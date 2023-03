Hoe IT-teams Kunnen Profiteren van het Implementeren van Anywhere Operations

Volgens Gartner stonden anywhere operations hoog op het lijstje van de Top Strategic Technology Trends in 2021. Het concept en de praktijk van anywhere operations zijn door de pandemie gestimuleerd, maar Gartner zegt dat anywhere operations het meest nodig zullen zijn wanneer de coronacrisis voorbij is.

Anywhere Operations is een organisatiemodel voor IT-teams om een verspreid personeelsbestand te ondersteunen. Het gaat om IT-implementatie van technologieën om veilige externe werkplekken te leveren; ondersteuning te bieden aan medewerkers, klanten en partners, en vanaf vrijwel overal producten en diensten te implementeren.

Het Gartner-rapport merkte op dat organisaties na de crisis te maken zullen krijgen met nieuwe verwachtingen van klanten en digitale transformatiebehoeften. Dit zeggen analisten: "IT-managers moeten een anywhere operations bedrijfsmodel toepassen om klanten overal te kunnen bereiken, werknemers overal in staat te stellen om te kunnen werken en overal zakelijke diensten te kunnen leveren."

Moderne remote access is een belangrijke bouwsteen van anywhere operations

Een moderne remote access-oplossing, zoals Splashtop, dient als de ideale basis om aan de slag te gaan met een anywhere operations strategie. Het is duidelijk waarom dit zo is. Splashtop Enterprise biedt anywhere support, geavanceerde beveiliging voor externe werkplekken en integratie met populaire, aanvullende oplossingen, waardoor de waarde van een verspreid personeelsbestand wordt vergroot.

Deze mogelijkheden sluiten perfect aan bij Gartner's aanbevelingen voor anywhere operations voor IT-managers die verantwoordelijk zijn voor infrastructuur, operaties en cloudbeheer. Deze aanbevelingen zijn:

Maak digitaal de standaardervaring en remote het standaard leveringsmodel

Geef prioriteit aan veilige toegang

Zorg voor een naadloze digitale ervaring in fysieke en virtuele ruimtes door locatie-onafhankelijke workflows mogelijk te maken

Het eindresultaat, zegt Gartner, is dat de mix van virtuele en fysieke ervaringen zal leiden tot een hogere productiviteit van het personeel en een groter klantbereik.

"Een digital-first, remote-first bedrijfsmodel maakt een grotere operationele efficiëntie mogelijk, verbetert de productiviteit van werknemers en democratiseert de toegang tot een divers en geografisch verspreid personeelsbestand." - Gartner.

4 Voordelen Van Het Implementeren Van Anywhere Operations

Aangezien Gartner voorspelt dat 40% van de bedrijven in 2023 anywhere operations zal implementeren, is het de moeite waard om de verwachte voordelen wat gedetailleerder te bekijken.

Voordeel #1: productiviteit van werknemers en plezier in het werk.

Bedrijven die telewerken aanbieden (mogelijk gemaakt door remote access en remote support) hebben de afgelopen jaren een indrukwekkende productiviteitswinst geboekt. Mensen hebben zich tijdens de pandemie gerealiseerd dat ze veel waarde hechten aan de balans tussen werk en privé. Veilige remote access stelt hen in staat hun werk uit te voeren en klanten overal te ondersteunen.

Een zeker niet onbelangrijk aspect van anywhere operations is dat ze uw mogelijkheden voor het werven van personeel kunnen uitbreiden. Met solide, externe werkplekken is het voor uw HR-recruiters veel gemakkelijker personeel aan te nemen dat het beste aan uw behoeften voldoet, ongeacht waar ze wonen.

Voordeel #2: Custom-branded 24x7 remote support voor werknemers en klanten.

Met Splashtop Enterprise kunt u de support-app aanpassen aan uw branding en kunt u zowel onbeheerde als beheerde support bieden. Onbeheerde support stelt IT-technici in staat om elke medewerker op elk moment te ondersteunen - zelfs als ze niet achter hun computer zitten. Beheerde support biedt uw werknemers directe ondersteuning op elk apparaat, ook apparaten die niet door het bedrijf zijn uitgegeven.

Het ondersteunen van klanten wordt veel gemakkelijker wanneer uw accountmanagers, IT-support, klantensupport en salesprofessionals strategisch verspreid zijn over verschillende regio's. Met de servicedeskfuncties binnen Splashtop kunt u een goed georganiseerd, verspreid supportteam onderhouden. Verzoeken van klanten kunnen worden doorgestuurd naar de juiste supportmedewerker en er kan een beroep worden gedaan op experts wanneer hogere ondersteuningsniveaus nodig zijn. Geavanceerde functies voor teambeheer maken het veilig en gemakkelijk voor IT om klanten, medewerkers en collega's effectief te ondersteunen.

Voordeel #3: Betere samenwerking en productiviteit.

Het spreekt bijna vanzelf, maar wanneer gebruikers 24x7 toegang hebben tot hun kantoorcomputer, data en apps, verbetert de samenwerking.

Een productiestudio werkt bijvoorbeeld met een strakke deadline om de video van een klant af te leveren. Maar aan het eind van de dag moet de uiteindelijke video nog enkele uren renderen - geen probleem met remote access. De projectleider kan naar huis gaan en later die avond op afstand het voltooide videobestand opsturen. De klant is tevreden over de snelle levering en de projectleider houdt werk en privé goed in balans.

Voordeel #4: Snelle kostenefficiënt werk.

Universiteiten, overheden en bedrijven zijn zich allemaal gaan realiseren dat digitale transformatie van cruciaal belang is voor hun succes op middellange en lange termijn en hun concurrentiepositie in de markt. Toch hebben veel organisaties moeite om kortetermijnwinsten te behalen die brede langetermijndoelen voor digitale transformatie ondersteunen.

Een moderne remote access-oplossing kan die uitdaging aan. IT kan Splashtop in slechts enkele dagen, zelfs uren implementeren en onmiddellijk resultaten laten zien. Dat komt omdat Splashtop kant-en-klare oplossingen biedt die naadloos in uw bestaande omgeving passen. Lees deze twee succesverhalen van klanten om te zien hoe gemakkelijk het is: BDP geeft gebruikers binnen 48 uur remote access en TechCastles maakt snel remote filmproductie mogelijk.

Conclusie: begin slim en groei naar anywhere operations

Grote ontwikkelingen zoals digitale transformatie gebeuren stap voor stap, maar met de juiste oplossingen is het gemakkelijker. IT-managers die hebben geprobeerd het onmogelijke te bereiken met complexe oplossingen, hebben de prijs betaald in mislukte implementaties en ontevredenheid van klanten en werknemers. Dit is de reden waarom moderne remote access de ideale basis vormt voor uw anywhere operations strategie. Het is snel, gemakkelijk en zeer kostenefficiënt; het verandert de ervaring van klanten en werknemers in korte tijd ten goede.

