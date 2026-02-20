Patchautomatisering is een krachtig hulpmiddel voor het verbeteren van cybersecurity en IT-efficiëntie, waarmee IT-teams apparaten up-to-date en veilig kunnen houden zonder elk apparaat handmatig bij te werken. Toch zijn die voordelen moeilijk te laten zien op een begroting.
Dus, hoe kunnen IT-leiders de ROI van patchautomatisering evalueren die de echte IT-activiteiten weerspiegelt? In plaats van ROI alleen in financiële termen te bekijken, moeten we rekening houden met de bespaarde tijd, de voorkómen onderbrekingen en de verbeterde risicoreductie die automatisering kan leveren.
Met dat in gedachten, laten we kijken naar de ROI van patchautomatisering, waar de voordelen vandaan komen en de verborgen kosten van handmatig patchbeheer.
Wat ROI echt betekent voor patchautomatisering in IT-operaties
De return on investment gaat niet alleen over verhoogde winsten of verminderd personeelsbestand, maar ook over verbeterde operationele efficiëntie en minder kostbare verstoringen.
Patchautomatisering bespaart aanzienlijk veel tijd, waardoor IT-medewerkers urenlang handmatig patchen kunnen vermijden. Deze tijd kan dan worden gebruikt om zich te concentreren op werk van hogere waarde, zoals het ondersteunen van medewerkers met kritieke problemen of andere prioriteitsprojecten. Daarnaast vermindert patchautomatisering verstoringen die anders de productiviteit en gebruikersondersteuning zouden vertragen.
Daarnaast stelt patch-automatisering snellere, effectievere patch-dekking mogelijk, waardoor blootstellingsvensters worden verkleind en de algehele cyberveiligheid wordt verbeterd. Als gevolg hiervan kunnen werknemers in het hele bedrijf efficiënter en veiliger werken, terwijl IT-teams minder noodwerk te verwerken hebben.
Dit helpt ook om bedrijfsrisico’s te verminderen en ondersteunt nalevingsinspanningen, aangezien veel industriële en overheidsvoorschriften verwachten dat organisaties apparaten redelijk veilig en up-to-date houden.
De 3 ROI-categorieën van patchautomatisering die het meeste gewicht in de schaal leggen
We kunnen de ROI van geautomatiseerd patchbeheer meten door drie verschillende 'categorieën' te onderzoeken. Elk biedt belangrijke efficiëntie- en beveiligingsvoordelen die tastbare waarde voor het bedrijf opleveren.
ROI-categorie 1: Tijd teruggewonnen van repetitief patchen
Eerst is er de bespaarde tijd. Handmatig patchen van eindpunten en applicaties is een repetitief, tijdrovend proces dat IT-medewerkers vereist om patchlijsten op te stellen, apparaten te lokaliseren, updates te plannen, herstarts te coördineren en meer. Als een patch niet kan worden geïnstalleerd, moeten medewerkers extra tijd besteden aan het oplossen van de problemen en het opnieuw uitvoeren van patchimplementaties.
Patchautomatisering vermindert handmatige stappen door patches volgens uw interne beleid te plannen en uit te voeren op eindpunten. Als een patch faalt, moet een automatiseringstool snel het falen naar boven brengen en ondersteuning bieden voor herstel en herimplementatie, zodat IT niet apparaat voor apparaat hoeft te onderzoeken. Dit leidt tot efficiëntere patchimplementatie en minder urgente patchwerkzaamheden wanneer nieuwe updates worden uitgebracht.
Wat te meten:
Uren per week besteed aan patchtaken in de IT, gemeten over de afdeling (niet per persoon).
Handmatige contactmomenten per patchcyclus, zoals e-mails, tickets, checklists en co�ördinatievergaderingen.
Tijd van "patch vrijgegeven" tot "implementatie voltooid" voor uw standaard apparaategroepen.
ROI-categorie 2: Minder supporttickets en minder verstoring voor eindgebruikers
Een meetwaarde die je kunt meten is het aantal support tickets dat je ontvangt tijdens een patch implementatie. Gecontroleerde uitrol kan de tests verbeteren, problemen detecteren voordat ze wijdverspreid raken, en betere zichtbaarheid van mislukkingen bieden. Dit vermindert zowel het aantal mislukkingen als de tijd om ze op te lossen, wat resulteert in minder verstoringen en minder support tickets.
Wat te meten:
Patch-gerelateerde tickets, bijgehouden per maand of per patchcyclus.
Incidenten veroorzaakt door mislukte patches, gevolgd als tellingen zodat je een vergelijking kunt maken van voor vs na.
Gemiddelde tijd om patch-gerelateerde problemen op te lossen, zodat je kunt zien of problemen gemakkelijker op te lossen zijn.
