trends, en niet alleen de huidige status).
CVE-blootstellingsweergaven, gesorteerd per eindpuntgroep.
Implementatiegeschiedenis en successen of mislukkingen, samen met de redenen achter eventuele mislukkingen.
Exporteeropties, inclusief geplande leveringen voor belanghebbenden.
Past het in je bestaande technologie en schaalt het mee zonder meer complexiteit toe te voegen?
Je endpoint-beheeroplossing zou moeten integreren met de systemen die je al gebruikt en extra handmatige stappen moeten vermijden. Als het problemen heeft met het verbinden en werken met bestaande tools, zal dat alleen maar extra complicaties toevoegen en het leven voor IT-agenten moeilijker maken in plaats van hun werk gemakkelijker te maken.
Overweeg het volgende bij het bekijken van autonome endpointbeheersoftware:
1. Integraties Die Handmatig Werk Verminderen
Het doel van automatisering en integraties is om het handmatige werk dat IT-agenten dagelijks moeten beheersen te verminderen. Daarom wil je zoeken naar integraties met functies die het werk stroomlijnen en de efficiëntie verbeteren, inclusief identiteits- en toegangsfuncties (zoals role-based access control en het minst mogelijke privilege), ITSM- of ticketing-triggers en functies die aansluiten bij en je bestaande beveiligingstools aanvullen.
2. Implementatie en doorlopend beheer
Wanneer je een nieuwe oplossing toevoegt aan je tech-stack, moet deze eenvoudig te implementeren en te beheren zijn. Zoek naar een oplossing met een eenvoudige uitrol en snelle time-to-value, inzetbaar met minimale verstoring. Je wilt ook rekening houden met je externe en verspreide teams, inclusief bandbreedte, tijdzones en apparaten buiten het netwerk, om ervoor te zorgen dat het overal goed kan worden ingezet.
Wat Moet Je Testen Tijdens Een Proefversie Of Demo?
Proefversies en demonstraties zijn de beste manier om praktische ervaring op te doen met oplossingen die u overweegt. Deze proeven moeten echter grondige tests zijn om ervoor te zorgen dat de endpointbeheeroplossing aan al je behoeften voldoet, in plaats van simpelweg "goed genoeg" of effectief in een zeer generieke omgeving te zijn.
Zorg ervoor dat je tijdens een demo het volgende test:
Importeer of ontdek een representatieve set apparaten, inclusief gemengde besturingssystemen, externe apparaten en apparaten op locatie.
Bevestig software-inventaris voor een aantal eindpunten en controleer de versies.
Identificeer een kleine set ontbrekende updates van derden en implementeer ze gefaseerd om de uitrol te testen.
Test het omgaan met herstarten en het uitstelgedrag van gebruikers.
Kies één hoog-risico CVE-scenario en bevestig dat je getroffen eindpunten kunt vinden, remediering kunt uitvoeren en afsluiting kunt verifiëren.
Simuleer een offline eindpunt en kijk hoe het bijwerkt en de status rapporteert nadat het online is gekomen.
Genereer een compliance- of patch-evidentierapport dat de veranderingsgeschiedenis en resultaten weergeeft.
Bekijk auditlogboeken en rolrechten om veilige automatisering governance te bevestigen.
Hoe Splashtop AEM Deze Behoeften Aan Autonome Endpoint Management Ondersteunt
Als je tools beoordeelt aan de hand van de bovenstaande criteria, is Splashtop AEM een optie die is ontworpen om ondersteuning te bieden voor real-time patching en zichtbaarheid van endpoints met beleidsgestuurde automatisering. Het helpt IT-teams met het beheer en het herstellen van verspreide endpoints vanaf een centrale console.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams een actuele inventaris en zichtbaarheid over verbonden endpoints onderhouden. Het biedt CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten en waarschuwingen, samen met geautomatiseerde patchbeheer- en remediatieworkflows, die teams helpen prioriteiten te stellen voor fixes en resultaten te verifiëren met minder handmatige inspanning.
Splashtop AEM biedt:
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten over endpoints, met prioritering en bruikbare informatie.
Realtime patching en geautomatiseerde, ring-gebaseerde implementaties om de handmatige inspanning te verminderen en tegelijkertijd een efficiënte uitrol over apparaten en groepen te verzekeren.
Hardware- en software-inventaris en zichtbaarheid.
Automatisering en beleidscontroles die herhaalbare, controleerbare workflows ondersteunen.
Begin met Splashtop AEM
Bij het evalueren van autonome endpoint managementsoftware moet je verder kijken dan het label om te zien hoe het presteert als een workflow. Overweeg elke stap, van zichtbaarheid tot beslissingen en actie tot verificatie, om ervoor te zorgen dat elke stap de juiste combinatie heeft van automatisering, beveiliging en menselijke goedkeuring om zowel efficiëntie als beveiliging te behouden.
Met de juiste automatiseringstools, zoals Splashtop AEM, kun je de handmatige inspanning verminderen, de consistentie verbeteren en de blootstellingsvensters verkorten door problemen sneller te identificeren en ze op schaal te verhelpen. Dit helpt om IT-naleving te handhaven en externe werknemers te ondersteunen, zonder extra lasten aan de IT-teams toe te voegen.
Klaar om Splashtop AEM te evalueren aan de hand van je checklist? Start een gratis proefperiode!