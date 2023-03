GoToMyPC Prijsverhoging? Gebruikers melden een kostenstijging van 200%

GoToMyPC-klanten hebben hun abonnement opgezegd en zijn overgestapt op Splashtop nadat ze ontdekten dat GoToMyPC hun prijs verdrievoudigde.

GoToMyPC heeft de prijzen van hun GoToMyPC remote accessproducten verhoogd. In sommige gevallen is de prijs bijna 3 keer zo hoog als vroeger. Een aantal geschokte GoToMyPC-klanten hebben gezegd dat hun jaarlijkse kosten voor het persoonlijke abonnement van GoToMyPC zouden oplopen tot €336 per jaar (voorheen $230 per jaar). Dat is een prijsstijging van 83%.

Dit komt nadat GoToMyPC in 2017 werd overgenomen door LogMeIn. LogMeIn heeft in de loop der jaren een eigen geschiedenis van aanzienlijke prijsverhogingen doorgemaakt.

De terugslag is ook te zien op sociale media, met veel GoToMyPC-gebruikers die boos zijn over de plotselinge prijsstijgingen:

@GoToMyPC heeft zijn prijzen verdrievoudigd. Niet verstandig. Al meer dan tien jaar klant. Dienst geannuleerd. - Eugene S (@CA_Russiantank) 4 september 2018

@GoToMyPC Wauw! en NIET op een goede manier! Mijn @GoToMyPC- abonnement was $ 110 in december 2017 en mijn abonnement wordt in december 2018 verlengd voor $ 420! Bijna 4 keer zoveel. U kunt niet online annuleren, u moet ze bellen - geen vrolijk konijntje! ☹️ - Jane Moore (@Jane_eLearning) 23 november 2018

@GoToMyPC@LogMeIn Te gekke prijsstijging van meer dan 800% en je geeft me alleen een optie om mijn account telefonisch te annuleren?!?! Je weet waar je het kunt schuiven! Er is een speciale plek voor bedrijven zoals het uwe, het heet liquidatie en oude geschiedenis! Manier om je klanten voor de gek te houden! - Fiosco (@FioscoHQ) 15 november 2018

Heeft iemand een rec voor remote desktop toegang? @GoToMyPC is zojuist mijn bedrijf kwijtgeraakt na een onverklaarbare stijging van 257%. — A. Baier (@ay_bear) 6 september 2018

@GoToMyPC Ik heb net mijn jaarafrekening gekregen. meer dan 200% stijging??? Al jaren een trouwe klant en kan je nu niet meer betalen :( - Pardon (@oopsieee) 3 september 2018

Anderzijds houdt Splashtop de vanafprijs voor Splashtop Business Access op €55 per jaar. Sinds de release in 2013 heeft Splashtop de vanafprijs van Splashtop Business Access nooit verhoogd. Uw prijs is zelfs vergrendeld wanneer u een Splashtop-product koopt, wat betekent dat u zich nooit zorgen hoeft te maken over hogere kosten als u verlengt.

Splashtop Business-toegang is een bekroonde oplossing voor externe toegang voor individuen en teams. Met Splashtop krijgt u de snelste tool voor externe toegang, voor de beste prijs en met dezelfde topfuncties als in GoToMyPC. Bekijk de volledige Splashtop versus GoToMyPC-vergelijking om het zelf te zien.

Als u een huidige GoToMyPC-klant bent, kunt u Splashtop Business Access Pro 14 dagen gratis uitproberen om te vergelijken en zelf te zien waarom zovelen al zijn overgestapt van GoToMyPC naar Splashtop. Naast de beste oplossing voor externe toegang, kunt u uzelf ook honderden dollars per jaar besparen door over te stappen naar Splashtop.