ROI emmer 3: Minder tijd nodig om patchstatus en compliance aan te tonen
Patchautomatisering kan meer dan alleen het patchproces versnellen; goede automatisering kan ook helpen om patchstatus en IT-naleving tijdens audits makkelijker aan te tonen. Zonder geautomatiseerd patchen kan rapportage een grote tijdverslinder zijn, omdat de gegevens verspreid kunnen zijn en handmatig moeten worden verzameld. Patchautomatisering stelt IT in staat om de informatie die ze nodig hebben te verzamelen zonder handmatig gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar te klikken.
Wat te meten:
Tijd besteed aan het samenstellen van patchstatusrapporten elke maand, voor versus na automatisering.
Tijd om de vraag te beantwoorden 'zijn we gepatcht tegen X?' voor een specifieke CVE of dringende update.
Tijd die nodig is om bewijs voor te bereiden voor audits of beveiligingsbeoordelingen.
Handmatig patchen creëert verborgen kosten.
De echte kosten van patchen zijn niet altijd zichtbaar in je onkostennota. Handmatig patchen brengt verborgen kosten met zich mee die kunnen oplopen tot onverwachte uitgaven, vooral door verspilde tijd en middelen.
Elke tijd die IT-agenten besteden aan handmatig patchen is tijd die ze niet aan ander werk kunnen besteden, zoals het oplossen van tickets, het onboarden van nieuwe medewerkers en het beheren van eindpuntverzoeken. Als een patch niet correct wordt geïnstalleerd, creëert dit een tweede golf van werk omdat agenten proberen het probleem op te lossen en de patch opnieuw te installeren.
Bovendien kan het patchen van apps van derden extra werk met zich meebrengen. Veel bedrijven gebruiken patching tools die werken op besturingssystemen, maar niet op apps. Dit betekent dat agenten zich moeten concentreren op meer producten en meer patch-implementaties, wat nog meer tijd kan kosten.
Zelfs rapportages kunnen waardevolle tijd en middelen opslokken. Het opstellen van rapporten kost tijd van senior personeel, aangezien zij degenen zijn met de kennis en inzichten om vragen met vertrouwen te beantwoorden en de accurate, gedetailleerde informatie te geven die de rapporten nodig hebben. Met geautomatiseerd patch-management kunnen zij sneller rapporten genereren, waardoor agenten hun expertise beter kunnen benutten.
De eenvoudigste manier om ROI te verifiëren: voer een piloot van 30 dagen voor patchautomatisering uit.
Als je niet zeker weet hoe patchbeheer werkt, is de eenvoudigste manier om de voordelen en ROI-verbeteringen te begrijpen het zelf proberen. Een gratis proefversie van patchbeheer software draaien kan je IT-team helpen begrijpen hoe het werkt, het implementeren en de voordelen in actie zien, zodat je kunt beslissen of het een waardevolle investering voor je organisatie is.
Houd bij het uitvoeren van een automatiseringspilot rekening met de volgende suggesties:
1. Kies een pilotscope die de realiteit weerspiegelt (maar veilig blijft)
Wanneer je een testrun uitvoert, wil je deze niet door de gehele organisatie uitrollen, maar je wilt nog steeds een gezonde testschaal. Begin met 200 tot 500 eindpunten, of een business unit, afhankelijk van de omvang van je organisatie, en neem een mix op van gemakkelijk en moeilijk te beheren apparaten.
Vanaf daar kun je zien hoe eenvoudig het is om patches te implementeren op die apparaten, vergeleken met andere endpoints in je netwerk. Als je ook patchbeheer voor applicaties van derden nodig hebt, zorg er dan voor dat deze zijn opgenomen op de apparaten die je test.
2. Definieer "succes" met behulp van een ROI-scorekaart van één pagina
Patch management ROI wordt niet in geld gemeten; het wordt gedefinieerd door verbeteringen, dus u wilt metrics bijhouden om ze te identificeren. Dit omvat de uren besteed aan patchen (voor en na) en de algehele snelheid waarmee u uw beoogde dekking kunt bereiken.
Zorg ervoor dat je zowel je mislukkingen als je successen bijhoudt. Als een patch niet correct installeert, hoeveel herhalingen zijn er dan nodig om het probleem op te lossen, en hoe lang duurt het? Zorg er ook voor dat je je patch-gerelateerde tickets bijhoudt, zowel in termen van hoeveel je er ontvangt als hoe snel ze kunnen worden opgelost.
Houd daarnaast rekening met de tijd die nodig is om rapporten voor IT-audits te maken en om te reageren op urgente patch-vragen. Rapporten kunnen net zo tijdrovend zijn als het patchen zelf, dus snellere rapportage kan waardevolle tijd besparen.
3. Houd alleen bij wat je zonder extra tools kunt vastleggen.
Het bijhouden van deze statistieken mag geen extra analytische tools vereisen. Grove tijdslogboeken voor patching-taken zijn voldoende om tijdsverbeteringen bij te houden, en ticketingsystemen kunnen vaststellen hoeveel tickets ze ontvangen met patch-gerelateerde problemen.
