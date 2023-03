Splashtop Business-toegang Pro en Solo - Veelgestelde vragen voor bestaande Business-toegang-gebruikers

Dit blogbericht bevat informatie en een veelgestelde vraag voor mensen die zich vóór 20 augustus 2018 hebben geabonneerd op Splashtop Business-toegang (of een gratis proefperiode hebben gestart).

Wat we aankondigen

Vandaag kondigt Splashtop Splashtop Business-toegang Solo en Splashtop Business-toegang Pro aan. Deze nieuwe edities vervangen het vorige Splashtop Business-toegang-product.

Wat betekent dit voor mij als abonnee van Splashtop Business-toegang?

Als je je vóór 20 augustus 2018 op Splashtop Business-toegang hebt geabonneerd, heb je een aantal keuzes:

Upgrade naar Business-toegang Pro

Klik op de Pro-link in uw my.splashtop-dashboard of ga naar https://redirect.splashtop.com/pro om aan de slag te gaan. U kunt de Pro-functies 14 dagen gratis uitproberen. U kunt ook de link op die pagina gebruiken om uw bestaande Business Access-abonnement te upgraden naar Pro tegen een prijs die evenredig is aan het volledige tegoed voor uw huidige abonnement. Als u op die pagina bent en een bericht ziet waarin staat dat u contact moet opnemen met Sales, betekent dit dat u een oudere generatie Business Access heeft waarvoor een paar extra stappen aan onze kant nodig zijn om te upgraden naar Pro. Volg in dat geval gewoon de instructies om contact met ons op te nemen en we helpen u graag verder.

U krijgt nieuwe functies, waaronder:

Ondersteuning van meerdere monitoren (bekijk meerdere monitoren vanaf een externe computer op een of meerdere lokale schermen)

Chatten buiten een remote access-sessie

Share My Desktop (om uw Windows-bureaublad te delen via een weblink)

Alle toekomstige nieuwe functies die tijdens uw abonnementsperiode aan de Pro-editie worden toegevoegd

Houd ook rekening met deze items als u overweegt te upgraden van de vorige Business-toegang naar Pro:

U kunt remote access-sessies vanaf één apparaat tegelijk starten (per gebruikerslicentie). U kunt op afstand toegang krijgen tot zoveel computers als u wilt (maximaal 10 per gebruikerslicentie), zolang het maar vanaf dat ene apparaat is. Als u een abonnement voor 3 gebruikers aanschaft, kunt u sessies starten vanaf maximaal 3 apparaten tegelijk.

Business Access Pro ondersteunt geen remote access tot RDP-sessies. Deze functie is in de eerste plaats bedoeld voor remote support en is beschikbaar in Splashtop Remote Support.

Upgraden is onomkeerbaar, dus zorg ervoor dat u de nieuwe prijzen en bovenstaande beperkingen goed leest voordat u upgradet.

Blijf bij wat u heeft

U kunt doorgaan met uw huidige Splashtop Business-toegang-abonnement en functieset en verlengen tegen uw huidige jaarlijkse abonnementsprijs. Zorg ervoor dat u uw betalingsgegevens actief houdt en dat automatisch verlengen ingeschakeld blijft. En als u een volumekorting had, zorg er dan voor dat u uw aantal abonnementen niet onder de kortingsdrempel verlaagt.

Downgrade niet naar Business Access Solo

We raden af om te downgraden naar Business Access Solo, althans op dit moment. De Solo-editie heeft minder functies en een kleiner aantal computers (limiet 2) dan uw oorspronkelijke abonnement.

Wat als ik een oude versie had en mijn abonnement verloopt?

Als uw abonnement verloopt en u wilt de oude Business-toegang behouden, moet u uw abonnement zo snel mogelijk opnieuw activeren. Na een periode van 30 dagen is het niet meer mogelijk om een verlopen abonnement op het oude abonnement opnieuw te activeren en moet je een van de nieuwe abonnementsopties kiezen.

Kan ik de nieuwe functies gewoon toevoegen aan mijn bestaande abonnement voor de oude versie?

Het spijt ons, maar die optie is niet beschikbaar.

Wat als ik onlangs met een proefperiode van de oude versie ben begonnen en die functieset wil?

Als u zich binnen 30 dagen na uw proefperiode aanmeldt bij uw my.splashtop.com-console en op de knop "Kopen" klikt, kunt u de originele Splashtop Business Access kopen. Daarna heeft u de mogelijkheid om te upgraden naar Business Access Pro (als u de extra functies wilt, zoals multi-naar-multimonitor, twee gebruikers die op één computer werken, enz.), tegen een evenredige prijs.

Wat zijn mijn opties als ik Business-toegang meer dan 30 dagen geleden heb geprobeerd?

U kunt een nieuwe proefperiode van 14 dagen voor Business Access Pro starten om alle nieuwste functies te ervaren en vervolgens ervoor kiezen om Business Access Pro of Business Access Solo aan te schaffen, afhankelijk van uw behoeften.

Wat als ik meer vragen heb?

Bezoek de Splashtop Business Access-webpagina en klik op het chatvenster in de rechterbenedenhoek van het scherm om te chatten met ons verkoopteam. U kunt ook per e-mail of telefoon contact met ons opnemen.