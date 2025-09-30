Splashtop Gratis Proefversie voor toegang op afstand

Probeer Splashtop's remote desktop & producten voor ondersteuning op afstand gratis uit, zonder creditcard of verplichting. Ontdek waarom 30 miljoen mensen Splashtop al gebruiken.
We kunnen bijna alles doen vanaf onze laptops, tablets en smartphones. Maar soms hebben we één apparaat, en moeten we toegang hebben tot een ander.
Of het nu gaat om toegang tot onze werkcomputer, schoolcomputer, of om on-demand ondersteuning op afstand, Splashtop heeft de app voor toegang op afstand.
Profiteer van Splashtop's gratis remote access app trial om te zien hoe eenvoudig toegang op afstand met Splashtop kan zijn.
Splashtop biedt gratis proeven van drie krachtige producten voor toegang op afstand:
Je kunt ze allemaal gratis proberen, zonder creditcard of verplichting.
Wat u kunt doen met de Toegang op Afstand-app van Splashtop
Eenmaal ingesteld kun je de Splashtop remote access app op elk apparaat openen om een lijst te zien van computers waar je zonder toezicht toegang toe hebt. Je kunt dan met één klik een verbinding op afstand starten met de computer van je keuze.
Eenmaal in een remote desktop sessie kun je de computer op afstand bedienen alsof je ervoor zit!
Begin vandaag nog met een gratis proefperiode om de remote access-app van Splashtop gratis uit te proberen. Klik op de onderstaande knop om nu op afstand toegang te krijgen tot uw computer vanaf een ander apparaat.