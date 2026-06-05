GoToMyPC Prijsverhoging? Gebruikers melden een kostenstijging van 200%

GoToMyPC-klanten hebben hun abonnement opgezegd en zijn overgestapt op Splashtop nadat ze ontdekten dat GoToMyPC hun abonnementsprijs bij verlenging verdrievoudigde.
GoToMyPC heeft de prijzen van hun GoToMyPC remote accessproducten verhoogd. In sommige gevallen is de prijs nu bijna 3 keer zo hoog als vroeger. Een aantal geschokte GoToMyPC-klanten hebben gezegd dat hun jaarlijkse kosten voor het persoonlijke abonnement van GoToMyPC zouden oplopen tot US$ 420 per jaar (voorheen $230 per jaar). Dat is een prijsstijging van 83%.
Dit komt nadat GoToMyPC in 2017 werd overgenomen door LogMeIn. LogMeIn heeft vroeger al aanzienlijke prijsstijgingen doorgevoerd. Kijk maar eens naar deze prijsstijging van LogMeIn Central en deze van LogMeIn Pro.
GoToMyPC-prijzen leiden tot zorgen
De reactie op sociale media is duidelijk, waar veel GoToMyPC gebruikers hun frustratie uiten over de plotselinge prijsverhogingen, terwijl Splashtop in de vergelijking met GoToMyPC een belangrijk voordeel heeft vanwege de veel scherpere prijzen.
@GoToMyPC heeft zijn prijzen verdrievoudigd. Niet verstandig. Al meer dan tien jaar klant. Dienst geannuleerd.
- Eugene S (@CA_Russiantank) 4 september 2018
@GoToMyPC Wauw! en NIET op een goede manier! Mijn @GoToMyPC- abonnement was $ 110 in december 2017 en mijn abonnement wordt in december 2018 verlengd voor $ 420! Bijna 4 keer zoveel. U kunt niet online annuleren, u moet ze bellen - geen vrolijk konijntje! ☹️
- Jane Moore (@Jane_eLearning) 23 november 2018
@GoToMyPC @LogMeIn Te gekke prijsstijging van meer dan 800% en je geeft me alleen een optie om mijn account telefonisch te annuleren?!?! Je weet waar je het kunt schuiven! Er is een speciale plek voor bedrijven zoals het uwe, het heet liquidatie en oude geschiedenis! Manier om je klanten voor de gek te houden!
- Fiosco (@FioscoHQ) 15 november 2018
Heeft iemand een rec voor remote desktop toegang? @GoToMyPC is zojuist mijn bedrijf kwijtgeraakt na een onverklaarbare stijging van 257%.
— A. Baier (@ay_bear) 6 september 2018
@GoToMyPC Ik heb net mijn jaarafrekening gekregen. meer dan 200% stijging??? Al jaren een trouwe klant en kan je nu niet meer betalen :(
- Pardon (@oopsieee) 3 september 2018
Hoe de prijsverhoging van GoToMyPC gebruikers naar alternatieve oplossingen dwingt
De recente prijswijzigingen van GoToMyPC hebben veel trouwe gebruikers gefrustreerd. Voor particulieren en bedrijven die afhankelijk zijn van remote access, heeft deze aanzienlijke prijsstijging geleid tot wijdverbreide bezorgdheid over betaalbaarheid en transparantie.
In plaats van hoge en onverwachte verlengingskosten te aanvaarden, verkennen veel gebruikers nu leidende oplossingen voor externe toegang die kosteneffectiever zijn. Online fora en beoordelingen weerspiegelen een groeiende ontevredenheid over het prijsmodel van GoToMyPC, waarbij gebruikers actief op zoek zijn naar alternatieven die vergelijkbare functies bieden zonder hun budget te overschrijden.
Deze verschuiving zorgt voor interesse in platforms zoals Splashtop, dat snelle, veilige en veelzijdige remote access biedt tegen een fractie van de kosten. Gebruikers realiseren zich dat ze voor veel minder geld dezelfde prestaties kunnen krijgen, en de agressieve prijsstijgingen van GoToMyPC versnellen de overstap naar moderne, schaalbare alternatieven.
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Splashtop houdt de vanafprijs voor Splashtop Remote Access op € 66 per jaar. Sinds de lancering in 2013 heeft Splashtop de vanafprijs van Splashtop Remote Access nooit verhoogd. Het is zelfs zo dat uw prijs vastligt wanneer u een Splashtop product aanschaft, wat betekent dat u zich nooit zorgen hoeft te maken over verhoogde verlengingskosten.
Splashtop Remote Access is een bekroonde remote accessoplossing voor individuen en teams. Met Splashtop heeft u de snelste remote accesstool, tegen de beste prijs en met dezelfde topfuncties als GoToMyPC. Bekijk de volledige vergelijking waarom Splashtop het beste GoToMyPC alternatief is.
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