Een kort wekelijks bericht zou voldoende moeten zijn om te illustreren welk werk de automatisering elke week heeft geëlimineerd. Door simpelweg deze gegevens te volgen en de veranderingen in de loop van de tijd te zien, zult u kunnen identificeren hoe automatisering uw patch-management kan verbeteren.
Waar moet je op letten in een geautomatiseerde patchoplossing.
Dus, wat moet je zoeken in een geautomatiseerde patchbeheeroplossing? Er zijn verschillende essentiële functies die nodig zijn om effectief patchbeheer en implementatie te garanderen, en zonder deze kun je niet de meeste ROI-voordelen behalen.
Bij het evalueren van patch-managementsoftware, let op het volgende:
Automatisering en planningscontroles: hiermee kunt u beheren wanneer uw patch-updates worden ingezet, zodat u ervoor zorgt dat uw IT-teams maximaal de tijd terugkrijgen.
Gefaseerde uitrol: patches in ringen of andere stadia uitrollen vermindert verstoringen en storingen, waardoor het makkelijker wordt om problemen te identificeren en op te lossen terwijl updates nog steeds gestaag worden uitgerold.
Duidelijk inzicht in patchfouten en herstel: Inzichten in uw patchfouten en een herstelworkflow verminderen herhalingswerk en tickets, waardoor kwesties snel kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt.
Patchdekking van derden: Patchdekking van derden: een goede patchbeheeroplossing moet OS-patches dekken en de belangrijkste applicaties van derden waar je organisatie op vertrouwt, zodat app-patching geen aparte handmatige workflow wordt.
Uitgebreide rapportage: patch-automatiseringstools moeten rapporten bevatten die uitleggen wat er ontbreekt, waar het ontbreekt en waarom. Dit vermindert de rapportagetijd en vergemakkelijkt het verzamelen van rapporten tijdens een audit voor teams.
Hoe Splashtop AEM ROI ondersteunt voor patch-automatisering
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is een AI-ondersteunde endpointbeheeroplossing die is ontworpen om IT-teams te helpen patchen te stroomlijnen en handmatige werkzaamheden te verminderen. Splashtop AEM helpt IT-teams bij het automatiseren van OS- en patching door derden, het gebruik van CVE-inzichten om prioriteit te geven aan remediëring en het behouden van zichtbaarheid op patchstatus en kwetsbaarheden over endpoints.
Splashtop AEM helpt IT-teams hun ROI op verschillende manieren te verbeteren, waaronder:
1. Win tijd terug door patch-workflows te automatiseren.
Patchautomatisering met Splashtop AEM maakt het eenvoudig om patches te implementeren in grote en afgelegen omgevingen zonder dat er veel tijdsinvesteringen nodig zijn. Het vermindert de handmatige stappen die IT-agenten moeten nemen en helpt herhalingswerk van mislukte patchinstallaties te verminderen, waardoor ze zich kunnen concentreren op belangrijkere taken.
2. Verminder verstoringen met gecontroleerde uitrol en betere foutafhandeling
Splashtop AEM is ontworpen voor efficiënt, betrouwbaar patchbeheer. Het ondersteunt gecontroleerde uitrol om apparaten in stadia gestaag te updaten en verstoringen te verminderen, terwijl het duidelijker inzicht biedt in de resultaten zodat problemen sneller kunnen worden geïdentificeerd en opgelost. Daarnaast biedt Splashtop AEM inzicht in eindpunten en hun patchstatussen, waardoor problemen snel kunnen worden geïdentificeerd en verholpen.
3. Maak de patchstatus gemakkelijker te bewijzen
Splashtop AEM bevat gedetailleerde patchrapportage, waardoor het eenvoudiger wordt om patchstatus voor audits en beveiligingsbeoordelingen te demonstreren en vragen over naleving van patches te beantwoorden. Rapporten zijn gebaseerd op actuele inventaris- en patchstatusgegevens, inclusief welke eindpunten zijn bijgewerkt, wat in behandeling is en welke problemen zich tijdens de implementatie hebben voorgedaan.
ROI-overzicht voor IT-leiders
Patchbeheer kan aanzienlijke ROI opleveren, maar het moet niet alleen aan de hand van kosten worden gemeten. De ROI van geautomatiseerd patchbeheer komt van herwonnen tijd, verminderde verstoringen en gemakkelijker bewijs voor audits. Voor veel IT-teams kunnen deze voordelen zich snel opstapelen, vooral wanneer ze worden gevalideerd in een korte proefperiode en vervolgens worden uitgebreid naar meer apparaten en applicaties.
Wanneer je je meetgegevens voor en na de inzet van patchautomatiseringssoftware meet, kun je duidelijke verbeteringen zien gedurende een testrun. Met een oplossing zoals Splashtop AEM kun je de tijd besparen die wordt besteed aan het handmatig beheren van patches, zorgen voor efficiënte implementaties en de beveiligingsnaleving waar nodig aantonen.
Klaar om patchbeheer snel en eenvoudig te maken? Begin vandaag nog met een gratis proefversie van Splashtop AEM en zie de impact op je endpoints.