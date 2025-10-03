Splashtop Business-toegang Pro en Solo - Veelgestelde vragen voor bestaande Business-toegang-gebruikers

Vanaf 2025 is Splashtop Business Access omgedoopt tot Splashtop Remote Access.
Dit blogbericht bevat informatie en een veelgestelde vraag voor mensen die zich vóór 20 augustus 2018 hebben geabonneerd op Splashtop Business-toegang (of een gratis proefperiode hebben gestart).
Wat we aankondigen
Vandaag heeft Splashtop Splashtop Business Access Solo en Splashtop Business Access Pro aangekondigd. Deze nieuwe versies vervangen het vorige Splashtop Business Access-product. (Update: We hebben sindsdien een nieuwe Splashtop Business Access-versie gelanceerd, genaamd Splashtop Business Access Performance)
Wat betekent dit voor mij als abonnee van Splashtop Business-toegang?
Als je je vóór 20 augustus 2018 op Splashtop Business-toegang hebt geabonneerd, heb je een aantal keuzes:
Upgrade naar Business-toegang Pro
Klik op de Pro link in uw my.Splashtop dashboard of klik hier om aan de slag te gaan. U kunt de Pro-functies 7 dagen gratis uitproberen. U kunt ook de link op die pagina gebruiken om uw bestaande Business Access-abonnement te upgraden naar Pro tegen een pro rata prijs die u het volledige tegoed geeft voor uw huidige abonnement. Als u op die pagina komt en een bericht ziet waarin staat dat u contact moet opnemen met onze sales, betekent dit dat u een oudere generatie Business Access heeft waarvoor een paar extra stappen aan onze kant nodig zijn om u te upgraden naar Pro. Volg in dat geval gewoon de instructies om contact met ons op te nemen en we helpen u graag verder.
U krijgt nieuwe functies, waaronder:
Ondersteuning van meerdere monitoren (bekijk meerdere monitoren vanaf een externe computer op een of meerdere lokale schermen)
Chatten buiten een remote access-sessie
Share My Desktop (om uw Windows-bureaublad te delen via een weblink)
Alle toekomstige nieuwe functies die tijdens uw abonnementsperiode aan de Pro-editie worden toegevoegd
Houd ook rekening met deze items als u overweegt te upgraden van de vorige Business-toegang naar Pro:
U kunt remote access-sessies vanaf één apparaat tegelijk starten (per gebruikerslicentie). U kunt op afstand toegang krijgen tot zoveel computers als u wilt (maximaal 10 per gebruikerslicentie), zolang het maar vanaf dat ene apparaat is. Als u een abonnement voor 3 gebruikers aanschaft, kunt u sessies starten vanaf maximaal 3 apparaten tegelijk.
Business Access Pro ondersteunt geen remote access tot RDP-sessies. Deze functie is in de eerste plaats bedoeld voor remote support en is beschikbaar in Splashtop Remote Support.
Upgraden is onomkeerbaar, dus zorg ervoor dat u de nieuwe prijzen en bovenstaande beperkingen goed leest voordat u upgradet.
Blijf bij wat u heeft
U kunt doorgaan met uw huidige Splashtop Business-toegang-abonnement en functieset en verlengen tegen uw huidige jaarlijkse abonnementsprijs. Zorg ervoor dat u uw betalingsgegevens actief houdt en dat automatisch verlengen ingeschakeld blijft. En als u een volumekorting had, zorg er dan voor dat u uw aantal abonnementen niet onder de kortingsdrempel verlaagt.
Wat als ik een oude licentie had en mijn abonnement verloopt?
Wanneer u inlogt op uw my.splashtop.com-console en op de knop "Kopen" klikt, ziet u de huidige Business Access-licentieopties.
Kan ik de nieuwe functies gewoon toevoegen aan mijn bestaande abonnement voor de oude versie?
Het spijt ons, maar die optie is niet beschikbaar.
Wat als ik meer vragen heb?
Bezoek de Splashtop Remote Access pagina en klik op het chatvenster in de rechterbenedenhoek van het scherm om te chatten met ons verkoopteam. Je kunt ook contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.